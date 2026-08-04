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कुल्लू में कचरा निपटान के लिए हर घर में लगेगा QR कोड, अंडरग्राउंड होगी बिजली तारे, सड़कें होंगी चकाचक

कुल्लू: नगर परिषद कुल्लू के सभी 11 वार्डों में अब कचरे के बेहतर निष्पादन के लिए हर घर में क्यूआर कोड विस्थापित किए जाएंगे. इस कोड के माध्यम से मकान मालिक और किराएदार की पहचान सुनिश्चित की जाएगी. इतना ही नहीं जो भी सफाई कर्मचारी कूड़ा लेने के लिए घर पर पहुंचेगा तो वह उस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस बात की पुष्टि करेगा कि वह वहां से कचरा ले जा चुका है. इस प्रक्रिया से अब कुल्लू शहर में कचरे की समस्या से निपटारा मिलने में आसानी होगी. यह सभी निर्णय जिला कुल्लू के मुख्यालय अखाड़ा बाजार में नगर परिषद कुल्लू की नई कार्यकारिणी की पहली बैठक में लिए गए.

इस बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष आशा ठाकुर के द्वारा की गई. वहीं, इस बैठक में कुल्लू विधायक सुंदर ठाकुर भी विशेष रूप से मौजूद रहे. बैठक में चर्चा की गई की कुल्लू शहर में कचरे के निष्पादन के लिए दो कंपनियों द्वारा आवेदन किया गया हैं और जल्द ही एक कंपनी के साथ नगर परिषद कुल्लू के द्वारा एग्रीमेंट किया जाएगा. ताकि शहर में सालों से चली आ रही कचरे की समस्या से भी जनता को छुटकारा दिलाया जाएगा. वहीं, इसके अलावा बिजली तारों को भूमिगत करने और सरवरी में सड़क की हालत में सुधार करने का फैसला लिया गया.