जैसलमेर में आजादी के बाद पहली बार रोडवेज के खुद के स्टैंड से शुरू हुई बसें, यात्रियों को बड़ी राहत

जैसलमेर में चार बीघा भूमि पर बनाए जा रहे रोडवेज बस स्टैंड के पहले चरण का शुभारंभ हुआ.

Roadways Bus Stand In Jaisalmer
नए स्टैंड से रवाना होती रोडवेज बस (Etv Bharat)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 4, 2025 at 2:57 PM IST

जैसलमेर: आजादी के बाद पहली बार जैसलमेर में मंगलवार को राजस्थान परिवहन निगम (रोडवेज) का अपना बस स्टैंड शुरू हो गया है. इससे पहले रोडवेज बसें नगर परिषद बस स्टैंड से चलती थी. अब रोडवेज की सभी बसें नए परिसर से चलेंगी. निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल के बीच यह कदम यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. निजी बसों की हड़ताल के चलते प्रशासन और रोडवेज विभाग ने मिलकर न केवल अस्थायी राहत योजना बनाई, बल्कि कई रूटों पर रोडवेज बस सेवाएं भी शुरू कर दी हैं.

पूजा-अर्चना और हवन के साथ नए बस स्टैंड का शुभारंभ हुआ. इस मौके पर राजस्थान परिवहन निगम के अधिकारी, स्थानीय नागरिक और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे. पूजन के बाद हरी झंडी दिखाकर पहली बस को रवाना किया गया. नए बस स्टैंड से बसों के प्रस्थान के साथ ही जैसलमेर के परिवहन इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया.

बस स्टैंड का पहला चरण पूरा: रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक दीपक ने बताया कि जैसलमेर में लंबे समय से विभाग की चार बीघा भूमि पर बस स्टैंड का निर्माण कार्य चल रहा था. अब उसका पहला चरण पूरा कर लिया गया है. यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहां से बस संचालन शुरू कर दिया गया है. फिलहाल इस बस स्टैंड से जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर के ग्रामीण रूट पर बसें शुरू हुई है. धीरे-धीरे अन्य लंबी दूरी की बसें भी शुरू की जाएंगी. यात्रियों की मांग को देखते हुए एसी बसों के संचालन की भी तैयारी चल रही है.

सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था भी होगी: रोडवेज प्रशासन ने बताया कि बस स्टैंड परिसर में यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, पेयजल व्यवस्था और शौचालय जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है. आगे चलकर पार्किंग, कैंटीन और मिनी डिपो कार्यालय जैसी सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी.

