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सावन का पहला सोमवार : मंदिर में जलाभिषेक के लिए उमडे़ श्रद्धालु , 'बम-बम भोले' के जयकारों से गूंजे शिव मंदिर

अलवर में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का अभिषेक​ किया ( ETV Bharat Alwar )

अलवर/ बाड़मेर: आज सावन मास का पहला सोमवार है. पूरे राजस्थान में यह दिन अद्वितीय श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. भगवान शिव के इस पावन पर्व पर प्रदेशभर के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है. राज्यभर में शिवालयों को भव्य रूप से सजाया गया है और देर रात तक भक्तों का आना-जाना जारी रहेगा. अलवर के प्राचीन त्रिपोलिया मंदिर में 'बम-बम भोले' के जयघोष से वातावरण गूंज रहा है, वहीं बाड़मेर के 200 वर्ष पुराने शिव मंदिर में श्रद्धालु गंगाजल, दूध, बेलपत्र और धतूरा लेकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं. अलवर में प्राचीन त्रिपोलिया मंदिर के महंत जितेंद्र खेड़ापति ने बताया कि सावन मास के पहले सोमवार को श्रद्धालु गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प और फल लेकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने एवं जलाभिषेक करने के लिए सुबह से ही पहुंचने लगे. उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और युवा सभी वर्गों के लोग उत्साह से भरे नजर आए. महंत ने बताया कि पूरे दिन मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं द्वारा भगवान का जलाभिषेक किया जाएगा. इसके बाद शाम 5 बजे भगवान को दूल्हा रूप में सजाया जाएगा. सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान को अलग-अलग झांकियों में सजाया जाता है, जिसके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु देर रात तक मंदिर परिसर में डटे रहते हैं. 'बम-बम भोले' से गूंजे शिवालय (वीडियो ईटीवी भारत अलवर)