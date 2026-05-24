उत्तराखंड में पूरा हुआ जनगणना का पहला फेज, पूरा हुआ मकान सूचीकरण का काम
प्रदेशभर में प्रदेश भर में मकान सूचीकरण के लिए कुल 29,665 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स (HLB) बनाए गए थे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 24, 2026 at 8:47 PM IST|
Updated : May 24, 2026 at 8:54 PM IST
देहरादून: जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत उत्तराखंड राज्य में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य संपन्न हो गया है. उत्तराखंड में 25 अप्रैल से मकान सूचीकरण एवं मकान के गणना का कार्य शुरू हुआ था. ये काम 24 मई 2026 को संपन्न हो गया है. वर्तमान स्थिति यह है कि मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के लिए प्रदेश भर में बनाए गए सभी 29665 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स में गणना का कार्य पूरा हो पाया है.
उत्तराखंड राज्य में जनगणना- 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 25 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ था. इसके लिए प्रदेश भर में कुल 29,665 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स (HLB) बनाए गए थे. जिनको हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर (HLBC) पोर्टल पर डिजिटली मैप किया गया. प्रदेश भर में बने 29,665 एचएलबी में से 24,625 जिलों और 5,040 नगर निगम क्षेत्रों में एचएलबी शामिल हैं. जनगणना के लिए जनगणना कार्य निदेशालय की ओर से 20,859 एन्यूमरेटर्स (Enumerators) और 3670 सुपरवाइजर्स (Supervisors) तैनात किए गए.
सभी 13 जिलों में जनगणना का कार्य हुआ पूरा
जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत उत्तराखंड राज्य में 25 अप्रैल से मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य शुरू हुआ था, जो एक महीने तक यानी 24 मई 2026 की रात 12 बजे तक संचालित होना था, लेकिन आखिरी तिथि तक उत्तराखंड राज्य में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य संपन्न हो गया है. ऐसे ने अब जनगणना के दूसरे चरण के तहत 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 के बीच देश भर के साथ ही उत्तराखंड में लोगों की गणना की जाएगी. देश के स्नोबाउंड क्षेत्रों में लोगों के गणना का कार्य 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 के बीच की जाएगी.
प्रदेश के 11 नगर निगमों में जनगणना की स्थिति
उत्तराखंड में जनगणना के पहले चरण का कार्य शुरू होने से पहले 10 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच स्वगणना का अभियान चलाया गया. स्वगणना के दौरान उत्तराखंड राज्य में 71,104 परिवारों ने स्वगणना की. जिसमें अल्मोड़ा जिले के 4863 परिवारों, बागेश्वर जिले के 4552 परिवारों, चमोली जिले के 3341 परिवारों, चंपावत जिले के 3742 परिवारों, देहरादून जिले के 12778 परिवारों, पौड़ी जिले के 3831 परिवारों, हरिद्वार जिले के 8090 परिवारों, नैनीताल जिले के 10253 परिवारों, पिथौरागढ़ जिले के 4027 परिवारों, रुद्रप्रयाग जिले के 1924 परिवारों, टिहरी जिले के 3701 परिवारों, उधम सिंह नगर जिले के 6588 परिवारों और उत्तरकाशी जिले के 3414 परिवार शामिल रहे.
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