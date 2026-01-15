ETV Bharat / state

22 मार्च को सिडनी में जुटेंगे 30 देशों के प्रवासी पूर्वांचली, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाएगा भव्य बिहार महोत्सव

बिहार की धमक पूरे विश्व में है. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में बिहार-पूर्वांचल महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है. आगे पढ़ें पूरी खबर

ऑस्ट्रेलिया में मनेगा बिहार महोत्सव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 15, 2026 at 8:10 PM IST

पटना : आगामी 22 मार्च 2026 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 'पहले अंतरराष्ट्रीय बिहार-पूर्वांचल महोत्सव' का आयोजन किया जाएगा. इसमें 30 देशों में रह रहे प्रवासी पूर्वांचली भाग लेंगे. साथ ही ऑस्ट्रेलिया व भारत के विभिन्न राज्यों से विशिष्ट राजनीतिक, सामाजिक व्यक्तित्व भाग लेंगे.

ऑस्ट्रेलिया में मनेगा बिहार महोत्सव : यह जानकारी आज पटना के ताज होटल में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में बिहार के मूल निवासी व सिडनी में रहनेवाले व्यवसायी प्रवीण कुमार ने दी. उनके साथ बिहार निवासी व देश स्तर पर चर्चित कवि संजीव मुकेश और क्रिकेट के व्यवसाय से जुड़े निशांत दयाल भी मौजूद रहे.

पूरबी इंटरनेशनल की रखी जाएगी नींव : इस दौरान प्रवीण कुमार ने बताया कि हमने 'पूरबी इंटरनेशनल' नामक एक वैश्विक मंच की नींव रखी है. जो युवा विकास, शांतिपूर्ण राष्ट्रीय एकता और सेवा आधारित आर्थिक मॉडल के निर्माण के लिए समर्पित है. 22 मार्च 2026 को ही सिडनी में इस मंच का औपचारिक शुभारंभ भी किया जाएगा.

संवाददाताओं को किया गया संबोधित (ETV Bharat)

''अंतरराष्ट्रीय और प्रवासी भारतीयों के मजबूत सहयोग से हमारा लक्ष्य बिहार और पूर्वांचल के युवाओं के लिए गरिमामय और अनुशासित मार्ग तैयार करना है, जिससे वे भारत के समावेशी, सतत और राष्ट्र-प्रथम विकास के अगले चरण का नेतृत्व कर सकें.''- प्रवीण कुमार, सिडनी में रहनेवाले व्यवसायी

क्या है मकसद? : यह पहल Khelo India, Fit India, NCC, NSS और Ek Bharat Shreshtha Bharat जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अनुरूप है. इसका फोकस खेल, अनुशासन, नेतृत्व, शारीरिक फिटनेस, मानसिक दृढ़ता, टीमवर्क, आत्मसंयम और नैतिक नेतृत्व पर होगा. इस पहल का केंद्रीय विश्वास है कि बिहार और पूर्वांचल के युवाओं को भारत के भविष्य में केंद्र में रहना चाहिए.

भोजन तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान : इसकी एक प्रमुख प्रतीकात्मक पहल 'सेवा यात्रा' होगी, जो प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने की योजना है. इसमें देशभर से चयनित विभिन्न समुदायों के लगभग 1,000-1,500 युवा प्रतिभागी शामिल होंगे जो रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, सामुदायिक सेवा, कौशल कार्यशालाएं, शांति संवाद, सामुदायिक भोजन तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे कार्यक्रम करेंगे.

