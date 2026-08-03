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सावन का पहला सोमवार : मंदिर में जलाभिषेक के लिए उमडे़ श्रद्धालु , 'बम-बम भोले' के जयकारों से गूंजे शिव मंदिर

बाड़मेर के सदर बाजार स्थित 200 वर्ष पुराने शिव मंदिर में शिवलिंग का आकार काशी विश्वनाथ के शिवलिंग के समान है.

First Monday of Sawan
अलवर में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का अभिषेक​ किया (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 3, 2026 at 12:10 PM IST

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अलवर/ बाड़मेर: आज सावन मास का पहला सोमवार है. पूरे राजस्थान में यह दिन अद्वितीय श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. भगवान शिव के इस पावन पर्व पर प्रदेशभर के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है. राज्यभर में शिवालयों को भव्य रूप से सजाया गया है और देर रात तक भक्तों का आना-जाना जारी रहेगा. अलवर के प्राचीन त्रिपोलिया मंदिर में 'बम-बम भोले' के जयघोष से वातावरण गूंज रहा है, वहीं बाड़मेर के 200 वर्ष पुराने शिव मंदिर में श्रद्धालु गंगाजल, दूध, बेलपत्र और धतूरा लेकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं.

अलवर में प्राचीन त्रिपोलिया मंदिर के महंत जितेंद्र खेड़ापति ने बताया कि सावन मास के पहले सोमवार को श्रद्धालु गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प और फल लेकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने एवं जलाभिषेक करने के लिए सुबह से ही पहुंचने लगे. उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और युवा सभी वर्गों के लोग उत्साह से भरे नजर आए. महंत ने बताया कि पूरे दिन मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं द्वारा भगवान का जलाभिषेक किया जाएगा. इसके बाद शाम 5 बजे भगवान को दूल्हा रूप में सजाया जाएगा. सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान को अलग-अलग झांकियों में सजाया जाता है, जिसके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु देर रात तक मंदिर परिसर में डटे रहते हैं.

'बम-बम भोले' से गूंजे शिवालय (वीडियो ईटीवी भारत अलवर)

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देर रात होगा दुग्धाभिषेक : महंत खेड़ापति ने बताया कि सोमवार को सुबह 4 बजे गंगाजल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया, इसके बाद आरती हुई. दूसरी आरती सुबह 6 बजे की गई. तीसरी आरती के बाद भगवान को दूल्हा रूप में सजाया जाएगा, और रात 11 बजे तक वे श्रद्धालुओं को इस रूप में दर्शन देंगे. इसके बाद 11:15 बजे भगवान का दुग्धाभिषेक कराया जाएगा, तत्पश्चात शयन आरती की जाएगी.

बाड़मेर में हर हर महादेव का जयघोष: बाड़मेर के सदर बाजार में स्थित 200 वर्ष पुराना शिव मंदिर आस्था और भक्ति का अद्भुत केंद्र है. बालाजी मंदिर परिसर में स्थित इस प्राचीन मंदिर में स्थापित शिवलिंग आकार में छोटा अवश्य है, लेकिन इसके प्रति श्रद्धालुओं की आस्था अपार है. यहां प्रतिदिन सैकड़ों भक्त दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं, और 'हर-हर महादेव' के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है. मंदिर के पुजारी मुरली मनोहर देव के अनुसार, इस शिवलिंग का आकार काशी विश्वनाथ के शिवलिंग के समान है, जिसे देखकर वे स्वयं भी आश्चर्यचकित रह गए थे. सावन मास में यहां जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विशेष पूजा का आयोजन होता है, जिससे भक्तों की संख्या और बढ़ जाती है. श्रद्धालु कमलेश ने बताया कि वे वर्षों से नियमित रूप से इस मंदिर में आते हैं. यह मंदिर बाड़मेर की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर और अटूट आस्था का प्रतीक है.

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