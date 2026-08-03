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सावन के पहले सोमवार पर शिवमय हुआ एमसीबी जिला, मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब

बैकुंठपुर में सावन के प्रथम सोमवार के अवसर पर महिलाओं ने हरे रंग की पारंपरिक वेशभूषा धारण कर सामूहिक जलाभिषेक यात्रा निकाली. सभी महिलाएं नदी तट स्थित हनुमान टेकरी में एकत्रित हुईं और वहां से नाका स्थित नागेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया. पूरे मार्ग में "हर-हर महादेव" के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा.

कोरिया/एमसीबी: सावन माह के प्रथम सोमवार पर पूरा कोरिया और एमसीबी जिला शिवभक्ति में सराबोर नजर आया. सुबह से ही जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. हर-हर महादेव के जयघोष, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, भजन-कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा-अर्चना की गई. श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प एवं पंचामृत अर्पित कर भगवान शिव का अभिषेक किया.

सावन सोमवार पर सुबह सुबह शिव मंदिर जाते श्रद्धालु (ETV Bharat Chhattisgarh)

अखंड श्रीरामचरितमानस पाठ का शुभारंभ

इधर बैकुंठपुर के प्रेमाबाग शिव मंदिर प्रांगण में देवरहा बाबा सेवा समिति के तत्वावधान में अखंड श्रीरामचरितमानस पाठ का शुभारंभ हुआ.आयोजन के दौरान श्रीरामचरितमानस का अखंड पाठ, भजन-कीर्तन एवं भगवान श्रीराम और भगवान शिव की आराधना की जा रही है. समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि यह आयोजन सनातन संस्कृति एवं धार्मिक परंपराओं के संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है.

समिति के अनिल शर्मा एवं शैलेश शिवहरे ने बताया कि प्रेमाबाग शिव मंदिर वर्षों से धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है. अखंड मानस पाठ के माध्यम से समाज में सकारात्मक ऊर्जा, धार्मिक चेतना और आपसी सद्भाव का संदेश दिया जा रहा है. आयोजन के समापन पर विशेष आरती एवं प्रसाद वितरण भी किया जाएगा.

सावन सोमवार पर शिव मंदिर जाती महिलाएं (ETV Bharat Chhattisgarh)

एमसीबी में कांवर यात्रा

वहीं मनेन्द्रगढ़ में सावन के पहले सोमवार पर शिवभक्तों का उत्साह चरम पर रहा. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हसदेव गंगा तट से पवित्र जल लेकर कांवर यात्रा शुरू की और भगवान श्री सिद्ध बाबा धाम पहुंचकर जलाभिषेक किया. जिले के कर्मघोंघेश्वर महादेव, हसदेव गंगा तट स्थित शिवालय, करतारेश्वर महादेव, नाकेश्वर महादेव, नागेश्वर महादेव सहित सभी प्रमुख शिव मंदिरों में रुद्राभिषेक, दुग्धाभिषेक, पंचामृत अभिषेक एवं विशेष पूजा-अर्चना संपन्न हुई.

एमसीबी जिले के शिवमंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ (ETV Bharat Chhattisgarh)

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर समितियों द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गईं. कई श्रद्धालुओं ने अपने घरों में भी पार्थिव शिवलिंग स्थापित कर विधि-विधान से रुद्राभिषेक एवं शिवपूजन किया. सावन के प्रथम सोमवार पर पूरे जिले में शिवभक्ति, आस्था और धार्मिक उत्साह का अद्भुत वातावरण देखने को मिला.