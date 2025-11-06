ETV Bharat / state

'गड़बड़ करेंगे तो बुर्का उठाना ही पड़ेगा', गिरिराज सिंह का बयान, मुस्लिम महिला मतदाता बोलीं... हमें कोई दिक्कत नहीं

बेगूसराय से बीजेपी के फायरब्रांड सांसद ने बुर्का को लेकर कई सवाल खड़े किए. सिवान में भी इसको लेकर हंगामा हुआ.

Giriraj Singh on burqa-clad voters
गिरिराज सिंह फाइल फोटो, मतदान के लिए पहुंची महिला मतदाता (ANI)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 6, 2025 at 6:11 PM IST

5 Min Read
भागलपुर: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में जारी मतदान के दौरान बुर्का को लेकर सवाल पूछे हैं. उन्होंने कहा कि, वे चुनाव आयोग के नियम से चल रहे हैं. ऐसे में वह पूछना चाहता हैं कि क्या ये बुर्का हवाई अड्डे पर नहीं उठता है. जब आधार बनाने जाते हैं तब ये बुर्का नहीं उठता है. जब ये सरकार सेवाओं का लाभ लेते हैं तब बुर्का नहीं उठता है.

गिरिराज सिंह ने कहा कि, इसको लेकर राजनीति नहीं होना चाहिए. जो भी गड़बड़ करेंगे बुर्का उठाना ही पड़ेगा. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए बड़हिया में बीजेपी नेता ने अपना वोट डाला. गिरिराज सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग ने धोखाधड़ी वाले मतदान के संदिग्ध मामलों, विशेष रूप से बुर्का में संदिग्ध मतदाताओं की पहचान करने में मदद करने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तैनात किया था.

पहले चरण के मतदान के तहत कुछ जगहों पर हंगामा भी देखने को मिला. सिवान में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने बवाल काटा है. हालांकि प्रशासन द्वारा जल्द ही स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया.

सिवान में हुआ हंगामा: गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक व एनडीए प्रत्याशी देवेशकांत सिंह बूथ भ्रमण के लिए निकले थे. इसी क्रम में वह लकड़ी मकतब बूथ संख्या 349/350 पर पहुंचे. जहां पर बवाल हो गया. महिलाओं की जांच नहीं होने का मुद्दा उठाने पर मुस्लिम समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए.

निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के मुताबिक, दरभंगा के मध्य विद्यालय जिरात में मतदान केंद्र संख्या 140, 141 और 142 के अंदर मतदान कर्मियों के साथ तैनात एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बुर्का पहने मतदाताओं की पहचान का सत्यापन किया.

दरभंगा में बुर्का पहनी मुस्लिम महिला मतदाताओं ने क्या कहा
दरभंगा में बुर्का पहनी मुस्लिम महिला मतदाताओं ने चेहरा ढके मतदाताओं की पहचान की पुष्टि करने के भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के नियम पर संतोष व्यक्त किया है. उनका कहना है कि यह नियम मतदाता धोखाधड़ी को रोकेगा और लोगों को किसी और के नाम पर मतदान करने से रोकेगा.

बिहार विधानसभा के चल रहे पहले चरण के चुनावों के बीच, दरभंगा के मध्य विद्यालय,जीरत में 140, 141, 142 नंबर मतदान केंद्रों पर कई महिलाओं ने आज सुबह अपना वोट डाला. अपने अधिकारों का प्रयोग करने के बाद, कई महिलाओं ने कहा कि पहचान की पुष्टि ईसीआई द्वारा एक स्वागत योग्य कदम है.

एक मतदाता रेहाना खातून ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि यह नियम 'वोट चोरी' को रोकने में मदद करेगा. रेहाना ने कहा कि, वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ पर जाने से पहले उन्होंने अपना मोबाइल फोन बाहर रखा, फिर उनका चेहरा देखा गया, फिर उनका नंबर मिलाया गया, उसके बाद ही उन्होंने वोट दिया. उन्होंने कहा कि, सब कुछ ठीक रहा और इस पहल से वह खुश हैं.

मतदान केंद्र संख्या 140 पर कार्यरत चुनाव आयोग की अधिकारी तरन्नुब अंसारी ने एएनआई को बताया कि वह पहचान पत्र की पुष्टि का समर्थन करती हैं, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होता है कि लोगों के मताधिकार का हनन न हो.

उन्होंने बताया कि केवल महिलाएं ही महिला मतदाताओं के चेहरे की जांच कर रही हैं. उन्होंने कहा कि, 140 नंबर के मतदान केंद्र पर, महिलाओं की पहचान की जांच उनसे उनका चेहरा उतरवाकर की जा रही है ताकि कोई किसी और के नाम से वोट न डाल दे. यह सही है, जिसका वोट है उसे ही वोट देना चाहिए. यह जांच गलत नहीं है.

जब उनसे पूछा गया कि क्या इस पहल से वोट चोरी रुकी है, तो उन्होंने कहा, बुर्के की जांच हो रही है, इसलिए अब वोट चोरी रुक रही है. इसीलिए यह नियम लाया गया है. उनका मानना ​​है कि यह सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है. समाज में कानून और अधिकार होते हैं, और लोगों को अपनी पहचान की पुष्टि करनी चाहिए. अब अगर किसी को इससे परेशानी हो रही है, तो यह गलत है. लेकिन पहचान पत्र की जांच केवल महिलाएं ही करती हैं, कोई पुरुष ऐसा नहीं करता.

बूथ की एक अन्य अधिकारी शाहिना परवीन ने भी इस पहल का समर्थन किया. दरभंगा सीट पर मौजूदा विधायक और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार संजय सरावगी, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के उमेश सहनी और जन सुराज के राकेश कुमार मिश्रा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है. इस निर्वाचन क्षेत्र में 6 नवंबर को सुबह 7 बजे मतदान हुआ.

2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तीन चरणों में मतदान हुआ था. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने 125 सीटें हासिल कीं, जबकि विपक्षी महागठबंधन (MGB) ने 110 सीटें जीतीं. प्रमुख दलों में, जनता दल (यूनाइटेड) ने 43 और कांग्रेस ने 19 सीटें हासिल कीं. जद (यू) ने 115 और भाजपा ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि राजद ने 144 और कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था.

ये भी पढ़ें: सिवान में हुआ हंगामा, NDA प्रत्याशी के पहुंचते ही लोगों ने काटा बवाल

