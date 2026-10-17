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पंचायती राज चुनाव: जयपुर में पहले दौर की वोटिंग के लिए ईवीएम की कमीशनिंग, 22 अक्टूबर को मतदान

ईवीएम की कमीशनिंग के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ( Photo: Jaipur District PRO )

जयपुर: जिले में पंचायती राज चुनाव 2026 के पहले चरण में गोविंदगढ़, चौमूं, किशनगढ़ रेनवाल, जोबनेर, झोटवाड़ा, सांभरलेक, दूदू तथा मौजमाबाद पंचायत समितियां के 797 बूथों की ईवीएम की शनिवार को कमीशनिंग की गई. जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक के निर्देशन में श्रीभवानी निकेतन के फार्मेसी कॉलेज परिसर में कमीशनिंग की गई. इसमें 794 मतदान केंद्र एवं 3 सहायक मतदान केंद्र शामिल हैं.