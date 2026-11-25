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पाताल भुवनेश्वर में महाकाल को चढ़ाया नई फसल का पहला भोग, जानिए भृगु ऋषि से जुड़ी ये कहानी

पाताल भुवनेश्वर गुफा में महाकाल को नवान्न ( Etv Bharat )

पिथौरागढ़: देवभूमि उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की विश्व प्रसिद्ध पाताल भुवनेश्वर गुफा में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सदियों पुरानी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का निर्वहन किया गया. नई फसल के आगमन पर क्षेत्रवासियों ने सबसे पहले भगवान भुवनेश्वर यानी महादेव को अन्न का भोग अर्पित किया. इस दौरान गुफा में विशेष पूजा-अर्चना की गई और श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से क्षेत्र की सुख-समृद्धि तथा अच्छी पैदावार की कामना की. नवान्न परंपरा प्रकृति, कृषि और आराध्य देव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का प्रतीक है.

पाताल भुवनेश्वर को लगाया नई फसल का पहला भोग: मंदिर कमेटी की ओर से आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान में क्षेत्र के विभिन्न समुदायों के लोगों ने भागीदारी की. स्थानीय भंडारी, रावल, गुरौ, दसौनी, दौपा, शूल और लोहार समुदाय के लोगों ने नई धान की फसल के चावल भगवान भुवनेश्वर को समर्पित किए. इसके साथ ही मल्लागर्खा क्षेत्र के खाती समुदाय के लोगों ने भी परंपरागत रूप से पूजा-अर्चना कर नए अनाज का भोग लगाया. धार्मिक अनुष्ठान के बाद नए चावल से प्रसाद तैयार किया गया और ग्रामीणों को सामूहिक भोज कराया गया. इस आयोजन ने धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक एकता और सामुदायिक सद्भाव का संदेश भी दिया.