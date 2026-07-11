UP का पहला 'मैजिकल लैंड फैंटसी पार्क' लखनऊ में बनेगा; बच्चों को मिलेंगे रोबोटिक दोस्त
बचपन में जो कहानियां दादी-नानी सुनाती थीं, वही अब पार्क में दिखेंगी. लोमड़ी, कछुआ, खरगोश सब अपने अंदाज में मिलेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 2:34 PM IST
लखनऊ: आशियाना एरिया का वनस्थली पार्क अब सिर्फ आम पार्क नहीं रहेगा. यह सितंबर 2026 तक पूरी तरह से 'मैजिकल लैंड फैंटसी पार्क' बन जाएगा. मतलब आप जिधर देखेंगे उधर कहानियों वाले किरदार जिंदा हो जाएंगे.
लखनऊ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि लखनऊ के बच्चों के लिए यह एक विशेष आकर्षण होगा. उन्होंने बताया कि इस तरह के पार्क प्राइवेट सेक्टर में बहुत महंगे टिकट परिचालित किए जाते हैं. मगर हम बहुत ही किफायती रेट में लोगों का भरपूर मनोरंजन करेंगे. इस प्रोजेक्ट पर करीब 12 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इसे पीपीपी मोड पर बनाया जा रहा है.
रोबोटिक दोस्त मिलेंगे: ड्रैगन आग नहीं उगलेगा पर हिलेगा-डुलेगा जरूर. साथ में यूनीकॉर्न, साइक्लोप्स, ऐरावत हाथी और भी कई किरदार होंगे. यह सब इंटरैक्टिव रोबोटिक मॉडल होंगे. पास जाओगे तो लगेगा सच में सांस ले रहे है.
पंचतंत्र की दुनिया: बचपन में जो कहानियां दादी-नानी सुनाती थीं, वही अब पार्क में दिखेंगी. लोमड़ी, कछुआ, खरगोश सब अपने अंदाज में मिलेंगे.
कबाड़ से बना कमाल: मर्मेड, फीनिक्स, जिनी, ग्रिफिन, वेयरवुल्फ और मोगली जैसे 12 बड़े-बड़े स्कल्पचर लगेंगे. सबसे मजेदार बात ये है कि इन्हें पुरानी और बेकार चीजों से बनाया जा रहा है. यह पार्क इको-फ्रेंडली भी है.
पानी और फव्वारे का शो: बीच में एक बहुत बड़ी वॉटर बॉडी बनेगी. उसमें म्यूजिक वाला फाउंटेन होगा. शाम को लाइट के साथ नजारा और भी जबरदस्त लगेगा. ऊपर से पूरा पार्क देखने के लिए वॉच टॉवर, और फैमिली के लिए साफ-सुथरे टॉयलेट ब्लॉक भी बनेंगे.
पिछले 10 साल में बने लखनऊ के पार्क
हार्मनी पार्क अहमामऊ IT सिटी के पास: लखनऊ का यह पहला म्यूजिकल थीम पार्क है. करीब 12.90 एकड़ में फैला है. यहां कबाड़ से बने 53 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लगे हैं. बच्चे खुद बजाकर म्यूजिक बना सकते हैं.
हैप्पीनेस पार्क चौक: पहले गौतम बुद्ध पार्क के नाम से था. अब इसे नए सिरे से बनाया गया है. Waste to Wonder थीम है. कबाड़ से गुल्ली-डंडा, कंचे, पिट्ठू जैसी पुरानी गेम के स्कल्पचर बने हैं.
राष्ट्रीय प्रेरणा पार्क बसंत कुंज: IIM रोड पर 2024 में सिर्फ 2 महीने में यह पार्क बनकर तैयार हुआ. कचरे के ढेर को हटाकर 12 एकड़ का हरा-भरा पार्क बना है. यहां आम, लीची, सेब, अमरूद, पीपल, गुलाब समेत 1 लाख से ज्यादा पौधे हैं. चलने के लिए ग्रीन ट्रैक भी है.
एकता वन जियामऊ: LDA का नया मोहल्ले वाला पार्क है. बच्चों का प्ले एरिया, ओपन जिम, जॉगिंग ट्रैक, गजेबो और कैंटीन है.
UP दर्शन पार्क: Waste-to-Wonder मॉडल पर यह पार्क बना है. फैमिली के साथ घूमने के लिए बढ़िया जगह मानी जाती है. इसके अलावा उर्मिला फॉरेस्ट पार्क और सौमित्र फॉरेस्ट फेज कुकरैल नदी के किनारे जंगल जैसा पार्क बन रहा है.
यह भी पढ़ें: आखिर क्यों टूट जाता है मानसिक संतुलन? जानिए इंसान के 'हैवान' बनने का खौफनाक सच