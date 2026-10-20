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केदारनाथ में 25 टन बायो फ्यूल पेलेट्स तैयार, अब अगले चरण में बड़े स्तर पर होगा उत्पादन

तैयार होता बायो फ्यूल पेलेट्स ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: केदारनाथ में घोड़े-खच्चरों की लीद से बायो फ्यूल बनाने की पहल का पहला चरण सफल रहा है. शुरुआती चरण में करीब 25 टन सामग्री की प्रोसेसिंग कर बायो फ्यूल पेलेट्स तैयार किए गए हैं, जिन्हें अब स्थानीय व्यापारियों तक पहुंचाया जा रहा है. इस प्रक्रिया के सफल रहने के बाद अब परियोजना को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी है. इससे केदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़े-खच्चरों की लीद से होने वाली गंदगी का समाधान तलाशने के साथ ही पर्यावरण के अनुकूल ईंधन तैयार करने की दिशा में भी काम आगे बढ़ सकेगा.

पर्यटन विभाग की पहल: पर्यटन विभाग की इस पहल के तहत सोनप्रयाग में बायो फ्यूल पेलेट्स तैयार करने के लिए मशीनरी स्थापित की गई है. यहां घोड़े-खच्चरों की लीद के साथ चीड़ के पिरूल को मिलाकर पेलेट्स बनाए जा रहे हैं. परियोजना की शुरुआत के बाद पहले चरण में प्रोसेसिंग का काम किया गया. अब इस प्रक्रिया के सफल रहने से अगले चरण में उत्पादन का दायरा बढ़ाने की संभावनाएं मजबूत हुई हैं. विभाग की कोशिश है कि आने वाले दिनों में इसे व्यापक स्तर पर संचालित किया जाए, ताकि अधिक मात्रा में लीद का उपयोग बायो फ्यूल बनाने में किया जा सके.