ETV Bharat / state

दिल्ली अग्निशमन सेवा में 84 वर्षों में पहला बड़ा कैडर पुनर्गठन: 2,345 नए पदों की मंजूरी से कुल क्षमता 5,441 हुई

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लोगों की सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को नया आयाम देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने अहम निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 2,345 अतिरिक्त नए पदों के सृजन को अपनी मंजूरी दे दी है. वर्ष 1942 में स्थापित इस विभाग के 84 वर्षों के इतिहास में यह पहला अवसर है जब इतने व्यापक पैमाने पर कैडर पुनर्गठन किया जा रहा है. इस निर्णय के लागू होने के साथ ही दिल्ली अग्निशमन सेवा में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 3,096 से बढ़कर 5,441 हो जाएगी.

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार, इस कैडर पुनर्गठन का प्राथमिक उद्देश्य शहर की लगातार बढ़ती जरूरतों और सुरक्षा चुनौतियों के अनुरूप अग्निशमन विभाग को सक्षम बनाना है. नए पदों के सृजन से विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर धरातल पर काम करने वाले फ्रंटलाइन कर्मियों की उपलब्धता में बड़ा इजाफा होगा.

आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली होगी मजबूत: पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत जिन प्रमुख पदों में वृद्धि की जा रही है, उनमें उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मंडलीय अधिकारी, सहायक मंडलीय अधिकारी, स्टेशन अधिकारी, उप-अधिकारी, लीडिंग फायरमैन, फायर ऑपरेटर, चपरासी एवं माली शामिल हैं. इन कर्मियों की संख्या में इस वृद्धि से विभाग के संगठनात्मक ढांचे को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी. विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदारियों का बेहतर बंटवारा संभव होगा, जिससे आपात स्थितियों के दौरान त्वरित निर्णय लेने और त्वरित कार्रवाई करने की क्षमता मजबूत होगी.

आधुनिक दिल्ली की नई चुनौतियां और सरकार का संकल्प: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि "दिल्ली की तेजी से बढ़ती आबादी, फैलते शहरी क्षेत्र, सघन आबादी वाली बस्तियां, बहुमंजिला इमारतें, औद्योगिक परिसर और जटिल बुनियादी ढांचा अग्निशमन सेवाओं के सामने नई चुनौतियां पेश कर रहे हैं. आग या किसी भी अन्य आपदा के समय हर एक मिनट कीमती होता है. ऐसे समय में पर्याप्त प्रशिक्षित मैनपावर, मजबूत नेतृत्व संरचना और त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता ही जीवन और संपत्ति की रक्षा में निर्णायक भूमिका निभाती है." मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि एक आधुनिक महानगर के रूप में दिल्ली में अग्निशमन विभाग की भूमिका केवल आग बुझाने तक सीमित नहीं रह गई है. 2,345 अतिरिक्त पदों का सृजन केवल कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना भर नहीं है, बल्कि यह दिल्ली की सार्वजनिक सुरक्षा, संस्थागत क्षमता और भविष्य की जरूरतों में किया गया एक दूरदर्शी निवेश है.

1942 से 2026: 4 फायर स्टेशनों से 71 तक का सफर: दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने इस फैसले को शहर के आपातकालीन प्रबंधन इतिहास का एक मील का पत्थर बताया. उन्होंने कहा कि यह पुनर्गठन लंबे समय से लंबित था, जिससे विभाग को एक ठोस संस्थागत आधार मिलेगा. गृह मंत्री ने कहा, "नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता. बदलती शहरी परिस्थितियों और बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए अग्निशमन सेवा के पास पर्याप्त जनशक्ति और मजबूत पर्यवेक्षण ढांचा होना आवश्यक है."

दिल्ली अग्निशमन सेवा की स्थापना वर्ष 1942 में हुई थी. शुरुआत में इसके पास केवल चार अग्निशमन केंद्र, 14 अग्निशमन वाहन व उपकरण और 186 कर्मचारी थे। वर्ष 1970 तक अग्निशमन केंद्रों की संख्या बढ़कर 14 हो गई. आज विभाग का नेटवर्क मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्रों सहित 71 अग्निशमन केंद्रों तक विस्तृत हो चुका है. विभाग का कार्यक्षेत्र लगभग 1,484 वर्ग किलोमीटर में फैला है. राजधानी की बढ़ती आबादी, विस्तारित शहरी क्षेत्र और अग्नि सुरक्षा से जुड़ी बढ़ती चुनौतियों के बीच विभाग की जिम्मेदारियों में भी व्यापक विस्तार हुआ है.





ये भी पढ़ें :