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सखी वन स्टॉप सेंटर भिलाई में स्टार्ट, महिलाओं को मिलेगी 24x7 मदद, मिशन शक्ति को मिलेगी मजबूती

दुर्ग: वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सहायता और परामर्श सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है. इस कड़ी में भिलाई का पहला सखी वन स्टॉप सेंटर फरीद नगर स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल के समीप प्रारंभ किया गया है. इसका उद्घाटन वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने किया.

सेंटर के उदघाटन के मौके पर दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, भिलाई नगर निगम के पार्षद और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे. वहीं वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने बताया कि इस सेंटर के माध्यम से महिलाओं को एक ही स्थान पर कानूनी सहायता, पुलिस सहायता, चिकित्सा सुविधा, मनोवैज्ञानिक परामर्श और अस्थायी आश्रय जैसी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न, बाल विवाह, मानव तस्करी और अन्य महिला अपराधों से पीड़ित महिलाओं को यहां तत्काल सहायता मिलेगी.

महिला हेल्पलाइन 181 जारी (ETV Bharat)

महिला हेल्पलाइन 181 जारी

विधायक रिकेश सेन ने कहा कि संकट की स्थिति में महिलाओं को अब अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. यह सेंटर उन्हें त्वरित सहायता और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराएगा. साथ ही केंद्र को महिला हेल्पलाइन 181 से भी जोड़ा गया है, ताकि आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके. उन्होंने बताया कि केंद्र में प्रशिक्षित स्टाफ की नियुक्ति की जा रही है और महिलाओं की गोपनीयता एवं सम्मान का विशेष ध्यान रखा जाएगा. यह केंद्र केवल सहायता का माध्यम नहीं बल्कि महिलाओं में आत्मविश्वास, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की भावना को मजबूत करने का भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.

महिला हेल्पलाइन 181 जारी (ETV Bharat)





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