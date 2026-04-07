विधायकों की पीड़ा पर उमंग सिंघार ने जताई चिंता, विजयवर्गीय बोले समितियां भी विधानसभा जितनी ताकतवर

विधायकों की पीड़ा पर उमंग सिंघार ने जताई चिंता, विजयवर्गीय बोले समितियां भी विधानसभा जितनी ताकतवर
मध्य प्रदेश विधानसभा की वर्ष 2026-27 अवधि के लिए गठित विभिन्न समितियों की पहली संयुक्त बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने समितियों की भूमिका और ताकत पर विस्तार से चर्चा की.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 10:52 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा की वर्ष 2026-27 अवधि के लिए गठित विभिन्न समितियों की पहली संयुक्त बैठक मंगलवार को विधानसभा परिसर में आयोजित हुई. बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने समितियों की भूमिका और ताकत पर विस्तार से चर्चा की. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जहां विधायकों की आवाज को गंभीरता से लेने की जरूरत बताई, वहीं संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि समितियों की ताकत विधानसभा से कम नहीं होती. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में समितियों की अहम भूमिका पर जोर दिया.
समितियां लोकतंत्र की मजबूत कड़ी
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद समितियां जो निर्णय लेती हैं, सरकार अक्सर उन्हें गंभीरता से फॉलो करती है. विधानसभा में करीब 22 समितियां काम करती हैं, जिनमें कुछ चुनी हुई और कुछ नियुक्ति वाली होती हैं. सिंघार ने कहा कि समितियां लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी हैं.
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यदि समितियां पूरी जिम्मेदारी और मजबूती से अपना काम करें तो प्रदेश ही नहीं, देश के लोकतंत्र को भी मजबूती मिल सकती है. उन्होंने सदस्यों से अपील की कि समितियों के काम को केवल औपचारिकता न समझें, बल्कि इसे एक महत्वपूर्ण व्यवस्था मानें जो वर्षों पहले लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने को बनाई गई थी.
विधायकों की पीड़ा भी समझनी होगी
सिंघार ने विधायकों की एक आम पीड़ा का जिक्र करते हुए कहा कि कई बार जनप्रतिनिधियों को लगता है कि उनकी बात को पर्याप्त तवज्जो नहीं मिलती. उन्होंने बताया कि वह खुद भी पहले साधिकार समिति और आश्वासन समिति के सदस्य रह चुके हैं. उन्होंने कहा कि समितियों के माध्यम से कई गांवों में विकास कार्य कराए गए. विधानसभा सत्र के अलावा भी समितियों के पास अधिकार होते हैं और सदस्यों की जिम्मेदारी होती है कि वे पूरे प्रदेश की जनता की आवाज बनें. सिंघार ने सरकार से आग्रह किया कि समितियों की सिफारिशों पर समय पर अमल होना चाहिए. कई बार आश्वासन वर्षों तक लंबित पड़े रहते हैं, जिससे जनता में निराशा पैदा होती है.
विधानसभा से कम नहीं समितियों की ताकत
नगरीय प्रशासन और संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि समितियों का गठन मूल रूप से सदन के काम का बोझ कम करने के लिए किया गया था. उस समय विद्वानों की बैठक में यह तय किया गया कि समितियां अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करेंगी और उन रिपोर्टों को सदन का ही निर्णय माना जाएगा. उन्होंने कहा कि इसलिए समितियों को सामान्य कमेटी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए. विधानसभा में जो महत्व सदन का है, वही महत्व समितियों का भी है.
विजयवर्गीय ने साझा किए अपने अनुभव
विजयवर्गीय ने अपने शुरुआती विधायक काल का एक अनुभव साझा करते हुए बताया कि जब वह पहली बार विधायक बने थे, तब लोकलेखा समिति के अध्यक्ष मोतीलाल बोरा थे. उस समय समितियों का काम बेहद गंभीरता से होता था और अधिकारी भी उनकी बातों को महत्व देते थे.
उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक बार सागर के एसपी द्वारा एक विधायक के साथ अभद्रता का मामला सामने आया था. समिति ने उस अधिकारी को विधानसभा के कटघरे में खड़ा करने का निर्णय लिया था. बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हस्तक्षेप कर अधिकारियों के सम्मान और व्यवस्था के मद्देनजर समाधान निकालने का आग्रह किया था.
समितियों के विचार बेहद महत्वपूर्ण
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विधानसभा के सुचारु संचालन के लिए सभी की सजगता और तत्परता जरूरी है. उन्होंने कहा कि समितियों के विचार और सुझाव बेहद महत्वपूर्ण होते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार समितियों द्वारा बनाए गए नियमों और सिफारिशों के आधार पर ही विधानसभा की कार्यप्रणाली संचालित होती है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक परिपक्व बनाने का प्रयास लगातार जारी है.
लोकतांत्रिक बलिदानों से मिला अधिकार
विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम सभी विधानसभा के सदस्य हैं और यह अधिकार हमें जनता के लोकतंत्र ने दिया है. उन्होंने कहा कि देश को लोकतंत्र किसी ने थाली में परोसकर नहीं दिया, बल्कि यह आजादी हमारे पूर्वजों के बलिदानों का परिणाम है. तोमर ने कहा कि हमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्व को समझना चाहिए और इसके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करनी चाहिए.
यदि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हंसते-हंसते फांसी के फंदे को नहीं चूमा होता, तो आज हम खुले माहौल में सांस भी नहीं ले पाते. उन्होंने कहा कि विधानसभा के सत्र में बोलना ही जनप्रतिनिधियों का काम नहीं है. कई बार नेता केवल यह सोचकर बोलते हैं कि उनकी बात मीडिया या सोशल मीडिया में आ जाए. लेकिन असली जिम्मेदारी समितियों के माध्यम से जनता के मुद्दों को गहराई से समझने और समाधान निकालने की है.