छत्तीसगढ़ की पहली हाइड्रो पावर सिंचाई परियोजना, पोंगरो के घुघरी नदी में निर्माण, बिना बिजली डीजल 100 एकड़ खेतों की सिंचाई
जशपुर के पोंगरो में प्रदेश का पहली हाइड्रो पावर सिंचाई परियोजना शुरु हुई है.इस योजना में बिना बिजली और डीजल के पानी खेतों तक पहुंचेगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 10, 2026 at 5:09 PM IST
जशपुरनगर : किसानों को सिंचाई के लिए बिजली और डीजल पर निर्भरता से राहत दिलाने की दिशा में जशपुर जिले के कांसाबेल विकासखंड में एक अभिनव पहल पूरी हुई है. ग्राम पंचायत पोंगरो में घुघरी नदी पर निर्मित एनीकट आधारित हाइड्रो पावर पम्पिंग योजना अब तैयार हो चुकी है. सरगुजा संभाग की इस पहली नवाचारी परियोजना के माध्यम से नदी के पानी के प्रवाह से टरबाइन संचालित कर खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा.खास बात यह है कि इस पूरी व्यवस्था में बिजली, डीजल, पेट्रोल अथवा सौर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी.
135 किसान परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ
इस परियोजना से क्षेत्र के किसानों को खेती के लिए नियमित सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद है. योजना के तहत लगभग 80 एकड़ रबी फसल क्षेत्र के साथ ग्रीष्मकालीन जायद फसलों की खेती को भी पानी उपलब्ध कराया जाएगा.इससे करीब 135 कृषक परिवार लाभान्वित होंगे.खेतों तक पानी का व्यवस्थित वितरण सुनिश्चित करने के लिए पक्की सिंचाई नहरों और नालियों का निर्माण भी किया गया है. इससे किसानों को सिंचाई के लिए अतिरिक्त संसाधनों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी.
सीएम विष्णुदेव साय ने परियोजना का किया अवलोकन
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को पोंगरो पहुंचकर इस महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना का अवलोकन किया और अधिकारियों से इसकी कार्यप्रणाली, तकनीकी विशेषताओं तथा किसानों को मिलने वाले लाभ की जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने कहा कि पोंगरो एनीकट हाईड्रो पावर पम्पिंग योजना आधुनिक विज्ञान और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग का उदाहरण है
इसकी परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि नदी के प्राकृतिक जल प्रवाह से ही टरबाइन संचालित होगी और उसी ऊर्जा से पानी को ऊंचाई तक पहुंचाया जाएगा.इससे सिंचाई के लिए किसी पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की जरूरत नहीं पड़ेगी. योजना पूरी तरह शून्य कार्बन उत्सर्जन की अवधारणा पर आधारित है, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ खेती को टिकाऊ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है- विष्णुदेव साय,सीएम छग
दूसरे क्षेत्रों के लिए भी बनेगी मॉडल परियोजना
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि किसानों के लिए ऐसी परियोजनाएं लंबे समय तक लाभकारी साबित हो सकती हैं.प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए कम खर्च और पर्यावरण अनुकूल तकनीक से सिंचाई की व्यवस्था तैयार करना समय की जरूरत है.पोंगरो की यह योजना आने वाले समय में प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों के लिए भी मॉडल बन सकती है.
कैसे करेगा टरबाइन काम ?
परियोजना के लिए विशेषज्ञों की ली गई है मदद
योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु के डॉ. पुनीत सिंह ने तकनीकी परामर्श दिया. स्थानीय जल संसाधन का उपयोग कर बिना बाहरी ऊर्जा के पानी को खेतों तक पहुंचाने की यह तकनीक क्षेत्र में सिंचाई के नए विकल्प के रूप में सामने आई है. पोंगरो में तैयार यह परियोजना न केवल किसानों को सिंचाई का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराएगी, बल्कि नदी के प्राकृतिक प्रवाह से ऊर्जा प्राप्त कर कृषि कार्यों में उपयोग करने की नई संभावनाएं भी खोलेगी.बिजली और डीजल पर निर्भरता के बिना खेतों तक पानी पहुंचाने वाली यह पहल जशपुर में नवाचार आधारित कृषि विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.
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