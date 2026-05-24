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उत्तराखंड में पूरा हुआ जनगणना का पहला फेज, पूरा हुआ मकान सूचीकरण का काम

देहरादून: जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत उत्तराखंड राज्य में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य संपन्न हो गया है. उत्तराखंड में 25 अप्रैल से मकान सूचीकरण एवं मकान के गणना का कार्य शुरू हुआ था. ये काम 24 मई 2026 को संपन्न हो गया है. वर्तमान स्थिति यह है कि मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के लिए प्रदेश भर में बनाए गए सभी 29665 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स में गणना का कार्य पूरा हो पाया है.

उत्तराखंड राज्य में जनगणना- 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 25 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ था. इसके लिए प्रदेश भर में कुल 29,665 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स (HLB) बनाए गए थे. जिनको हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर (HLBC) पोर्टल पर डिजिटली मैप किया गया. प्रदेश भर में बने 29,665 एचएलबी में से 24,625 जिलों और 5,040 नगर निगम क्षेत्रों में एचएलबी शामिल हैं. जनगणना के लिए जनगणना कार्य निदेशालय की ओर से 20,859 एन्यूमरेटर्स (Enumerators) और 3670 सुपरवाइजर्स (Supervisors) तैनात किए गए.

सभी 13 जिलों में जनगणना का कार्य हुआ पूरा अल्मोड़ा में 2429 एचएलबी बनाए गये थे. बागेश्वर में 1069 एचएलबी बनाए गये थे. चमोली में 1469 एचएलबी बनाए गये थे. चंपावत में 904 एचएलबी बनाए गये थे. देहरादून में 1981 एचएलबी बनाए गये थे. पौड़ी में 3501 एचएलबी बनाए गये थे. हरिद्वार में 3077 एचएलबी बनाए गये थे. नैनीताल में 1775 एचएलबी बनाए गये थे. पिथौरागढ़ में 1846 एचएलबी बनाए गये थे. रुद्रप्रयाग में 793 एचएलबी बनाए गये थे. टिहरी में 2185 एचएलबी बनाए गये थे. उधमसिंह नगर में 2643 एचएलबी बनाए गये थे. उत्तरकाशी में 950 एचएलबी बनाए गये थे.



जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत उत्तराखंड राज्य में 25 अप्रैल से मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य शुरू हुआ था, जो एक महीने तक यानी 24 मई 2026 की रात 12 बजे तक संचालित होना था, लेकिन आखिरी तिथि तक उत्तराखंड राज्य में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य संपन्न हो गया है. ऐसे ने अब जनगणना के दूसरे चरण के तहत 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 के बीच देश भर के साथ ही उत्तराखंड में लोगों की गणना की जाएगी. देश के स्नोबाउंड क्षेत्रों में लोगों के गणना का कार्य 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 के बीच की जाएगी.