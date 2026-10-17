पंचायती राज चुनाव: जयपुर में पहले दौर की वोटिंग के लिए ईवीएम की कमीशनिंग, 22 अक्टूबर को मतदान
794 मतदान केंद्रों का गठन किया गया. 7,940 मतदाता सूचियों की जांच की जा रही है.
Published : October 17, 2026 at 8:45 PM IST
जयपुर: जिले में पंचायती राज चुनाव 2026 के पहले चरण में गोविंदगढ़, चौमूं, किशनगढ़ रेनवाल, जोबनेर, झोटवाड़ा, सांभरलेक, दूदू तथा मौजमाबाद पंचायत समितियां के 797 बूथों की ईवीएम की शनिवार को कमीशनिंग की गई. जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक के निर्देशन में श्रीभवानी निकेतन के फार्मेसी कॉलेज परिसर में कमीशनिंग की गई. इसमें 794 मतदान केंद्र एवं 3 सहायक मतदान केंद्र शामिल हैं.
794 केंद्रों के लिए 7094 वोटर लिस्ट: जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने बताया कि पंचायती राज चुनाव के प्रथम चरण का मतदान 22 अक्टूबर को सुबह 7:00 से शाम 6: 00 बजे तक होगा. मतदान दल श्रीभवानी निकेतन फार्मेसी कॉलेज परिसर से 21 अक्टूबर को प्रशिक्षण के बाद रवाना होंगे. नायक ने जिला सांख्यिकी कार्यालय में झोटवाड़ा, किशनगढ़-रेनवाल, जोबनेर, चौमूं, दूदू, मौजमाबाद, सांभर व गोविन्दगढ़ पंचायत समितियों के कुल 794 मतदान केंद्रों के लिए कुल 7940 मतदाता सूचियों की जांच कार्य का बारीकी से निरीक्षण किया. कार्मिकों को मतदाता सूचियों में विलोपित सूची को लाल स्याही से क्रॉस करने के निर्देश दिए.
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विलोपन सूची के नाम लाल स्याही से काटे : जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि हर मतदान केंद्र की वोटर लिस्ट की 10 प्रतियां तैयार कराएं तथा सभी सूचियों के प्रत्येक पेज पर संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर सुनिश्चित करें. वोटर लिस्ट में पुरुष, महिला एवं अन्य मतदाताओं की कुल संख्या का मिलान किया जाए. विलोपन सूची के नाम लाल स्याही से काटे जाएं तथा विलोपित नामों के क्रमांक यथावत रखे जाएं. अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत मतदाताओं की सूचियों की जांच करने, नामों की पुनरावृत्ति रोकने तथा कार्यकारी प्रतियों को सुव्यवस्थित रूप से बांधकर रखने के निर्देश दिए.
794 मतदान केंद्र बनाए: प्रभारी अधिकारी सांख्यिकी प्रकोष्ठ बाबूलाल मीणा ने बताया कि प्रथम चरण में 8 पंचायत समितियों के 22 जिला परिषद वार्ड, 146 पंचायत समिति वार्ड तथा 212 ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं 2,234 वार्डों में पंच पदों के चुनाव होंगे. इनके लिए 794 मतदान केंद्रों का गठन किया गया. 7,940 मतदाता सूचियों की जांच की जा रही है. इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज सिंह मीणा, एडीएम चतुर्थ आशीष कुमार भी मौजूद थे.
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