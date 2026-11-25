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सपा-कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर पहले दौर की बैठक पूरी, अखिलेश बोले- "26 सीटों से हुई शुरुआत"

सपा-कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर पहले दौर की बैठक पूरी. ( ETV Bharat )

लखनऊ: इंडिया गठबंधन के घटक दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 की विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर पहले दौर की बातचीत पूरी हो गई है.

बैठक के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शायराना अंदाज में लिखा, "जीतनेवाली पहली '26 सीटों' से हुई है शुरुआत, मिलजुलकर समझदारी से और आगे बढ़ेगी बात."

बैठक के बाद सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि पहले दौर की वार्ता सकारात्मक रही. उन्होंने बताया कि सीटों को लेकर अभी एक-दो और बैठकें होंगी, जिसके बाद सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया जाएगा. हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि किन और कितनी सीटों पर सहमति बनी है या कांग्रेस के हिस्से में कुल कितनी सीटें आई हैं. अखिलेश के ट्वीट के मायने रामगोपाल यादव के बयान के बाद अखिलेश यादव के ट्वीट को ही इस बातचीत का संकेत माना जा रहा है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सपा ने पहले चरण में कांग्रेस को 26 सीटें देने का प्रस्ताव रखा है.