गाजियाबाद में पांच महीने के भीतर हरनंदीपुरम योजना का पहला फेज लॉन्च होने की उम्मीद, शुरू हुआ टोपोग्राफिकल सर्वे
प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने बताया कि योजना के लिए हर दिन दो से तीन हेक्टेयर भूमि के लिए सहमति प्राप्त की जा रही है.
Published : December 3, 2025 at 5:51 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली-एनसीआर में आवासीय संपत्ति के दाम आसमान छू रहे हैं. इससे आम आदमी का आशियाने का सपना मुश्किल होता जा रहा है. विशेषकर निजी बिल्डरों की तरफ से बसाई जा रही टाउनशिप में आम आदमी के लिए संपत्ति खरीदना बजट से बाहर होता जा रहा है. लोगों के खुद के घर का सपना पूरा करने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से हरनंदीपुरम योजना लाई जा रही है. बीते आठ महीने से प्राधिकरण हरनंदीपुरम योजना पर काम कर रहा है. फिलहाल, प्राधिकरण की तरफ से हरनंदीपुरम योजना को को जल्द लॉन्च करने के लिए कवायद तेज कर दी गई है.
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नंदकिशोर कलाल के मुताबिक, अगले पांच महीने में हरनंदीपुरम योजना का पहला फेज लॉन्च होने की उम्मीद है. किसानों से बात कर जमीन खरीदने के लिए सहमति लिए जाने का प्रयास किया जा रहा है. हरनंदीपुरम योजना के लिए अब तक 35 हेक्टेयर भूमि का बैनामा प्राधिकरण की तरफ से कराया जा चुका है. वहीं 85 हेक्टेयर भूमि खरीदने की अनुमति प्राधिकरण को किसानों से मिल चुकी है. हरनंदीपुरम योजना के लिए प्राधिकरण के अधिकारी किसानों से लगातार बात कर हर दिन दो से तीन हेक्टेयर भूमि के लिए सहमति प्राप्त कर रहे हैं.
तेज होगी बैनामे की प्रक्रिया: प्राधिकरण के अधिकारियों ने दावा किया है कि अगले दो हफ्ते में हरनंदीपुरम योजना के लिए किसानों से बैनामा में करने की प्रक्रिया में और तेजी आएगी. अधिकारियों का दावा है कि योजना के अगले दो महीने में 125 हेकटेयर भूमि किसानों से अर्जित की जाएगी. भू-अर्जन की प्रक्रिया को रफ्तार देने के लिए नए लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार और तहसीलदार की प्राधिकरण में नियुक्ति करने का प्रयास किया जाएगा.
शुरू हुआ टोपोग्राफिकल सर्वे: हरनंदीपुरम योजना के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से टोपोग्राफिकल सर्वे कराया जा रहा है. टोपोग्राफिकल सर्वे करने के लिए प्राधिकरण द्वारा 'नोटिस टू प्रोसीड' चार दिन पहले जारी किया गया है. प्राधिकरण के अधिकारियों का दावा है कि महीनेभर में टोपोग्राफिकल सर्वे पूरा कर लिया जाएगा. सर्वे के आधार पर हरनंदीपुरम योजना के पहले फेज को लॉन्च किया जाएगा. टोपोग्राफिकल सर्वे के बाद साफ हो जाएगा की योजना पूर्ण रूप से कितने फेज में लॉन्च की जाएगी.
प्राधिकरण को होगी आय: प्राधिकरण की तरफ से हरनंदीपुरम योजना के पहले चरण के लॉन्च होने से प्राधिकरण की आय होगी. इस आय को योजना के आगामी चरणों के विकास और क्रियान्वयन में उपयोग किए जाएगा. की तैयारी की जा रही है. अधिकारियों का मानना है कि इससे परियोजना की गति तेज होगी और बुनियादी ढांचे के विस्तार में भी मदद मिलेगी. इससे प्राधिकरण के आय और व्यय में संतुलन बना रहेगा.
नहीं होगा भूमि अधिग्रहण: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का दावा है कि हरनंदीपुरम योजना के लिए अब तक किसानों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि खरीदी गई है. आगे भी आपसी समझौते के आधार पर ही प्राधिकरण द्वारा भूमि अर्जित की जाएगी. फिलहाल, योजना के लिए भूमि अधिग्रहण करने की कोई योजना नहीं है.
लोगों के लिए के किफायती टाउनशिप: हरनंदीपुरम योजना को 541 हेक्टेयर में विकसित किया जाएगा. हरनंदीपुरम योजना में स्पोर्ट सिटी, मेडिसिटी, साइबर सिटी और एड्यूसिटी भी विकसित की जाएगी. हरनंदीपुरम योजना में आवासीय भूमि के साथ ही कमर्शियल भूमि भी उपलब्ध होगी. योजना को रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से पांच मिनट की दूरी पर विकसित किया जा रहा है. दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए हरनंदीपुरम न सिर्फ किफायती टाउनशिप साबित होगी, बल्कि दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न इलाकों से नमो भारत, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और मेट्रो के माध्यम से कनेक्टिविटी भी मिलेगी.
विभिन्न टाउनशिप का किया गया अध्ययन: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से तकरीबन एक दशक के बाद कोई नई टाउनशिप लाई जा रही है. प्राधिकरण द्वारा लाई जा रही नई टाउनशिप हरनंदीपुरम में लोगों को रिहायशी घर, कमर्शियल दुकानों के साथ इंडस्ट्रियल प्लॉट भी उपलब्ध होंगे. हरनंदीपुरम योजना को बसाने के लिए प्राधिकरण द्वारा पूर्व में न्यूयॉर्क और पेरिस समेत कई देशों की विभिन्न टाउनशिप का अध्ययन किया गया है.
आठ गांव की जमीन पर विकसित होगी: हरनंदीपुरम योजना आठ गांव की जमीन पर विकसित की होगी. इसमें मथुरापुर, शमशेर, चंपत नगर, बनेड़ा खुर्द, नगला फिरोजपुर, मोहनपुर, शाहपुर निज मोरटा और मोरटा गांव शामिल हैं. डीएम सर्किल रेट से चार गुना कीमत पर प्राधिकरण द्वारा किसानों से भूमि खरीदी जा रही है.
