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CSJMU में AI और विज्ञान पर सम्मेलन, दुनिया भर के दिग्गज वैज्ञानिकों ने क्या कहा और सुना, जानिए

कानपुर: छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज ने तकनीक और नवाचार की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. विश्वविद्यालय द्वारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सहयोग से एडवांस्ड रिसर्च एंड एआई-इनेबल्ड इनोवेशंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर प्रेज़ेंट चैलेंजेस एंड फ्यूचर ऑपर्च्युनिटीज विषय पर प्रथम दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया. यह सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित हो रहा है, जिससे देश और दुनिया भर के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों और शोधार्थियों को एक साथ जुड़ने का अवसर मिला है.



आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान का समन्वय: सम्मेलन के मुख्य अतिथि, यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग (स्वीडन) के प्रो. रविकांत पाठक ने अपने संबोधन में वायुमंडलीय रसायन और वैश्विक स्थिरता पर महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया. उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि आज के समय में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए आधुनिक विज्ञान और हमारे पारंपरिक ज्ञान के बीच बेहतर तालमेल होना आवश्यक है. विशिष्ट अतिथि और 2025 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता, आईआईटी कानपुर के प्रो. अमित अग्रवाल ने क्वांटम ट्रांसपोर्ट और टोपोलॉजिकल मैटेरियल्स के क्षेत्र में हो रहे नए बदलावों पर अपने विचार साझा किए.

एआई आधारित शोध और भविष्य की राह: कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों द्वारा एक विशेष एब्स्ट्रैक्ट बुकलेट का विमोचन भी किया गया, जिसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी से लेकर एआई आधारित भौतिकी तक के विभिन्न शोध पत्रों को संकलित किया गया है. तकनीकी सत्रों में प्रो. सूर्यकांत त्रिपाठी, डॉ. रोहित मेदवाल, जेएनयू के प्रो. रामसागर मिश्रा और प्रो. शोभा शुक्ला ने विस्तार से चर्चा की कि किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के आधुनिक अनुसंधान की रीढ़ बनता जा रहा है. विशेषज्ञों ने हरित ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, अंतरिक्ष विज्ञान और डिजिटल सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषयों पर भी गहन मंथन किया.