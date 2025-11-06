ETV Bharat / state

'बिहार में एक बार फिर बनेगी NDA की सरकार..', सम्राट चौधरी ने किया दावा, मतदान कर राहुल-तेजस्वी को ऐसे लपेटा...

तारापुर विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राजद महागठबंधन प्रत्याशी अरुण शाह के बीच सीधा मुकाबला है.

bihar election
बिहार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी (ETV Bharat AND ANI)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 6, 2025 at 12:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंगेर: बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार में जीत का दावा कर दिया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि, राज्य में एनडीए की सरकार बनेगी. बता दें कि, तारापुर विधानसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी सम्राट चौधरी ने अपने पैतृक गांव, स्तिथ उर्दू मध्य विद्यालय लखनपुर में मतदान किया.

बिहार में मुंगेर जिले की तीन विधानसभा सीटों पर मतदाताओं का फैसला आज ईवीएम में दर्ज हो जाएगा. मुंगेर जिले की तीनों विधानसभा सीटों मुंगेर, तारापुर और जमालपुर में आज मतदान हो रहा है. राज्य के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी हैं.

bihar election
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर निशाना साधा (ETV Bharat)

कड़ी टक्कर
उनका सीधा मुकाबला महागठबंधन के कैंडिडेट अरुण कुमार शाह से है. वहीं, मुंगेर विधानसभा में राजद महागठबंधन के मुकेश यादव और भाजपा के कुमार प्रणय के बीच सीधा मुकाबला है. मतदान करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे. उन्होंन दावा किया कि, बिहार में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है.

bihar election
बिहार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

मतदान करने के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि बिहार में डेवलपमेंट के नाम पर जनता वोट कर रही है. उन्होंने आगे कहा कि, बिहार के निर्माण में हर लोग अपना मतदान कर सहयोग करें. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि, बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है.

राहुल और तेजस्वी पर साधा निशाना
वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि 20 साल पहले बिहार कहां था, यहां जो भी विकास हुई है यह एनडीए के शासनकाल में हुई. राहुल गांधी पर उन्होंने कहा की इनके परिवार के कारण ही लोकतंत्र खतरे था.

bihar election
बिहार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

बिहार में विकास में नीतीश सरकार ने किया, सम्राट चौधरी ने कहा
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि, लोकतंत्र का पर्व है और ऐसे में जनता का आशीर्वाद भरपूर रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि, पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में बदलाव का काम कर रहे हैं. एनडीए की सरकार ने जनता को विकास के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि, बिहार में 8 हजार किलोमीटर सड़क नहीं थी, लेकिन आज डेढ़ लाख किलोमीटर सड़क है.

bihar election
सम्राट चौधरी ने किया मतदान, फिर राहुल और तेजस्वी को लपेटा (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि, बिहार में पहले 17 लाख लोगों तक बिजली की पहुंच थी लेकिन आज 2 करोड़ 14 लोगों को सीधा बिजली से जोड़ने का काम नीतीश सरकार ने किया है. उन्होंने कहा कि, बिहार के विकास में नीतीश सरकार का योगदान है.

प्रथम चरण के चुनाव को लेकर पूरे जिले में सुरक्षा बलों की विशेष तैनाती की गई है. तारापुर विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (एनडीए) और राजद महागठबंधन प्रत्याशी अरुण शाह के बीच सीधा मुकाबला है.

जिले में कुल 9,98,455 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. चुनाव को लेकर मुंगेर जिले में 1,208 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. हर केंद्र पर बिहार पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है. इसके साथ ही, प्रत्येक विधानसभा में एक-एक पिंक बूथ और एक-एक आदर्श मतदान केंद्र भी स्थापित किया गया है.

ये भी पढ़ें: 30 मतदान केंद्र अतिसंवेदनशील, फिर भी वोट देने पहुंची बुजुर्ग महिला... जीता बिहार का दिल

TAGGED:

MUNGER VIDHANSABHA
SAMRAT CHAUDHARY
FIRST PHASE OF VOTING
BIHAR ELECTION 2025
FIRST PHASE VOTING IN BIHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान, जानिए कौन किस सीट पर मजबूत

बिहार चुनाव में हारे कोई भी प्रत्याशी लेकिन इस 'जाति' की जीत पक्की! जानें किसका पलड़ा भारी?

चुनावी मैदान में 8 पूर्व सीएम के 9 वारिस, लालू यादव और जीतन राम मांझी के 2-2 सदस्य ठोक रहे ताल

बिहार की राजनीति में कहां है आधी आबादी? अधिक वोटिंग के बाद भी टिकट बंटवारे में वंशवाद हावी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.