सपा-कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर पहले दौर की बैठक पूरी, अखिलेश बोले- "26 सीटों से हुई शुरुआत"
अखिलेश यादव ने लिखा, "जीतनेवाली पहली '26 सीटों' से हुई है शुरुआत, मिलजुलकर समझदारी से और आगे बढ़ेगी बात."
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 9:34 AM IST|
Updated : November 25, 2026 at 9:40 AM IST
लखनऊ: इंडिया गठबंधन के घटक दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 की विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर पहले दौर की बातचीत पूरी हो गई है.
बैठक के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शायराना अंदाज में लिखा, "जीतनेवाली पहली '26 सीटों' से हुई है शुरुआत, मिलजुलकर समझदारी से और आगे बढ़ेगी बात."
बैठक के बाद सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि पहले दौर की वार्ता सकारात्मक रही. उन्होंने बताया कि सीटों को लेकर अभी एक-दो और बैठकें होंगी, जिसके बाद सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया जाएगा. हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि किन और कितनी सीटों पर सहमति बनी है या कांग्रेस के हिस्से में कुल कितनी सीटें आई हैं.
अखिलेश के ट्वीट के मायने
रामगोपाल यादव के बयान के बाद अखिलेश यादव के ट्वीट को ही इस बातचीत का संकेत माना जा रहा है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सपा ने पहले चरण में कांग्रेस को 26 सीटें देने का प्रस्ताव रखा है.
माना जा रहा है कि इनमें ज्यादातर सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं, जिनमें अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत और गौतम बुद्ध नगर जैसे जिले शामिल हैं.
हालांकि, इन सीटों को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. कांग्रेस कुल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका फैसला आगे होने वाली बैठकों में किया जाएगा, जिनमें चुनावी रणनीति पर भी चर्चा होगी.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की व्यस्तता से टली अगली बैठक
रामगोपाल यादव ने बताया कि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' की बेटी की सगाई है, जिसके कारण वे इन दिनों व्यस्त हैं. इसी वजह से अगले दो दौर की बैठकें आने वाले दिनों में होंगी. उन्होंने भरोसा जताया कि जल्द ही दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग पर बातचीत अंतिम रूप ले लेगी.