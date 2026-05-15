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दंतेवाड़ा जिले के पहले रिसर्च डिग्री होल्डर डाॅ. विक्की कुमार नेताम, उपाधि मिलने पर मां का लिया आशीर्वाद

दंतेवाड़ा जिले के डॉ विक्की कुमार नेताम प्रथम रिसर्च डिग्री होल्डर बने हैं. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उन्हें उपाधि दी गई.

first research degree holder
दंतेवाड़ा जिले के पहले रिसर्च डिग्री होल्डर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 15, 2026 at 7:46 PM IST

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रायपुर : इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में शुक्रवार को 11 वें दीक्षांत समारोह के दौरान एक सुखद तस्वीर दिखाई दी. दंतेवाड़ा जिले के एक आदिवासी छात्र डॉ विक्की कुमार नेताम को अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग (जेनेटिक्स एवं प्लान्ट ब्रीडिंग) में पीएचडी की उपाधि मिली. डॉ. विक्की कुमार नेताम दंतेवाड़ा जिले के पहले कृषि शोध उपाधि धारक विद्यार्थी हैं. उनको यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है.

11वें दीक्षांत समारोह में मिली पीएचडी डिग्री

डॉ. विक्की कुमार नेताम को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 11 वें दीक्षांत समारोह में अपनी पीएचडी की डिग्री लेने के लिए अपनी माता और बहन के साथ दीक्षांत समारोह में पहुंचे थे. डॉक्टरेट की उपाधि मिलने पर उन्होंने अपनी माता मालामती नेताम के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया. डॉ. विक्की कुमार नेताम वर्तमान में शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, जगदलपुर में अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा दे रहे हैं.

blessings by touching mother feet
माता का पैर छूकर लिया आशीर्वाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के सभागार में शुक्रवार को आयोजित 11 वें दीक्षांत समारोह में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को पदक एवं उपाधियां बांटी गई. अलग-अलग संकायों में प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को 13 स्वर्ण, 7 रजत और 2 कांस्य पदक सहित 128 शोधार्थियों को पी.एच.डी, 518 विधार्थियों को स्नातकोत्तर और 1234 विधार्थियों को स्नातक उपाधि दी गई.


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