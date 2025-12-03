ETV Bharat / state

गाजियाबाद में पांच महीने के भीतर हरनंदीपुरम योजना का पहला फेज लॉन्च होने की उम्मीद, शुरू हुआ टोपोग्राफिकल सर्वे

बैठक के दौरान गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नंदकिशोर कलाल ( ETV Bharat )