Buxar विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर, '..चाहिए डायनेमिक विधायक', बोले NDA प्रत्याशी आनंद मिश्रा

बक्सर सदर में एनडीए, इंडिया गठबंधन के लड़ाई को जनसुराज और बीएसपी ने बड़ा दिलचस्प बना दिया है.

BJP प्रत्याशी आनंद मिश्रा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 6, 2025 at 10:01 AM IST

बक्सर: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान जारी है. बक्सर जिले में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है. सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. वहीं, एनडीए प्रत्याशी आनंद मिश्रा बूथ पर वोट डालने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि, बक्सर को डायनेमिक विधायक चाहिए.
बिहार में पहले चरण के चुनाव में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें 1314 प्रत्याशी की किस्मत दांव पर है. इस चरण में मुख्य मुकाबला इंडिया गठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव और बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जैसे दिग्गजों के बीच है.

बक्सर में कांटे की टक्कर है: बात बक्सर जिले की करें तो यहां सुबह 7 बजे से मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. यहां के चार विधानसभा क्षेत्रों के 1567 बूथों पर जारी मतदान जारी है. वोटिंग को लेकर यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. आज 12 लाख 95 हजार 720 मतदाता 52 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे.

'बक्सर को डायनेमिक विधायक चाहिए', वोट डालने पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी आनंद मिश्रा ने कहा (ETV Bharat)

बक्सर सदर में एनडीए, इंडिया गठबंधन के लड़ाई को जनसुराजऔर बीएसपी ने दिलचस्प बना दिया है. जिले के चार विधानसभा क्षेत्रब्रह्मपुर (199), बक्सर सदर (200), डुमरांव (201) और 202 राजपुर (सुरक्षित) के कुल 1567 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई. शुरुआती घंटों से ही मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला, जहां युवा, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक लंबी कतारों में खड़े होकर लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेते दिखाई दे रहे हैं.

जानें कितने मतदाता कर रहे मताधिकार का प्रयोग: इस बार बक्सर जिले में 12 लाख 95 हजार 720 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. ये मतदाता कुल 52 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे. मतदान प्रक्रिया शाम 6 बजे तक जारी रहेगी. जिला प्रशासन ने मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की है. सुरक्षित और शांतिपूर्वक मतदान हो इसके लिए 7 हजार पारा मिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ-साथ बड़ी संख्या में मजिस्ट्रेट और स्थानीय पुलिस बल को विभिन्न बूथों पर तैनात किया गया है.

First phase voting in Bihar
सुबह सात बजे से पोलिंग बूथ पर लगी मतदाताओं की लंबी कतार (ETV Bharat)

बक्सर बना चर्चित विधानसभा: बता दें कि, बक्सर सदर विधानसभा इस बार विशेष रूप से चर्चा में है, जहां मुकाबला बेहद रोमांचक हो चला है. एनडीए की ओर से मैदान में हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा, जिन्होंने असम कैडर में अपनी कार्यशैली और सख्त छवि के लिए पहचान बनाई थी. वहीं, इंडिया गठबंधन की ओर से मौजूदा विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी अपनी सीट बचाने की कोशिश में हैं. इसके साथ ही जनसुरज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे दलों की मौजूदगी ने मुकाबले को बहुकोणीय बना दिया है.

आनन्द मिश्रा ने डाली वोट:सुबह मतदान शुरू होते ही एनडीए प्रत्याशी आनंद मिश्रा ने नगर परिषद क्षेत्र के बाल विज्ञान केंद्र स्थित बूथ संख्या 62 पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया. मतदान के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि "बक्सर को अब सिटिंग नहीं, बल्कि डायनेमिक और एनर्जेटिक विधायक की जरूरत है." उन्होंने आगे कहा कि, त्रेतायुग में मारीच, सुबाहु और ताड़का जैसे राक्षसों से बक्सर को मुक्ति मिली थी, अब इस युग में विकासहीनता के राक्षसों से मुक्ति दिलाने का समय है.

आनंद मिश्रा ने दावा किया कि जिले की जनता इस बार पूरी तरह से बदलाव के मूड में है और बक्सर के विकास को नया आयाम देने के लिए एनडीए को भारी समर्थन मिल रहा है. वहीं, दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मुन्ना तिवारी ने भी अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान जनता से स्थिरता और निरंतर विकास की अपील की थी.

Bihar Assembly election 2025
बक्सर में शांतिपूर्वक हो रहा मतदान (ETV Bharat)

सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम: चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदान प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी ढंग से की जा रही है. विशेष निगरानी के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है. दिव्यांग मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं. प्रशासन का दावा है कि मतदान के दौरान कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना अब तक नहीं मिली है और पूरा जिला शांतिपूर्ण माहौल में मतदान चल रहा है.

बक्सर में आज के मतदान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जनता लोकतंत्र के इस पर्व में पूरे उत्साह से भाग ले रही है. अब सबकी निगाहें 52 प्रत्याशियों के भाग्य पर टिक गई हैं, जिसका फैसला 14 नवंबर को मतपेटियों के खुलने के बाद ही होगा.

