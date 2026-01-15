ETV Bharat / state

22 मार्च को सिडनी में जुटेंगे 30 देशों के प्रवासी पूर्वांचली, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाएगा भव्य बिहार महोत्सव

पटना : आगामी 22 मार्च 2026 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 'पहले अंतरराष्ट्रीय बिहार-पूर्वांचल महोत्सव' का आयोजन किया जाएगा. इसमें 30 देशों में रह रहे प्रवासी पूर्वांचली भाग लेंगे. साथ ही ऑस्ट्रेलिया व भारत के विभिन्न राज्यों से विशिष्ट राजनीतिक, सामाजिक व्यक्तित्व भाग लेंगे.

ऑस्ट्रेलिया में मनेगा बिहार महोत्सव : यह जानकारी आज पटना के ताज होटल में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में बिहार के मूल निवासी व सिडनी में रहनेवाले व्यवसायी प्रवीण कुमार ने दी. उनके साथ बिहार निवासी व देश स्तर पर चर्चित कवि संजीव मुकेश और क्रिकेट के व्यवसाय से जुड़े निशांत दयाल भी मौजूद रहे.

पूरबी इंटरनेशनल की रखी जाएगी नींव : इस दौरान प्रवीण कुमार ने बताया कि हमने 'पूरबी इंटरनेशनल' नामक एक वैश्विक मंच की नींव रखी है. जो युवा विकास, शांतिपूर्ण राष्ट्रीय एकता और सेवा आधारित आर्थिक मॉडल के निर्माण के लिए समर्पित है. 22 मार्च 2026 को ही सिडनी में इस मंच का औपचारिक शुभारंभ भी किया जाएगा.

संवाददाताओं को किया गया संबोधित (ETV Bharat)

''अंतरराष्ट्रीय और प्रवासी भारतीयों के मजबूत सहयोग से हमारा लक्ष्य बिहार और पूर्वांचल के युवाओं के लिए गरिमामय और अनुशासित मार्ग तैयार करना है, जिससे वे भारत के समावेशी, सतत और राष्ट्र-प्रथम विकास के अगले चरण का नेतृत्व कर सकें.''- प्रवीण कुमार, सिडनी में रहनेवाले व्यवसायी