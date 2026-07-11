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UP का पहला 'मैजिकल लैंड फैंटसी पार्क' लखनऊ में बनेगा; बच्चों को मिलेंगे रोबोटिक दोस्त

UP का पहला 'मैजिकल लैंड फैंटसी पार्क' लखनऊ में बनेगा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: आशियाना एरिया का वनस्थली पार्क अब सिर्फ आम पार्क नहीं रहेगा. यह सितंबर 2026 तक पूरी तरह से 'मैजिकल लैंड फैंटसी पार्क' बन जाएगा. मतलब आप जिधर देखेंगे उधर कहानियों वाले किरदार जिंदा हो जाएंगे.

लखनऊ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि लखनऊ के बच्चों के लिए यह एक विशेष आकर्षण होगा. उन्होंने बताया कि इस तरह के पार्क प्राइवेट सेक्टर में बहुत महंगे टिकट परिचालित किए जाते हैं. मगर हम बहुत ही किफायती रेट में लोगों का भरपूर मनोरंजन करेंगे. इस प्रोजेक्ट पर करीब 12 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इसे पीपीपी मोड पर बनाया जा रहा है.

रोबोटिक दोस्त मिलेंगे: ड्रैगन आग नहीं उगलेगा पर हिलेगा-डुलेगा जरूर. साथ में यूनीकॉर्न, साइक्लोप्स, ऐरावत हाथी और भी कई किरदार होंगे. यह सब इंटरैक्टिव रोबोटिक मॉडल होंगे. पास जाओगे तो लगेगा सच में सांस ले रहे है.

पंचतंत्र की दुनिया: बचपन में जो कहानियां दादी-नानी सुनाती थीं, वही अब पार्क में दिखेंगी. लोमड़ी, कछुआ, खरगोश सब अपने अंदाज में मिलेंगे.

कबाड़ से बना कमाल: मर्मेड, फीनिक्स, जिनी, ग्रिफिन, वेयरवुल्फ और मोगली जैसे 12 बड़े-बड़े स्कल्पचर लगेंगे. सबसे मजेदार बात ये है कि इन्हें पुरानी और बेकार चीजों से बनाया जा रहा है. यह पार्क इको-फ्रेंडली भी है.

पानी और फव्वारे का शो: बीच में एक बहुत बड़ी वॉटर बॉडी बनेगी. उसमें म्यूजिक वाला फाउंटेन होगा. शाम को लाइट के साथ नजारा और भी जबरदस्त लगेगा. ऊपर से पूरा पार्क देखने के लिए वॉच टॉवर, और फैमिली के लिए साफ-सुथरे टॉयलेट ब्लॉक भी बनेंगे.

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