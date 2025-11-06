ETV Bharat / state

Buxar विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर, '..चाहिए डायनेमिक विधायक', बोले NDA प्रत्याशी आनंद मिश्रा

BJP प्रत्याशी आनंद मिश्रा ( ETV Bharat )

बक्सर: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान जारी है. बक्सर जिले में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है. सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. वहीं, एनडीए प्रत्याशी आनंद मिश्रा बूथ पर वोट डालने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि, बक्सर को डायनेमिक विधायक चाहिए.

बिहार में पहले चरण के चुनाव में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें 1314 प्रत्याशी की किस्मत दांव पर है. इस चरण में मुख्य मुकाबला इंडिया गठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव और बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जैसे दिग्गजों के बीच है. बक्सर में कांटे की टक्कर है: बात बक्सर जिले की करें तो यहां सुबह 7 बजे से मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. यहां के चार विधानसभा क्षेत्रों के 1567 बूथों पर जारी मतदान जारी है. वोटिंग को लेकर यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. आज 12 लाख 95 हजार 720 मतदाता 52 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे. 'बक्सर को डायनेमिक विधायक चाहिए', वोट डालने पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी आनंद मिश्रा ने कहा (ETV Bharat) बक्सर सदर में एनडीए, इंडिया गठबंधन के लड़ाई को जनसुराजऔर बीएसपी ने दिलचस्प बना दिया है. जिले के चार विधानसभा क्षेत्रब्रह्मपुर (199), बक्सर सदर (200), डुमरांव (201) और 202 राजपुर (सुरक्षित) के कुल 1567 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई. शुरुआती घंटों से ही मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला, जहां युवा, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक लंबी कतारों में खड़े होकर लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेते दिखाई दे रहे हैं. जानें कितने मतदाता कर रहे मताधिकार का प्रयोग: इस बार बक्सर जिले में 12 लाख 95 हजार 720 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. ये मतदाता कुल 52 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे. मतदान प्रक्रिया शाम 6 बजे तक जारी रहेगी. जिला प्रशासन ने मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की है. सुरक्षित और शांतिपूर्वक मतदान हो इसके लिए 7 हजार पारा मिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ-साथ बड़ी संख्या में मजिस्ट्रेट और स्थानीय पुलिस बल को विभिन्न बूथों पर तैनात किया गया है.