लखनऊ से हज-2026 के लिए 22 अप्रैल को पहली उड़ान, तैयारियां पूरी, हज यात्रियों के लिए व्यापक इंतजाम
मंत्री दानिश आजाद ने बैठत में हज यात्रियों हेतु व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की, यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के निर्देश दिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 4:36 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आज मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस, सरोजनीनगर, लखनऊ में राज्य अल्पसंख्यक मंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, बैठक में हज 2026 पर जाने वाले हज यात्रियों हेतु व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की गई, तथा यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनज़र आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए.
बैठक में बताया गया कि लखनऊ उड़ान स्थल से 22 अप्रैल, 2026 को फ्लाईनास एयरलाइंस की पहली उड़ान हज यात्रियों को लेकर रवाना होगी. इसके पूर्व हज हाउस परिसर में प्रातः 7:00 बजे एक औपचारिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मंत्री, हज समिति के अध्यक्ष, सदस्यगण, मुस्लिम धर्मगुरु एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे, कार्यक्रम के उपरांत हज यात्रियों की पहली बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा.
इस अवसर पर मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि हज यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर व्यापक तैयारियां की गई है. उन्होंने बताया कि हज हाउस में यात्रियों के ठहरने की समुचित व्यवस्था के साथ-साथ उन्हें छोड़ने आने वाले परिजनों के लिए बाहर कालीन, टेंट और कूलर की व्यवस्था की गई है.
उन्होंने कहा कि नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस को यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए गए हैं, वहीं सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी, हज हाउस में ठहरने वाले यात्रियों के लिए कैंटीन, नमाज की व्यवस्था के साथ-साथ भारतीय स्टेट बैंक का कैंप भी लगाया गया है, जहां यात्री मुद्रा विनिमय की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे.
मंत्री ने आगे बताया कि हज हाउस परिसर में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों की भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो. गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए ठंडे एवं स्वच्छ पेयजल की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है.
उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रशासन की प्राथमिकता है कि हज यात्री बिना किसी परेशानी के इस पवित्र यात्रा पर रवाना हों. उन्होंने उम्मीद जताई कि हज यात्री इस मुकद्दस सफर पर खुशी के साथ रवाना होकर प्रदेश और देश की खुशहाली के लिए दुआएं करेंगे.