महिलाओं में खुशी का माहौल! जानिए...'लक्ष्मी योजना' के तहत ₹2500 की पहली किस्त पर क्या कहा...
दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत ₹2500 की पहली किस्त रक्षाबंधन पर मिलना प्रस्तावित,1 अगस्त से दिल्ली सरकार के पोर्टल पर होगा रजिस्ट्रेशन
Published : July 29, 2026 at 2:50 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी और इसकी पहली किस्त रक्षाबंधन के अवसर पर जारी करने की तैयारी है. इसके लिए 1 अगस्त से ऑनलाइन पोर्टल शुरू होगा, जिस पर आवेदन व सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के बाद रक्षाबंधन से पहले पहली किस्त ट्रांसफर की जाएगी. दिल्ली सरकार की इस योजना को लेकर आज ईटीवी भारत की टीम ने दिल्ली की महिलाओं से दिल्ली सरकार से मिलने वाली ₹2500 की पहली किस्त को लेकर उनसे बातचीत की.
इस बार राशि मिली तो सरकार का वादा होगा पूरा: इस मुद्दे पर दिल्ली की रहने वाली पम्मी बताती है कि चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह वादा किया गया था कि अगर उनकी सरकार दिल्ली में बनती है तो ₹2500 हर महीने दिए जाएंगे लेकिन इसके बावजूद हम लोगों को अब तक कोई पैसा नहीं दिया गया. कई बार यह दावा किया गया कि ये राशि जरूर दी जाएगी. अब राशि मिलने के बाद ही भरोसा होगा की लक्ष्मी योजना राशि का वादा पूरा हुआ है.
राशि मिलने पर दिल्ली सरकार का धन्यवाद: वहीं संगीता बताती है कि वह एक घरेलू महिला है कहीं काम नहीं करती है अगर उन्हें दिल्ली सरकार के द्वारा हर महीने ₹2500 मिलता है तो उनका खर्चा पानी इससे चल जाएगा इसको लेकर वह बहुत खुश है और दिल्ली सरकार का उन्होंने धन्यवाद किया है.
2500 की राशि घरेलू महिलाओं को देगी मजबूती: दिल्ली की ही रहनेवाली साधना बताती है कि दिल्ली सरकार ने जो यह पैसे देने की बात की है अगर मिल जाता है तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूं. ऐसे में दिल्ली सरकार के द्वारा ₹2500 हर माह दिया जाएगा तो यह हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है. इस राशि से हम लोगों का निजी खर्च निकल जाएगा.
सरकार को इस योजना के लिए धन्यवाद: इस मामले पर पुष्पलता बताती हैं कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो हम सभी महिलाओं को लक्ष्मी योजना के तहत ₹2500 की पहली किस्त रक्षाबंधन पर मिलने वाली है,अच्छा है अगर यह पहली किश्त हम लोगों को मिलती है तो हम घरेलू महिला है हमारे लिए तो बहुत बड़ी रकम है.वही हम आपको बता दे 1 अगस्त से दिल्ली सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की जाएगी. रक्षाबंधन के अवसर पर(सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने वाले लाभार्थियों के पहले बैच को) ₹2500 की किस्त दी जाएगी.
दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता
- आवेदक महिला की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- महिला या उसका परिवार कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली का स्थायी निवासी हो.
- परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम होनी चाहिए.
- परिवार में एक से अधिक पात्र होने पर सबसे बुजुर्ग महिला को लाभ मिलेगा.
ये भी पढ़ें :