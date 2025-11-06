दरभंगा में जनसुराज कैंडिडेट आरके मिश्रा धरने पर बैठे, कहा, भाजपा समर्थकों ने की 'बदसलूकी'
दरभंगा में जनसुराज प्रत्याशी आरके मिश्रा के साथ दुर्व्यवहार हुआ है. पुलिस कार्रवाई न होने पर थाने में धरना दिया है.
Published : November 6, 2025 at 1:52 PM IST
दरभंगा: बिहार में प्रथम चरण के लिए मतदान जारी है. इसी बीच खबर है कि, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के दरभंगा प्रत्याशी आरके मिश्रा धरने पर बैठ गए हैं. उन्होंने इसके लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को जिम्मेदार ठहराया है. उनका आरोप है कि, आज सुबह हसन चौक पर कुछ लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की.
जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी आरके मिश्रा ने कहा कि, उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस थाने में जाकर की, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है. इससे नाराज मिश्रा ने नगर थाना परिसर में धरने पर बैठ गए. उनका आरोप है कि, उनके साथ दुर्व्यवहार करने वाले बीजेपी के समर्थक हैं.
मीडिया से बातचीत में मिश्रा ने कहा कि, वे भाजपाई गुंडागर्दी के आगे झुकने वाले नहीं है. उन्होंने कहा कि, यह लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं है. यह बाहरी गुंडों के विरुद्ध और मिथिला के आत्मसम्मान की लड़ाई है.
जनसुराज उम्मीदवार आर के मिश्रा ने बताया की जब वे चुनाव अभियान के दौरान बूथ पर घूम रहे थे, उसी समय शिवाजी नगर में भाजपा के गुंडे ने उनके साथ बदतमीजी की और इसी के खिलाफ वे अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं.
जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी आरके मिश्रा पुलिस विभाग में काम कर चुके हैं. उनकी इमेज एक शख्स पुलिस अफसर की रही है. वे बिहार पुलिस के होमगार्ड डीजीपी रह चुके हैं. साल 1989 के भागलपुर दंगों के दौरान वहां शांति बहाल करने में आरके मिश्रा की भूमिका काफी अहम रही है. पूर्व पुलिस अधिकारी आरके मिश्रा ने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है. इतना ही नहीं सहरसा के रहने वाले आरके मिश्रा आईआईटी बीएचयू के पूर्व छात्र रह चुके हैं.
