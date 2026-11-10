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छत्तीसगढ़ की पहली हाइड्रो पावर सिंचाई परियोजना, पोंगरो के घुघरी नदी में निर्माण, बिना बिजली डीजल 100 एकड़ खेतों की सिंचाई

छत्तीसगढ़ की पहली हाइड्रो पावर सिंचाई परियोजना ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जशपुरनगर : किसानों को सिंचाई के लिए बिजली और डीजल पर निर्भरता से राहत दिलाने की दिशा में जशपुर जिले के कांसाबेल विकासखंड में एक अभिनव पहल पूरी हुई है. ग्राम पंचायत पोंगरो में घुघरी नदी पर निर्मित एनीकट आधारित हाइड्रो पावर पम्पिंग योजना अब तैयार हो चुकी है. सरगुजा संभाग की इस पहली नवाचारी परियोजना के माध्यम से नदी के पानी के प्रवाह से टरबाइन संचालित कर खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा.खास बात यह है कि इस पूरी व्यवस्था में बिजली, डीजल, पेट्रोल अथवा सौर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी.

135 किसान परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ



इस परियोजना से क्षेत्र के किसानों को खेती के लिए नियमित सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद है. योजना के तहत लगभग 80 एकड़ रबी फसल क्षेत्र के साथ ग्रीष्मकालीन जायद फसलों की खेती को भी पानी उपलब्ध कराया जाएगा.इससे करीब 135 कृषक परिवार लाभान्वित होंगे.खेतों तक पानी का व्यवस्थित वितरण सुनिश्चित करने के लिए पक्की सिंचाई नहरों और नालियों का निर्माण भी किया गया है. इससे किसानों को सिंचाई के लिए अतिरिक्त संसाधनों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी.