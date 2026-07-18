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NEET Re-Exam Resut; यूपी के इस गांव से पहली बार आई नीट की बेहतरीन रैंक, किसान के बेटे का कमाल

बरेली में किसान के बेटे ने पास की नीट परीक्षा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली: उत्तर प्रदेश का कचौली गांव जहां अब तक कोई भी NEET परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाया था. खेतों में पसीना बहाने वाले किसान के बेटे प्रियांशू पटेल ने अपनी मेहनत से सफलता की ऐसी फसल उगाई है, जिससे परिवार सहित पूरा गांव चहका उठा. प्रियांशु पटेल. (Video Credit; ETV Bharat) बता दें, बरेली के बिथरी चैनपुर क्षेत्र के ग्राम कचौली निवासी प्रियांशु पटेल ने NEET 2026 परीक्षा उत्तीर्ण कर न सिर्फ अपने परिवार और जिले का नाम रोशन किया है, बल्कि अपने क्षेत्र का पहला एमबीबीएस डॉक्टर बनने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है. संसाधन कम फिर भी किया सपना साकार: गांव में अब तक कोई भी छात्र नीट परीक्षा पास नहीं कर पाया था. प्रियांशु के पिता होतम सिंह किसान हैं और माता चीनू पटेल गृहिणी हैं. साधारण किसान परिवार से आने वाले प्रियांशु ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने सपनों को कमजोर नहीं पड़ने दिया.