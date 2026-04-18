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नक्सलवाद खात्मे के बाद विकास को रफ्तार, नारायणपुर में पहली बार फ्री मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन

हेल्थ कैंप को लेकर कलेक्टर नम्रता जैन ने लोगों से विशेष अपील की है. कलेक्टर ने कहा कि नारायणपुर के निवासी ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस कैंप में आए और इसका फायदा उठाएं. नक्सल उन्मूलन के बाद यह पहला बड़ा स्वास्थ्य शिविर है, जिससे अबूझमाड़ जैसे दूरस्थ और अब तक पहुंचविहीन क्षेत्रों के लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है.

नारायणपुर : बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे का फायदा अब यहां के निवासियों को मिल रहा है. नारायणपुर के हाई स्कूल परेड ग्राउंड में पहली बार मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया जा रहा है. यह आयोजन बिल्कुल मुफ्त है. इस कैंप में देश के नामी अस्पतालों के विशेषज्ञ डॉक्टर्स पहुंचेंगे. यहां लोगों को मुफ्त जांच और इलाज को लेकर सलाह और निर्देश दिए जाएंगे.

नारायणपुर में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन (ETV BHARAT)

आम लोगों को होगा फायदा

एक दिवसीय इस महा स्वास्थ्य शिविर को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाई जा सकें. इस शिविर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें बड़े और प्रतिष्ठित अस्पतालों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर शामिल होंगे, जो विभिन्न गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की जांच कर उन्हें नि:शुल्क उपचार और जरूरी चिकित्सकीय सलाह देंगे. ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों के लिए यह अवसर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आमतौर पर उन्हें ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टरों तक पहुंचने के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है, जो आर्थिक और भौगोलिक दोनों दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होता है.

गंभीर बीमारियों की होगी स्क्रीनिंग

नारायणपुर के इस हेल्थ कैंप में केवल सामान्य बीमारियों का इलाज ही नहीं, बल्कि कैंसर और टीबी जैसी गंभीर बीमारियों की स्क्रीनिंग की भी विशेष व्यवस्था की गई है. इससे शुरुआती स्तर पर ही बीमारियों की पहचान संभव हो सकेगी, जो समय पर इलाज के लिए बेहद जरूरी है. कलेक्टर नम्रता जैन ने जिले के सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि वे इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने परिवार व आसपास के लोगों को भी इस शिविर की जानकारी दें.

शिविर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सुव्यवस्थित और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलें. अबूझमाड़ के दूरस्थ और पहुंचविहीन गांवों से मरीजों को लाने और ले जाने की जिम्मेदारी पंचायतों को सौंपी गई है- नम्रता जैन, कलेक्टर, नारायणपुर

नक्सलवाद के खात्मे से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार

नक्सल प्रभाव के कारण वर्षों तक इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं भी सीमित रही हैं. लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और प्रशासनिक पहुंच मजबूत हो रही है. इसी बदलते परिदृश्य में यह स्वास्थ्य शिविर एक नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है. जिला प्रशासन द्वारा शिविर की पूरी व्यवस्था की जा रही है, जिसमें रजिस्ट्रेशन, जांच, परामर्श और आवश्यक चिकित्सा सेवाओं को सुचारु रूप से संचालित करने की तैयारी शामिल है. विशेषज्ञ डॉक्टरों की मौजूदगी और आधुनिक जांच सुविधाओं के साथ यह शिविर न केवल उपचार का माध्यम बनेगा, बल्कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का भी काम करेगा.