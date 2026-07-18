NEET Re-Exam Resut; यूपी के इस गांव से पहली बार आई नीट की बेहतरीन रैंक, किसान के बेटे का कमाल
प्रियांशु ने देशभर के करीब 23 लाख अभ्यर्थियों में ऑल इंडिया 5856 रैंक हासिल की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 1:30 PM IST
बरेली: उत्तर प्रदेश का कचौली गांव जहां अब तक कोई भी NEET परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाया था. खेतों में पसीना बहाने वाले किसान के बेटे प्रियांशू पटेल ने अपनी मेहनत से सफलता की ऐसी फसल उगाई है, जिससे परिवार सहित पूरा गांव चहका उठा.
बता दें, बरेली के बिथरी चैनपुर क्षेत्र के ग्राम कचौली निवासी प्रियांशु पटेल ने NEET 2026 परीक्षा उत्तीर्ण कर न सिर्फ अपने परिवार और जिले का नाम रोशन किया है, बल्कि अपने क्षेत्र का पहला एमबीबीएस डॉक्टर बनने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है.
संसाधन कम फिर भी किया सपना साकार: गांव में अब तक कोई भी छात्र नीट परीक्षा पास नहीं कर पाया था. प्रियांशु के पिता होतम सिंह किसान हैं और माता चीनू पटेल गृहिणी हैं. साधारण किसान परिवार से आने वाले प्रियांशु ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने सपनों को कमजोर नहीं पड़ने दिया.
कोटा से की तैयारी: उन्होंने राजस्थान के कोटा स्थित एलन और करियर विल संस्थान से तैयारी की और 720 में से 616 अंक प्राप्त कर देशभर के करीब 23 लाख अभ्यर्थियों में ऑल इंडिया रैंक 5856 हासिल की है.
ऐसे मिली डॉक्टर बनने की प्रेरणा: प्रियांशु बताते हैं कि उनके गांव और आसपास में बेहतर अस्पतालों और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है. कई बार लोगों को इलाज के लिए दूर-दराज के शहरों तक जाना पड़ता है. ग्रामीणों की यही परेशानी उनके लिए प्रेरणा बनी और उन्होंने बचपन में ही डॉक्टर बनने का सपना देखा.
समाज सेवा करना उनकी ख़्वाहिश: उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य सिर्फ डॉक्टर बनना नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र का पहला MBBS डॉक्टर बनकर गांव और आसपास के लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है.
प्रियांशु ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, गुरुजनों और परिवार को दिया. उनकी बड़ी बहन सुरभि पटेल बी.कॉम फाइनल करने के बाद एलएलबी की तैयारी कर रही हैं. प्रियांशु की इस उपलब्धि से पूरे गांव कचौली में जश्न का माहौल है. ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर उनका स्वागत किया.
अब गांव के लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही उनका बेटा डॉक्टर बनकर अपने क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देगा. वहीं प्रियांशु के माता पिता कहना है कि उन्हें बेटे की उपलब्धि पर बेहद खुशी है. आगे बेटा समाज की सेवा करेगा तो और खुशी मिलेगी.
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