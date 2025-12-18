ETV Bharat / state

वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन के प्रथम चरण का भव्य आगाज, प्रदेश के तीन स्थानों से हुआ शुरू

झारखंड के तीन स्थानों पर वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन के प्रथम चरण की शुरूआत हुई.

first phase of Veer Birsa Munda Cyclothon began at three places in Jharkhand
वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन को रवाना करते अधिकारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 18, 2025 at 9:22 PM IST

रांचीः एनसीसी निदेशालय बिहार और झारखंड के तत्वावधान में एनसीसी ग्रुप मुख्यालय रांची द्वारा आयोजित वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन के प्रथम चरण का शुभारंभ 18 दिसंबर 2025 को झारखंड के तीन विभिन्न स्थानों से एक साथ सफलतापूर्वक किया गया. यह साइक्लोथॉन राज्य के महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की विरासत को सम्मान देने और युवाओं में फिटनेस, देशभक्ति एवं राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है.

लातेहार में साइक्लोथॉन को उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता, आईएएस ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस अवसर पर कार्यक्रम की मेजबानी डॉ. अमिताभ भारती, प्राचार्य, बी.एन. जलान कॉलेज, लातेहार द्वारा की गई. वहीं, खूंटी के तोरपा में साइक्लोथॉन का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक खूंटी मनीष टोपो द्वारा किया गया. गुमला-सिसई मार्ग पर भी साइक्लोथॉन को औपचारिक रूप से रवाना किया गया. तीनों स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, एनसीसी कैडेट्स, मीडिया प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे, जिससे कार्यक्रम का वातावरण अत्यंत उत्साहपूर्ण और प्रेरणादायक बना.

लातेहार मार्ग पर साइक्लोथॉन का नेतृत्व कर्नल आर.आर.एस. सिंह, कमांडिंग ऑफिसर, 12 बिहार बटालियन एनसीसी कर रहे हैं. तोरपा मार्ग पर कर्नल अनिल कुमार, कमांडिंग ऑफिसर, 4 झारखंड गर्ल्स बटालियन एनसीसी तथा गुमला मार्ग पर लेफ्टिनेंट कर्नल पी.बी. शर्मा, 46 झारखंड बटालियन एनसीसी के नेतृत्व में दल आगे बढ़ रहा है. प्रत्येक दल में स्थायी प्रशिक्षण स्टाफ के साथ छह एनसीसी कैडेट्स शामिल हैं, जिनमें तीन बालिका कैडेट्स भी हैं. सभी मार्गों पर प्रशासन एवं स्थानीय समुदाय का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है.

यह साइक्लोथॉन “शौर्य के कदम, क्रांति की ओर” विषय के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथियों ने वीर बिरसा मुंडा के साहस, बलिदान और सामाजिक न्याय के आदर्शों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला. उन्होंने युवाओं से इन मूल्यों को आत्मसात करते हुए शारीरिक फिटनेस, अनुशासन और राष्ट्रसेवा की भावना को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया. साथ ही, एनसीसी, नागरिक प्रशासन और स्थानीय समुदाय के संयुक्त प्रयासों की सराहना की गई.

इस दौरान स्थानीय नागरिकों द्वारा साइक्लोथॉन को उत्साहजनक समर्थन मिला, जो भगवान बिरसा मुंडा के प्रति उनके गहरे सम्मान और गौरव को दर्शाता है. वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन– चरण प्रथम युवाओं और नागरिकों को भारत के समृद्ध स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से जोड़ने तथा स्वस्थ और सक्रिय जीवनशैली को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है.

