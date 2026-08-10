बस्तर दशहरा में वर्षों बाद निभाई गई परंपरा, ठुरलू खोटला से लदी बैलगाड़ी को दंतेश्वरी मंदिर पहुंचाया, 7 किलोमीटर की दूरी हुई तय

बस्तर दशहरा में वर्षों बाद निभाई गई परंपरा, ठुरलू खोटला से लदी बैलगाड़ी को दंतेश्वरी मंदिर पहुंचाया, 7 किलोमीटर की दूरी हुई तय
बस्तर दशहरा की शुरुआत हो गई है. जगदलपुर में पहली रस्म अदा की गई. युवा काफी उत्साह नजर आए और मां दंतेश्वरी के जयकारे लगाए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 10, 2026 at 5:25 PM IST
बस्तर: छत्तीसगढ़ के बस्तर का दशहरा विश्व प्रसिद्ध है. रविवार को बिल्लोरी गांव से करीब 7 किलोमीटर बैलगाड़ी को खींचकर जंगल से लकड़ी लाई गई और आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर में पहुंचाया गया. यह परंपरा लंबे समय के बाद दोबारा बस्तर में ग्रामीणों ने निभाई है. बिल्लोरी गांव से करीब 7 किलोमीटर बैलगाड़ी को खींचकर ग्रामीणों ने परिसर में पहुंचाया है. इस दौरान युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला है. जो बस्तर की आराध्यदेवी दंतेश्वरी के जयकारे लगाते पहुंचे.
ठुरलू खोटला क्या है ?
कोटवार संतो कश्यप ने बताया कि बस्तर दशहरा की पहली पाटजात्रा रस्म के किये बिल्लोरी गांव से लकड़ी लाने की जिम्मेदारी उनके दादा परदादा को मिली थी. इस परंपरा को निभाया जा रहा है. रविवार को बैलगाड़ी से बिल्लोरी के भाटीगुड़ा से लकड़ी खींचकर लाये हैं. इसे ठुरलू खोटला कहा जाता है. ठुरलू खोटला लकड़ी से ही हरियाली पर्व में दशहरा की पहली रस्म निभाई जाती है.
साल की लकड़ी से बनी होती है ठुरलू खोटला
ठुरलू खोटला साल लकड़ी का एक तना है. इसकी लंबाई 6 फीट होती है. इसकी गोलाई बाहों के आकार की होती है. इस लकड़ी का इस्तेमाल रथ, औजार बनाने के लिए करते हैं. ठुरलू खोटला से पाठजात्रा रस्म की अदायगी होती है. यह रस्म इस साल 12 अगस्त को दंतेश्वरी मंदिर परिसर में निभाई जाएगी.
संतो कश्यप ने बताया कि बड़े रथ में लगने वाले पाटा भी लेकर आएं हैं. रथ में 8 चक्के में 4 और 4 चक्के में 2 पाटा लगते हैं. इससे पहले इस रस्म और जात्रा के लिए बकरे की बलि दी जाती थी. इस साल भी समिति से बकरे की मांग की गई है. मांग पूरी होती है, तो ग्रामीण खुश रहेंगे, वर्ना नाराजगी बनी रहेगी.