जैसलमेर में आजादी के बाद पहली बार रोडवेज के खुद के स्टैंड से शुरू हुई बसें, यात्रियों को बड़ी राहत

नए स्टैंड से रवाना होती रोडवेज बस ( Etv Bharat )

जैसलमेर: आजादी के बाद पहली बार जैसलमेर में मंगलवार को राजस्थान परिवहन निगम (रोडवेज) का अपना बस स्टैंड शुरू हो गया है. इससे पहले रोडवेज बसें नगर परिषद बस स्टैंड से चलती थी. अब रोडवेज की सभी बसें नए परिसर से चलेंगी. निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल के बीच यह कदम यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. निजी बसों की हड़ताल के चलते प्रशासन और रोडवेज विभाग ने मिलकर न केवल अस्थायी राहत योजना बनाई, बल्कि कई रूटों पर रोडवेज बस सेवाएं भी शुरू कर दी हैं. पूजा-अर्चना और हवन के साथ नए बस स्टैंड का शुभारंभ हुआ. इस मौके पर राजस्थान परिवहन निगम के अधिकारी, स्थानीय नागरिक और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे. पूजन के बाद हरी झंडी दिखाकर पहली बस को रवाना किया गया. नए बस स्टैंड से बसों के प्रस्थान के साथ ही जैसलमेर के परिवहन इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया. पढ़ें: प्रदेश को मिली 162 नई रोडवेज बसें, कैंची धाम चलेगी दो सुपर लग्जरी बसें