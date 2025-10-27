हरियाणा में 1 नवंबर को जारी होगी लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त, लाभुकों के रजिस्ट्रेशन के लिए लगाए जा रहे हैं कैंप
लाडो लक्ष्मी योजना लाभुक पंजीकरण के लिए फरीदाबाद जिले में पंचायत और शहरी निकाय में वार्ड स्तर पर कैंप लाए जा रहे हैं.
Published : October 27, 2025 at 4:20 PM IST
फरीदाबाद : हरियाणा की नायब सिंह सैनी एक नवंबर को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना (DDLLY) की पहली किस्त जारी करेगी. 25 सितंबर 2025 को पंचकूला में लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत सीएम नायब सिंह सैनी ने की थी. योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. जिन पात्र महिलाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या आवेदन करने में परेशानी हो रही है, उन महिलाओं के लिए फरीदाबाद जिले में पंचायत, नगर निकाय के वार्डों, प्रखंड और अंचल कार्यालयों में कैंप लगाए जा रहे हैं. कैंपों में राज्य सरकार के कर्मचारी लाभुकों की मदद कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा योग्य लाभुकों को लाभ मिल सके. जिले के बडखल उपमंडल में 19 जगह पर कैंप लगाए गए हैं.
क्या है लाडो लक्ष्मी योजना? : दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए स्वीकृत लाभुकों को हर महीने 2100 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे. पहले चरण में सालाना 1 लाख से कम आय वाले परिवार की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, इसके लिए मानक निर्धारित है कि किन-किन महिलाओं को मिलेगा. बडखल के एसडीएम त्रिलोक चंद और नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर जितेंद्र ने कैंपों का दौरा कर महिलाओं से रजिस्ट्रेशन में होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली. अधिकारियों ने कैंप में उपस्थित लोगों को लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर जागरूक किया. एसडीएम त्रिलोक चंद ने बताया कि "जिनकी आय 1 लाख से कम है, वे अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करवा सकते हैं. उनको लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा. इसके बाद फेज वाइज आगामी दिनों में 1,80,000 तक आमदनी वाले परिवारों को भी इसमें शामिल किया जाएगा."
कई कारणों से पंजीयन में हो रही है परेशानी: कैंप में मौजूद नगर निगम के क्लर्क ने बताया कि "ज्यादातर महिलाओं के आधार कार्ड में त्रुटि मिल रही है. उन सभी गलतियों को ठीक करने में भी नगर निगम की टीम महिलाओं की मदद कर रही है. ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिल सके." बता दें कि रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों में नाम सहित अन्य जानकारी में अंतर होना, आधार लिंक मोबाइल लाभुकों के पास नहीं होना, आधार कार्ड का बायोमेट्रिक अपडेट नहीं होना सहित अन्य समस्याएं लाभुकों को आ रही है.