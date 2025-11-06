ETV Bharat / state

30 मतदान केंद्र अतिसंवेदनशील, फिर भी वोट देने पहुंची बुजुर्ग महिला... जीता बिहार का दिल

संदेश विधानसभा क्षेत्र में 30 मतदान केंद्र अतिसंवेदनशील हैं, फिर भी लोग काफी संख्या में मतदान करने पहुंच रहे हैं.

Bihar assembly elections
मतदान केंद्र में वोट देने पहुंची बुजुर्ग महिला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 6, 2025 at 11:33 AM IST

4 Min Read
भोजपुर: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का आज 6 नवंबर को मतदान जारी है. जिले के कोइलवर में मतदान शांतिपूर्ण माहौल में चल रहा है. कई बूथों पर पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या अधिक दिखाई दे रही है. वहीं, स्टेट पुलिस और पारा मिलिट्री फोर्स की कड़ी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं.

निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए मतदाताओं को लाइन में लगाकर मतदान कराया जा रहा है.मतदान केंद्रों पर युवाओं से लेकर बुजुर्ग महिलाएं तक लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं. कोइलवर में यह नजारा इस बात का प्रमाण है कि जनता लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे आ रही है.

The Bihar assembly elections
भोजपुर में मतदान जारी (ETV Bharat)

वहीं, दूसरी तरफ एक बुजुर्ग महिला ने सुबह का नाश्ता छोड़ मतदान के लिए पहुंचीं. हालांकि, इस दौरान उन्हें उनके परिवार के किसी सदस्य ने सहारा देकर मतदान केंद्र तक पहुंचाया.

संदेश विधानसभा क्षेत्र में 30 मतदान केंद्र को अतिसंवेदनशील: मालूम हो कि सन्देश विधानसभा क्षेत्र में कुल 80047 मतदाता हैं जिनमें 37683 महिला व 42363 पुरुष मतदाता हैं.वही मतदान केंद्रों की बात करें तो 98 मतदान के केंद्र इस बार बनाए गए हैं, जिसमें 30 मतदान केंद्र को अतिसंवेदनशील मतदान के केंद्र के रूप में रखा गया है.संदेश विधानसभा क्षेत्र में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. जहां महागठबंधन से राजद के उम्मीदवार दीपू सिंह हैं. वहीं एनडीए से बीजेपी के उम्मीदवार राधा चरण साह चुनावी मैदान में है.

Bihar assembly elections
मतदान केंद्र में महिलाओं वोटरों की संख्या अधिक (ETV Bharat)

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से दो बार विधायक रहे अरुण यादव उनकी पत्नी किरण देवी ने इस बार अपने पुत्र दीपू सिंह को मैदान में उतारा है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) इस बार हैट्रिक लगाने के उद्देश्य चुनावी मैदान में है तो वहीं दूसरी तरफ आरा- बक्सर के एमएलसी राधाचरण साह इनके किला भेदने के लिए तैयार बैठे हैं. भोजपुर में 9 बजे तक 13.11 प्रतिशत मतदान हुआ. इसी बीच भोजपुरी सुपरस्टार और भाजपा नेता पवन सिंह भी अपने गृह जिले भोजपुर में वोट डालने पहुंचे.

Bihar assembly elections
मतदान केंद्र में वोट देने पहुंची बुजुर्ग महिला (ETV Bharat)

बता दें कि, पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान के साथ ही कई सियासी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी. तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अनंत सिंह, मैथिली ठाकुर और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सहित नीतीश सरकार के 16 मंत्रियों की किस्मत का फैसला पहले चरण में होगा.

भोजपुर जिले की संदेश विधानसभा सीट बिहार की राजनीतिक बिसात पर अपनी अलग पहचान रखती है. यह सीट आरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी. संदेश विधानसभा क्षेत्र मुख्य रूप से एक ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र है, जिसमें संदेश, उदवंतनगर और कोईलवर प्रखंड के कुछ ग्राम पंचायत शामिल हैं.

Bihar assembly elections
मतदान केंद्र में भारी संख्या में पहुंच रहे मतदाता (ETV Bharat)

राजनीतिक इतिहास और समीकरण
संदेश सीट का राजनीतिक इतिहास देखा जाए तो यहां किसी एक पार्टी का लंबे समय तक वर्चस्व नहीं रहा. हालांकि, हाल के सालों में यह सीट आरजेडी के लिए एक मजबूत गढ़ बनकर उभरी है. इस सीट पर अब तक कांग्रेस और आरजेडी ने चार-4 बार जीत दर्ज की है. सीपीआई माले भी दो बार यहां से जीत चुकी है. भाजपा ने एक बार 2010 में जीत हासिल की थी. जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) आज तक इस सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है.

जातीय समीकरण
यह इलाका यादव बहुल माना जाता है. इसके अलावा राजपूत, अति पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम मतदाता भी बड़ी संख्या में हैं, जिनकी चुनावी भूमिका काफी मायने रखती हैं.

ये भी पढ़ें: Buxar विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर, '..चाहिए डायनेमिक विधायक', बोले NDA प्रत्याशी आनंद मिश्रा

