1830 में लगी थी पहली MSME इकाई; अब कानपुर में 26.5 हजार यूनिट्स कर रहीं कारोबार
पिछले पांच साल में MSME इकाईयों की संख्या में बढ़ोतरी जारी. कोरोना काल में सभी का प्रदर्शन शानदार रहा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 7:38 AM IST
कानपुर: औद्योगिक नगर की पहचान रखने वाला कानपुर अब एक से बढ़कर एक MSME इकाईयों के लिए भी जाना जाता है. कोरोना काल में भी शहर की MSME इकाईयों ने शानदार काम किया. आज MSME दिवस पर ETV भारत ने कानपुर की MSME इकाईयों के उत्पादन, संचालन समेत अन्य जानकारियों पर शहर के उद्यमियों से बात की. पेश है यह रिपोर्ट.
पूरे देश में कानपुर की पहचान औद्योगिक नगर के तौर पर है. एक दौर था, जब कानपुर की लाल इमली में बनने वाले कई उत्पादों का विदेशों में डंका बजता था. उनकी बहुत अधिक मांग होती थी. इसी तरह जूट के लिए कानपुर की जेके जूट मिल पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी. म्योर मिल समेत अन्य कई मिलें और औद्योगिक इकाईयां थीं, जिनकी वजह से कानपुर को आजादी के बाद देश के 4 प्रमुख औद्योगिक शहरों में गिना जाता रहा.
हालांकि, एक वक्त ऐसा भी आया जब लाल इमली समेत कई मिलें बंद हो गईं. बाद में कानपुर के औद्योगिक स्वरुप को यहां की MSME इकाईयों ने बिखरने नहीं दिया. उद्यमिता के क्षेत्र में कानपुर की हजारों MSME इकाईयों ने नई इबारत लिख दी.
शहर के उद्यमी कहते हैं कि मौजूदा समय में कानपुर की दादा नगर इंडस्ट्री, जाजमऊ स्थित लेदर इंडस्ट्री में 50 से अधिक ऐसे उत्पाद बनते हैं, जो दुनिया के 30 से अधिक देशों में सबसे अधिक डिमांड पर रहते हैं. इन देशों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्राजील समेत कई अन्य हैं.
1830 में लगी थी पहली सोडा वाटर फैक्ट्री: इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (IIA) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील वैश्य ने बताया कि जब बात कानपुर की MSME इकाईयों की करेंगे तो आपको सबसे दिलचस्प पहलू बता दें, कि 1830 में कानपुर के अंदर पहली सोडा वाटर फैक्ट्री का संचालन शुरू हुआ था.
इसका प्रमाण कलकत्ता के गजट में मौजूद रहा. इसके बाद कानपुर में कई मिलों का संचालन शुरू हुआ. फिर, कानपुर में लोहिया, घड़ी, रेडटेप, रेडचीफ, गोल्डी, अशोक, पान पराग समेत कई अन्य नामचीन इकाईयों का भी संचालन होने लगा.
अचानक कई बड़े उद्योगों पर तालाबंदी के बावजूद कानपुर की MSME इकाईयों ने विकास का नया पैमाना तैयार कर दिया. मौजूदा समय में शहर के अंदर 26500 MSME इकाईयों का संचालन जारी है. इनमें लघु, मध्यम और अन्य श्रेणी की इकाईया हैं.
उन्होंने बताया कि 2020 में अचानक ही कोरोना महामारी का दौर सामने आया. उद्यमियों को लगा कि उनका कारोबार ठप हो जाएगा. मगर, जिला प्रशासन की मदद से उन दिनों में भी इकाईयों का संचालन बंद नहीं हुआ. उत्पाद तैयार हुए और कई शहरों व देशों में पहुंचे.
वरिष्ठ उद्यमी सुनील वैश्य ने कहा कि सरकार को समय-समय पर IIA द्वारा कई कानूनों को खत्म करने की जानकारी दी गई, जिन्हें समाप्त भी किया गया. अभी कई कानून ऐसे हैं, जिन्हें समाप्त किया जाना है.
उन्होंने कहा कि अब तो कानपुर में अडाणी समूह, ताज होटल, वंदे भारत जैसे ट्रेनों की बोगी फ्रेम तैयार करने वाली इकाई वेद सैसोमैकेनिका जैसे नाम यहां से जुड़े हैं. इसलिए जिस तरह कानपुर की MSME इकाईयों का परफार्मेंस बेहतर रहा है, वह वैसे ही बना रहेगा.
विभाग करेगा कानपुर का औद्योगिक विस्तार: कानपुर के उपायुक्त उद्योग अंजनीश प्रताप सिंह ने कहा कि कानपुर के अंदर वर्तमान समय में 1.70 लाख औद्योगिक इकाईयां संचालित हैं. इसके साथ ही अब उद्योग विभाग की ओर से शहर में औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तारीकरण का प्लान बन चुका है.
घाटमपुर में 62 एकड़ जमीन पर हम औद्योगिक भूखंड तैयार करा रहे हैं. साथ ही पहली बार कानपुर में लेदर और होजरी उद्योगों के लिए पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाने जा रहा है. इसके साथ ही ODOP संग अब ODOC योजना के तहत कई उद्यमियों को अपने कारोबार विस्तार का मौका मिलने वाला है.
उन्होंने बताया कि कानपुर के उत्पादों की मांग विश्व के कई देशों में हमेशा बनी रहे, इसके लिए हम उद्यमियों, MSME इकाई संचालकों की पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं.
कानपुर में इस प्रकार की MSME इकाईयां: शहर में लेदर, फुटवियर, सैडलरी, प्लास्टिक, केमिकल, होजरी, गारमेंट, टेक्सटाइल, बिस्किट एंड बेकरी, इंजीनियरिंग, पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग, सोप एंड डिटर्जेंट, स्पाइसेस, डेयरी, पान मसाला, फार्मा आदि की MSME इकाईयां संचालित की जा रही हैं.
कानपुर में मौजूद हैं यह नामचीन ब्रांड: शहर में लोहिया, घड़ी, रेड टेप, रेड चीफ, एलन कूपर, गोल्डी, अशोक, पान पराग, एसएएफ, मयूर, बावर्ची, रिमझिम इस्पात, एमकेयू, मोहिनी जैसे बड़े ब्रांड्स की मौजूदगी है.
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