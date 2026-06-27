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1830 में लगी थी पहली MSME इकाई; अब कानपुर में 26.5 हजार यूनिट्स कर रहीं कारोबार

अब कानपुर में 26 हजार से ज्यादा यूनिट्स कर रहीं कारोबार. ( Photo Credit: Ministry of MSME )

कानपुर: औद्योगिक नगर की पहचान रखने वाला कानपुर अब एक से बढ़कर एक MSME इकाईयों के लिए भी जाना जाता है. कोरोना काल में भी शहर की MSME इकाईयों ने शानदार काम किया. आज MSME दिवस पर ETV भारत ने कानपुर की MSME इकाईयों के उत्पादन, संचालन समेत अन्य जानकारियों पर शहर के उद्यमियों से बात की. पेश है यह रिपोर्ट. पूरे देश में कानपुर की पहचान औद्योगिक नगर के तौर पर है. एक दौर था, जब कानपुर की लाल इमली में बनने वाले कई उत्पादों का विदेशों में डंका बजता था. उनकी बहुत अधिक मांग होती थी. इसी तरह जूट के लिए कानपुर की जेके जूट मिल पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी. म्योर मिल समेत अन्य कई मिलें और औद्योगिक इकाईयां थीं, जिनकी वजह से कानपुर को आजादी के बाद देश के 4 प्रमुख औद्योगिक शहरों में गिना जाता रहा. MSME दिवस पर रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) हालांकि, एक वक्त ऐसा भी आया जब लाल इमली समेत कई मिलें बंद हो गईं. बाद में कानपुर के औद्योगिक स्वरुप को यहां की MSME इकाईयों ने बिखरने नहीं दिया. उद्यमिता के क्षेत्र में कानपुर की हजारों MSME इकाईयों ने नई इबारत लिख दी. शहर के उद्यमी कहते हैं कि मौजूदा समय में कानपुर की दादा नगर इंडस्ट्री, जाजमऊ स्थित लेदर इंडस्ट्री में 50 से अधिक ऐसे उत्पाद बनते हैं, जो दुनिया के 30 से अधिक देशों में सबसे अधिक डिमांड पर रहते हैं. इन देशों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्राजील समेत कई अन्य हैं. 1830 में लगी थी पहली सोडा वाटर फैक्ट्री: इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (IIA) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील वैश्य ने बताया कि जब बात कानपुर की MSME इकाईयों की करेंगे तो आपको सबसे दिलचस्प पहलू बता दें, कि 1830 में कानपुर के अंदर पहली सोडा वाटर फैक्ट्री का संचालन शुरू हुआ था. इसका प्रमाण कलकत्ता के गजट में मौजूद रहा. इसके बाद कानपुर में कई मिलों का संचालन शुरू हुआ. फिर, कानपुर में लोहिया, घड़ी, रेडटेप, रेडचीफ, गोल्डी, अशोक, पान पराग समेत कई अन्य नामचीन इकाईयों का भी संचालन होने लगा. अचानक कई बड़े उद्योगों पर तालाबंदी के बावजूद कानपुर की MSME इकाईयों ने विकास का नया पैमाना तैयार कर दिया. मौजूदा समय में शहर के अंदर 26500 MSME इकाईयों का संचालन जारी है. इनमें लघु, मध्यम और अन्य श्रेणी की इकाईया हैं.