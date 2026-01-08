ETV Bharat / state

विद्युत उपकरणों की जांच के लिए पहली हाइटैक लैब मेरठ में तैयार, डिस्कॉम होगा Hitech Lab से लैस

मेरठ में विद्युत हाइटेक प्रयोगशाला बनकर तैयार. ( ETV Bharat )

मेरठ: उत्तर प्रदेश में पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) खास विद्युत हाइटेक प्रयोगशाला बनाने जा रहा है. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी रवीश कुमार गुप्ता ने लैब की स्थापना से होने वाले बदलाव को लेकर कई बातें बताईं हैं. उन्होंने बताया कि मेरठ के गंगानगर में बिजली उपकरणों की जांच के लिए प्रदेश की सबसे पहली हाईटेक लैब बनकर तैयार है. प्रदेश के सभी 5 वितरण निगमों में इस तरह की प्रयोगशालाओं को स्थापित किया जाने का निर्णय शासन स्तर से लिया गया था. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक रवीश कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के हरेक वितरण कंपनी (डिस्कॉम) में हाईटेक लैब बन रहे हैं. वे बताते हैं कि जैसे अब तक मीटर टेस्टिंग लैब होती थी. उनमें बेहद ही लोअर लेवल पर काम होता था. अब इन विशेष लैब के बाद अलग-अलग तरह की टेस्टिंग करना आसान होगा. पहले टेस्टिंग प्रक्रिया में काफी समय भी लगता था. अब इससे समय की काफी बचत होगी. वे बताते हैं कि इसको लेकर मटेरियल भी आ गया है. मेरठ में पूरी तैयारी भी कर ली गई है. उम्मीद है कि बाकी जगह भी इसका काम बहुत जल्द पूरा होगा. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) की तरफ से मेरठ के गंगानगर में बिजली उपकरणों की जांच के लिए हाइटैक लैब (Hitech Lab) पूरी तरह तैयार हो चुके है.