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दंतेवाड़ा जिले के पहले रिसर्च डिग्री होल्डर डाॅ. विक्की कुमार नेताम, उपाधि मिलने पर मां का लिया आशीर्वाद

दंतेवाड़ा जिले के पहले रिसर्च डिग्री होल्डर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में शुक्रवार को 11 वें दीक्षांत समारोह के दौरान एक सुखद तस्वीर दिखाई दी. दंतेवाड़ा जिले के एक आदिवासी छात्र डॉ विक्की कुमार नेताम को अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग (जेनेटिक्स एवं प्लान्ट ब्रीडिंग) में पीएचडी की उपाधि मिली. डॉ. विक्की कुमार नेताम दंतेवाड़ा जिले के पहले कृषि शोध उपाधि धारक विद्यार्थी हैं. उनको यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है.

11वें दीक्षांत समारोह में मिली पीएचडी डिग्री

डॉ. विक्की कुमार नेताम को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 11 वें दीक्षांत समारोह में अपनी पीएचडी की डिग्री लेने के लिए अपनी माता और बहन के साथ दीक्षांत समारोह में पहुंचे थे. डॉक्टरेट की उपाधि मिलने पर उन्होंने अपनी माता मालामती नेताम के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया. डॉ. विक्की कुमार नेताम वर्तमान में शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, जगदलपुर में अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा दे रहे हैं.