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कुल्लू में कचरा निपटान के लिए हर घर में लगेगा QR कोड, अंडरग्राउंड होगी बिजली तारे, सड़कें होंगी चकाचक

नगर परिषद कुल्लू की पहली बैठक में लिए गए निर्णय. विधायक सुंदर सिंह ठाकुर भी रहे मौजूद.

नगर परिषद कुल्लू की बैठक
नगर परिषद कुल्लू की बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 3:09 PM IST

3 Min Read
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कुल्लू: नगर परिषद कुल्लू के सभी 11 वार्डों में अब कचरे के बेहतर निष्पादन के लिए हर घर में क्यूआर कोड विस्थापित किए जाएंगे. इस कोड के माध्यम से मकान मालिक और किराएदार की पहचान सुनिश्चित की जाएगी. इतना ही नहीं जो भी सफाई कर्मचारी कूड़ा लेने के लिए घर पर पहुंचेगा तो वह उस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस बात की पुष्टि करेगा कि वह वहां से कचरा ले जा चुका है. इस प्रक्रिया से अब कुल्लू शहर में कचरे की समस्या से निपटारा मिलने में आसानी होगी. यह सभी निर्णय जिला कुल्लू के मुख्यालय अखाड़ा बाजार में नगर परिषद कुल्लू की नई कार्यकारिणी की पहली बैठक में लिए गए.

इस बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष आशा ठाकुर के द्वारा की गई. वहीं, इस बैठक में कुल्लू विधायक सुंदर ठाकुर भी विशेष रूप से मौजूद रहे. बैठक में चर्चा की गई की कुल्लू शहर में कचरे के निष्पादन के लिए दो कंपनियों द्वारा आवेदन किया गया हैं और जल्द ही एक कंपनी के साथ नगर परिषद कुल्लू के द्वारा एग्रीमेंट किया जाएगा. ताकि शहर में सालों से चली आ रही कचरे की समस्या से भी जनता को छुटकारा दिलाया जाएगा. वहीं, इसके अलावा बिजली तारों को भूमिगत करने और सरवरी में सड़क की हालत में सुधार करने का फैसला लिया गया.

नगर परिषद कुल्लू की अध्यक्ष आशा ठाकुर ने बताया, "सफाई क्या काम देखने वाली कंपनी द्वारा क्यूआर कोड के माध्यम से पहले भी कई बड़े शहरों में इस व्यवस्था को चलाया जा रहा है. जनता की शिकायत रहती थी कि सफाई कर्मचारी रोजाना कूड़ा लेने के लिए नहीं आते हैं. ऐसे में क्यूआर कोड के माध्यम से अब इस बात की जानकारी मिल पाएगी कि सफाई कर्मचारी रोजाना हर वार्ड में कचरा लेने के लिए आ रहे हैं या नहीं".

आशा ठाकुर ने बताया कि नगर परिषद की पहली बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं. इससे कुल्लू नगर परिषद की जनता को काफी राहत मिलेगी. नगर परिषद का प्रयास है कि यहां पर जो कूड़े की समस्या आ रही है, उसका जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके.

विधायक सुंदर ठाकुर ने बताया, "शहर के सभी वार्डों में बिजली के बड़े-बड़े ट्रांसफार्मर के पास बिजली के तारों को भूमिगत करने के लिए भी बिजली बोर्ड द्वारा 48 करोड़ की योजना तैयार की गई है. इससे शहर में बिजली के तार के जंजाल से भी जनता को काफी राहत मिलेगी".

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