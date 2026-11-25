पाताल भुवनेश्वर में महाकाल को चढ़ाया नई फसल का पहला भोग, जानिए भृगु ऋषि से जुड़ी ये कहानी
कार्तिक पूर्णिमा पर पाताल भुवनेश्वर गुफा में गूंजे शिव के जयकारे, ग्रामीणों ने नई धान की फसल की पूजा कर अर्पित किया नवान्न
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 25, 2026 at 8:11 AM IST
पिथौरागढ़: देवभूमि उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की विश्व प्रसिद्ध पाताल भुवनेश्वर गुफा में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सदियों पुरानी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का निर्वहन किया गया. नई फसल के आगमन पर क्षेत्रवासियों ने सबसे पहले भगवान भुवनेश्वर यानी महादेव को अन्न का भोग अर्पित किया. इस दौरान गुफा में विशेष पूजा-अर्चना की गई और श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से क्षेत्र की सुख-समृद्धि तथा अच्छी पैदावार की कामना की. नवान्न परंपरा प्रकृति, कृषि और आराध्य देव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का प्रतीक है.
पाताल भुवनेश्वर को लगाया नई फसल का पहला भोग: मंदिर कमेटी की ओर से आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान में क्षेत्र के विभिन्न समुदायों के लोगों ने भागीदारी की. स्थानीय भंडारी, रावल, गुरौ, दसौनी, दौपा, शूल और लोहार समुदाय के लोगों ने नई धान की फसल के चावल भगवान भुवनेश्वर को समर्पित किए. इसके साथ ही मल्लागर्खा क्षेत्र के खाती समुदाय के लोगों ने भी परंपरागत रूप से पूजा-अर्चना कर नए अनाज का भोग लगाया. धार्मिक अनुष्ठान के बाद नए चावल से प्रसाद तैयार किया गया और ग्रामीणों को सामूहिक भोज कराया गया. इस आयोजन ने धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक एकता और सामुदायिक सद्भाव का संदेश भी दिया.
अकाल से मुक्ति की कथा से जुड़ी है परंपरा: पाताल भुवनेश्वर में नई फसल का पहला भोग भगवान को अर्पित करने की परंपरा के पीछे महर्षि भृगु से जुड़ी प्राचीन मान्यता प्रचलित है. मान्यता के अनुसार प्राचीन समय में हिमालयी क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था. लंबे समय तक वर्षा नहीं होने से जनजीवन प्रभावित हो गया था. पशु-पक्षियों और मनुष्यों के सामने अन्न-जल का संकट खड़ा हो गया था. कहा जाता है कि जनकल्याण की भावना से महर्षि भृगु ने इस क्षेत्र में आकर भृगुतुंग में भगवान शिव की कठोर तपस्या की. उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने क्षेत्र को अकाल की विपदा से मुक्ति दिलाई.
इसके बाद क्षेत्रवासियों ने महर्षि भृगु की प्रेरणा से नई फसल का पहला अन्न भगवान भुवनेश्वर को समर्पित करने की परंपरा शुरू की. तभी से कार्तिक पूर्णिमा पर नवान्न अर्पित करने की यह परंपरा पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही है.
कृषि संस्कृति और आस्था का संगम: उत्तराखंड के पहाड़ी समाज में नई फसल के पहले अन्न को देवताओं को अर्पित करने की परंपरा का विशेष महत्व है. इसे नवान्न यानी नया अन्न कहा जाता है. पाताल भुवनेश्वर में निभाई जाने वाली यह परंपरा स्थानीय कृषि संस्कृति, लोक मान्यताओं और धार्मिक आस्था का अनूठा उदाहरण है. यहां ग्रामीण अपनी मेहनत से तैयार की गई फसल का पहला हिस्सा भगवान को समर्पित कर प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करते हैं.
मंदिर कमेटी के अध्यक्ष नीलम भंडारी, महासचिव जगत सिंह रावल, उपाध्यक्ष तिलोक सिंह भंडारी, कोषाध्यक्ष केदार सिंह भंडारी और कार्यालय लिपिक ललित मोहन सिंह रावल ने इस परंपरा के महत्व को बताते हुए क्षेत्रवासियों से आयोजन में भागीदारी की अपील की. पाताल भुवनेश्वर की यह परंपरा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पहाड़ की लोक संस्कृति, सामूहिक सहभागिता और प्रकृति के प्रति सम्मान की जीवंत विरासत है.
मंदिर कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि-
हमने हर साल की तरह इस बार भी पाताल भुवनेश्वर भगवान को नई फसल का पहला भोग लगाया है. ये हमारी सदियों पुरानी परंपरा है. हम लोग इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं. हम युवा पीढ़ी से अनुरोध करते हैं कि अपनी संस्कृति और रीति-रिवाजों को बनाए रखें.
-नीलम भंडारी, अध्यक्ष, पाताल भुवनेश्वर मंदिर कमेटी-
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