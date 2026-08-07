अयोध्या में राम मंदिर के धार्मिक समिति की पहली बैठक कल, श्रीरामलला की पालकी यात्रा और झूलनोत्सव पर होगा निर्णय
बैठक में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष एवं धार्मिक समिति के अध्यक्ष गोविंद देव गिरी सहित सभी सदस्य ऑनलाइन माध्यम से शामिल होंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 7:40 PM IST
अयोध्या : श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा नवगठित धार्मिक समिति की पहली बैठक शनिवार को होगी. इसमें सावन झूला उत्सव, सावन मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधाओं के विस्तार तथा धार्मिक और व्यवस्थागत बदलावों पर विस्तृत मंथन किया जाएगा. बैठक में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष एवं धार्मिक समिति के अध्यक्ष गोविंद देव गिरी सहित सभी सदस्य ऑनलाइन माध्यम से शामिल होंगे.
बैठक का सबसे प्रमुख एजेंडा इस वर्ष के झूलनोत्सव को पहले से अधिक भव्य और आकर्षक स्वरूप देना है. पहली बार विशेष धार्मिक अनुष्ठान के बाद श्रीरामलला की पालकी को कुबेर टीला तक ले जाकर भ्रमण कराया जाएगा. इसके बाद गर्भगृह में भगवान का चल विग्रह झूले पर विराजमान कराया जाएगा. परिसर में इस धार्मिक आयोजनों में एक नई परंपरा के रूप में देखा जा रहा है.
इसके अलावा झूलनोत्सव की तिथि में बदलाव पर भी अंतिम निर्णय लिया जाएगा. अब तक यह उत्सव परंपरागत रूप से सावन शुक्ल पंचमी से प्रारंभ होता रहा है, लेकिन इस बार इसे सावन शुक्ल तृतीया से शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है. इस दौरान 12 दिन तक भगवान के सम्मुख विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे झूला व कजरी गीत भी प्रस्तुत किए जाएंगे. बैठक में कलाकारों का भी चयन किया जाएगा.
वहीं, बैठक में सावन मेले के दौरान लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए दर्शन व्यवस्था, कतार प्रबंधन, सुरक्षा, पेयजल, स्वच्छता, चिकित्सा सुविधाओं और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्थाओं को और प्रभावी बनाने पर भी चर्चा होगी. बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद झूलनोत्सव और सावन मेले की विस्तृत रूपरेखा जारी किए जाने की संभावना है.
धार्मिक समिति में नौ सदस्यों को रखा गया है, जिसके अध्यक्ष ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी हैं. समिति में सदस्य के रूप में जगद्गुरु वासुदेवानंद सरस्वती, स्वामी परमानंद, स्वामी विश्व तीर्थ प्रसन्नाचार्य, महंत दिनेंद्र दास, महंत कमल नयन दास, महंत रामानंद दास, महंत मिथिलेश नंदनी शरण व राज कुमार दास का नाम शामिल है.
यह भी पढ़ें : हत्या और गैंगस्टर के आरोपी पूर्व सांसद रिजवान जहीर, उनकी बेटी और दामाद दोषमुक्त, बलरामपुर MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला