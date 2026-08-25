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मोहब्बत के शहर में अनोखा त्याग: आगरा में पत्नी ने किडनी देकर बचाई पति की जान

SNMC में पहला किडनी ट्रांसप्लांट सफल

SNMC आगरा में पहला किडनी ट्रांसप्लांट
SNMC आगरा में पहला किडनी ट्रांसप्लांट (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 10:15 AM IST

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Updated : August 25, 2026 at 12:27 PM IST

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आगरा: एसएन मेडिकल कॉलेज ने पहला किडनी ट्रांसप्लांट करके इतिहास रचा है. मगर, हर किसी की जुबान पर कहानी मीना और महेंद्र के प्यार, त्याग और विश्वास की है. मीना ने किडनी की बीमारी से जुझे रहे पति को किडनी देकर नहीं जिंदगी दी है.

'आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई अंग नहीं' (Video Credit: ETV Bharat)

'आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई अंग नहीं': एसएनएमसी प्रशासन ने सोमवार देर शाम एक वीडियो शेयर किया. जिसमें मीना ने किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पति महेंद्र से वीडियो कॉल पर बात की. पूछा कि आप ठीक हैं, पति ने हां में सिर हिलाया तो मीना का चेहरा खुशी से खिल गया. आंखों से खुशी के आंसू झलके और कहा कि आप से बढकर मेरे लिए कोई अंग नहीं है. इसके बाद मीना ने भगवान के साथ ही पीएम मोदी, सीएम योगी, एसएन मेडिकल कॉलेज प्राचार्य के साथ ही एसजीपीजीआई और एसएनएमसी के डॉक्टर्स को धन्यवाद कहा.

मरीज महेंद्र की किडनी समेत अन्य जांच कराई तो सभी जांच की रिपोर्ट ठीक आई हैं. अब यूरिन भी बनने लगा है. इसके साथ ही महेंद्र को तरल भोजन भी दिया है. उसे मरीज बैठने भी लगे हैं. अगले दो सप्ताह बाद मरीज महेंद्र को डिस्चार्ज किया जाएगा. डोनर मीना की तबीयत भी ठीक है.- डॉ. अपूर्व जैन, सएनएमसी के किडनी रोग विभागाध्यक्ष

किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मीना ने की महेंद्र से बात
किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मीना ने की महेंद्र से बात (Photo Credit: ETV Bharat)

SNMC आगरा में पहला किडनी ट्रांसप्लांट: 22 अगस्त यानी शनिवार को एसएनएमसी की सुपर स्पेशियलिटी विंग में एसजीपीजीआई और एसएनएमसी के किडनी एक्सपर्ट की टीम ने पहला सफल किडनी ट्रांसप्लांट किया. जिसमें एक्सपर्ट ने पत्नी मीना की एक किडनी को पति महेंद्र के ट्रांसप्लांट किया है. जिससे किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे महेंद्र को नई जिंदगी मिली है. किडनी ट्रांसप्लांट के बाद से मीना और महेंद्र अलग-अलग वार्ड में भर्ती हैं. एसएनएमसी प्रशासन ने सोमवार को मीना और महेंद्र की मोबाइल से वीडियो कॉल करके बात कराई. जिसमें मीना और महेंद्र ने एक-दूसरे का हालचाल जाना.

दूसरे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अगले माह एसजीपीजीआई की टीम आएगी. एसएनएमसी की सुपर स्पेशियलिटी विंग में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 12 मरीज पंजीकृत हैं. अब दो मरीजों की चिकित्सकीय फाइल तैयार करके टीम को बुलाया जाएगा. हम लोग अभी से सितंबर के अंतिम सप्ताह तक दो किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारी में लगे हैं.-डॉ. प्रशांत गुप्तास, प्राचार्य

मीना ने किडनी की बीमारी से जुझे रहे पति को किडनी देकर नहीं जिंदगी दी
मीना ने किडनी की बीमारी से जुझे रहे पति को किडनी देकर नहीं जिंदगी दी (Photo Credit: ETV Bharat)



विश्वास और त्याग: हाथरस के सिकंदराराऊ निवासी महेंद्र किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे. हाल में महेंद्र का उपचार एसएनएमसी के सुपर स्पेशियलिटी विंग स्थित किडनी रोग विभाग में चल रहा था. जिसमें डॉक्टर्स ने महेंद्र के किडनी ट्रांसप्लांट की बात कही. जिस पर मीना ने किडनी दान करने की बात कही. एसएनएमसी लंबे समय से किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारी में जुटा था. एसजीपीजीआई की टीम 21 अगस्त को आगरा आई. 22 अगस्त को एसजीपीजीआई और एसएनएमसी के एक्सपर्ट की टीम ने पहला किडनी ट्रांसप्लांट किया. जिसमें पत्नी मीना की एक किडनी को महेंद्र के लगाया गया. जिसके बाद से मीना और महेंद्र अलग अलग आइसोलेट वार्ड में भर्ती हैं.

एसएन मेडिकल कॉलेज ने पहला किडनी ट्रांसप्लांट
एसएन मेडिकल कॉलेज ने पहला किडनी ट्रांसप्लांट (Photo Credit: ETV Bharat)



वीडियो कॉल पर छलके खुशी के आंसू: महेंद्र के पिता पप्पू सिंह ने बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पहली बार बेटा महेंद्र और बहू मीना की वीडियो कॉल से बात कराई गई. जिसमें मीना ने महेंद्र से पूछा कि आपकी तबियत ठीक है. दोनों की दो मिनट से अधिक समय तक बात कराई गई. जिसमें दोनों ने एक दूसरे का हाल चाल जाना. इसके साथ ही बेटा महेंद्र से मेरी भी बात हुई. जिसमें महेंद्र ने बताया कि मेरी हालत अब ठीक है.

अंगदान की मिसाल: एसएनएमसी प्रशासन ने एक वीडियो और फोटोज जारी किए. जिसमें किडनी दान करने वाली मीना बेहद खुश नजर आ रही हैं. मीना ने पति महेंद्र की बीमारी और किडनी दान करने की जानकारी दी. वीडियो में मीना बेहद भावुक नजर आ रही हैं. मीना वीडियो में कह रही हैं कि पीएम मोदी, सीएम योगी, एसएनएमसी के प्राचार्य और एक्सपर्ट की वजह से आज मेरे पति ठीक हैं. मैंने जो किडनी देने का फैसला किया था. उसे चिकित्सक ने पूरा किया है.

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Last Updated : August 25, 2026 at 12:27 PM IST

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