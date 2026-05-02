गंगा एक्सप्रेस-वे पर पहला सड़क हादसा; रायबरेली में कटघर के पास दुर्घटना, तीन घायल
डलमऊ क्षेत्राधिकारी गिरजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि सुबह कटघर के पास गंगा एक्सप्रेसवे पर कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 1:00 PM IST
रायबरेली: नवनिर्मित गंगा एक्सप्रेस-वे पर रायबरेली में पहला हादसा हुआ. डलमऊ कोतवाली क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस-वे पर गिट्टी से लदा एक डंपर का टायर फट गया जिससे वह अनियंत्रित होकर पलट गया. उसके पीछे चल रही कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.
स्थानीय लोगों ने बताया कि मुताबिक डलमऊ थाना क्षेत्र में पड़ने वाले कटघर के पास प्रयागराज की ओर आ रही एक कार डंपर का टायर फटने से अचानक अनियंत्रित हो गई. टायर फटने से पहले बेकाबू डंपर हाइवे से नीचे जा गिरा. वहीं, कार में सवार एक दंपत्ति और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए.
घटना के बाद NHAI की आपातकालीन वाहन मौके पर आया और रेस्क्यू किया. ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से घायलों को लालगंज CHC भिजवाया. सभी घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है. इन्हें अच्छे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है.
घायलों में जौनपुर निवासी रवींद्र यादव (35) कार चला रहे थे. उनके साथ पत्नी श्वेता उम्र (30) बेटा सहर्ष (8) साल का था, सभी घायल हैं. यह लोग प्रयागराज से दिल्ली एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे.
डलमऊ क्षेत्राधिकारी गिरजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि आज सुबह कटघर के पास गंगा एक्सप्रेसवे पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है. इसमें तीन लोग घायल हुए हैं. एंबुलेंस के जरिए सभी घायलों को लालगंज CHC भेजा गया है.
यह लोग प्रयागराज की तरफ से लालगंज की तरफ जा रहे थे. हादसे की वजह एक डंपर का टायर फटना बताया जा रहा है.
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