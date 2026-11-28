काशी तमिल संगमम् 5.0; तमिलनाडु से 200 छात्रों का पहला जत्था पहुंचा, काशी में भव्य स्वागत
शनिवार को सुबह 10:00 बजे से काशी तमिल संगमम् कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 8:15 AM IST
वाराणसी: काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक रिश्तों की झलक बनारस रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली. तमिलनाडु से काशी तमिल संगम 5.0 में शामिल होने 200 विद्यार्थियों का पहला दल वाराणसी पहुंचा. स्टेशन पर मेहमानों के स्वागत में रेड कारपेट बिछाया गया.
अतिथियों का ग्रैंड वेलकम हुआ. बनारस की संस्कृति के अनुरूप हर-हर महादेव का जयघोष हुआ. डमरू के निनाद और शंखध्वनि से ऐसा स्वागत हुआ, जिसे देखकर यहां पहुंचे मेहमान पूरी तरह से भाव विभोर नजर आए.
स्टेशन परिसर में डमरू की गूंज सुनकर तमिलनाडु से आये विद्यार्थी खुद को थिरकने से रोक नहीं सके. विद्यार्थियों ने डमरू की धुन पर झूमते हुए काशी की संस्कृति और स्वागत को बेहतर बताया.
उन्होंने कहा कि हमने तो यह सोचा भी नहीं था कि हमारा इतना ग्रैंड वेलकम उत्तर प्रदेश में होगा. पारंपरिक संस्कृति संगीत और आतिथ्य से रूबरू होकर स्टूडेंट काफी उत्साहित दिखाई दिए.
उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक एकता का यह नजारा स्टेशन पर हर किसी को आकर्षित करने वाला था. स्टूडेंट्स के स्वागत के लिए आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रो. वी. कामाकोटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी के अलावा भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर चमू कृष्ण शास्त्री भी बनारस रेलवे स्टेशन पर पहुंचे. सभी ने विद्यार्थियों का स्वागत किया और उनके काशी प्रवास पर उनको शुभकामनाएं दीं.
काशी तमिल संगम के तहत आए विद्यार्थियों का कार्यक्रम धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव से जुड़ा होगा. शनिवार को सभी प्रतिनिधि काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन-पूजन करेंगे. इसके बाद वह नमो घाट पर आयोजित काशी तमिल संगम के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे. इस आयोजन में तमिलनाडु के विद्यार्थियों को काशी की धार्मिक सांस्कृतिक शैक्षणिक और ऐतिहासिक विरासत के रूप में होने का मौका मिलेगा.
शनिवार को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम से पहले काशी और तमिलनाडु के संबंधों को मधुरता के साथ मजबूती प्रदान करने वाले आयोजन की तैयारी को जांचने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी नमो घाट पहुंचे. उन्होंने 28 नवंबर को होने वाले आयोजन के दौरान भव्य उद्घाटन समारोह की जानकारी ली.
यहां काशी और तमिलनाडु के उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी भी लगाई जानी है. इससे दोनों क्षेत्रों की पारंपरिक कला-संस्कृति और स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा. उत्पादों को प्रदर्शित करने के साथी डेलिगेट्स के साथ काशी के लोग इस प्रदर्शनी का आनंद ले पाएंगे.
मुख्य मंच पर अतिथियों के बैठने की व्यवस्था से लेकर अन्य तैयारियां को देखा. निरीक्षण के बाद केंद्रीय मंत्री ने गंगा की लहरों पर नाव के जरिए घाटों का भ्रमण भी किया. इस दौरान उन्होंने आयोजन से जुड़े अधिकारियों से कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जानकारी हासिल की.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में कशी होते तमिलनाडु के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को सामने लाने के उद्देश्य से इस पहल की परिकल्पना की थी. इसका मकसद नई पीढ़ी को यह बताना है कि भारत प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक रूप से एक जुट रहा है.
काशी तमिल संगमम् इसी भावना को आगे बढ़ते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मजबूत कर रहा है. इस बार संगमम् का विषय तिरुक्कुरल पायिलवोम यानी आईये तिरुक्कुरल सीखें रखा गया है. इसके माध्यम से तमिल साहित्य, दर्शन और भारतीय ज्ञान परंपरा को देशभर के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा.
शनिवार को सुबह 10:00 बजे से इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन होगा. इसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और अन्य विशिष्टगढ़ मौजूद रहेंगे.
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