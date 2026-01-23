नर्सरी दाखिला के लिए पहली सूची जारी, 1750 से ज्यादा स्कूलों में शुरू हुए दाखिले; लिस्ट में बच्चे का नाम देखकर अभिभावक दिखे खुश
दिल्ली में नर्सरी दाखिले के लिए पहली सूची जारी होने के बाद अब आगे की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी. जानें अभिभावकों ने क्या कहा..
Published : January 23, 2026 at 4:23 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के 1750 से अधिक निजी स्कूलों में आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिले की पहली सूची शुक्रवार को जारी हो गई. रात से बारिश होने के चलते अभिभावक सूची में अपने बच्चे का नाम देखने के लिए स्कूल देर से पहुंचे. हालांकि, 10 बजे से लेकर तीन बजे तक पेरेंट्स का सूची में बच्चे का नाम देखने के लिए आना जारी रहा. जिन बच्चों का नाम पेरेंट्स की पसंद के स्कूल की पहली सूची में आ गया काफी खुश और उत्साहित दिखे. अपने बच्चों का नाम लिस्ट में देखने के बाद लाखों पेरेंट्स का दाखिले का इंतजार खत्म हो गया.
आईपी एक्सटेंशन स्थित नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल की निदेशक निधि पांचाल ने बताया कि उनके यहां 130 बच्चों के दाखिले के लिए पहली सूची जारी कर दी गई है. जिन बच्चों का नाम लिस्ट में आया है उनके पेरेंट्स बच्चों के दाखिले के लिए काफी उत्साहित दिखे और वह नाम देखने के साथ ही बच्चे के दाखिले का फॉर्म भी स्कूल से ले गए हैं. अब कल से पेरेंट्स फॉर्म भरकर और दाखिले के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगाकर फॉर्म जमा कर सकेंगे. नर्सरी की 130 सीट के लिए स्कूल में 1200 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे.
लगातार आ रहे थे फोन: वहीं, शाहदरा के मोहन पार्क स्थित एसआर कैपिटल स्कूल की एडमिशन इंचार्ज गुरविंदर कौर ने बताया कि हमारे यहां जनरल कैटेगरी की 88 सीटों पर दाखिले के लिए पहली सूची जारी कर दी गई है. पेरेंट्स ने स्कूल में दाखिले के लिए नवंबर और दिसंबर के महीने में रजिस्ट्रेशन कराए थे और तभी से वह दाखिले के लिए उत्सुक थे. स्कूल के नजदीक रहने वाले बच्चों के पेरेंट्स लिस्ट आने के बारे में कई बार फोन करके भी पूछते थे. अब उनको बच्चे का नाम लिस्ट में देखकर काफी सुकून मिला है. जिन बच्चों का नाम लिस्ट में नहीं आ पाया है उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि सीट खाली रहने पर दूसरी सूची में उन्हें जगह दें.
आगे की प्रक्रिया करेंगे पूरी: उन्होंने बताया कि स्कूल में नर्सरी दाखिले के लिए 88 सीट पर 800 से ज्यादा फॉर्म आए थे. इसी तरह मयूर विहार फेस 3 स्थिति विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की भी पहली सूची जारी हुई. प्रधानाचार्य डॉ. सतबीर शर्मा ने बताया कि नर्सरी की 90 सीटों पर दाखिले के लिए पहली सूची जारी हुई है. अब कल से पेरेंट्स दाखिले के लिए आवेदन कर सकेंगे. पहली सूची जारी होने के बाद पेरेंट्स लिस्ट में नाम देखकर संबंधित स्कूल में अपने बच्चे का आवश्यक दस्तावेज ले जाकर और दाखिला फॉर्म भरकर आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे.
चाहिए ये दस्तावेज: डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होने और फीस जमा करने के बाद बच्चे का दाखिला हो जाएगा. उन्होंने बताया कि एड्रेस प्रूफ के लिए शिक्षा निदेशालय ने अभिभावक का राशन कार्ड, बच्चे व अभिभावक का निवास प्रमाण पत्र, अभिभावक का वोटर आईडी कार्ड, बिजली, टेलीफोन, पानी का बिल, बच्चे के नाम का पासपोर्ट, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और माता पिता के आधार कार्ड जैसे कुल आठ दस्तावेजों को मान्यता दी गई है. उन्होंने बताया कि पहली सूची आने के बाद शनिवार को भी स्कूल में दाखिला प्रक्रिया जारी रहेगी, जबकि रविवार को पूरी तरह अवकाश रहेगा. इसके बाद अभिभावक सोमवार से फिर दाखिले के लिए आ सकते हैं.
दाखिला सूची में नाम आने के बाद ये दस्तावेज रखें तैयार
- अभिभावक के नाम का राशन कार्ड
- बच्चे व अभिभावक के नाम का डोमिसाइल प्रमाण-पत्र
- अभिभावक का वोटर आईडी कार्ड
- बिजली, टेलीफोन, पानी का बिल और बच्चे के नाम का पासपोर्ट
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- माता या पिता के नाम का आधार कार्ड
नर्सरी दाखिले की ये हैं महत्वपूर्ण तिथियां
- पहली सूची (प्रतीक्षा सूची के साथ) 23 जनवरी
- समस्या का समाधान 24 जनवरी से 3 फरवरी तक
- दूसरी सूची (प्रतीक्षा सूची के साथ) 9 फरवरी
- अभिभावकों की समस्या का समाधान 10-16 फरवरी के बीच
- अगर अन्य कोई सूची जारी करनी हो- 5 मार्च
- दाखिला प्रक्रिया समाप्त करने की तिथि- 19 मार्च
