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काशी तमिल संगमम् 5.0; तमिलनाडु से 200 छात्रों का पहला जत्था पहुंचा, काशी में भव्य स्वागत

काशी तमिल संगमम् 5.0 ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक रिश्तों की झलक बनारस रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली. तमिलनाडु से काशी तमिल संगम 5.0 में शामिल होने 200 विद्यार्थियों का पहला दल वाराणसी पहुंचा. स्टेशन पर मेहमानों के स्वागत में रेड कारपेट बिछाया गया.

अतिथियों का ग्रैंड वेलकम हुआ. बनारस की संस्कृति के अनुरूप हर-हर महादेव का जयघोष हुआ. डमरू के निनाद और शंखध्वनि से ऐसा स्वागत हुआ, जिसे देखकर यहां पहुंचे मेहमान पूरी तरह से भाव विभोर नजर आए.

वाराणसी से गोपाल मिश्रा की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) स्टेशन परिसर में डमरू की गूंज सुनकर तमिलनाडु से आये विद्यार्थी खुद को थिरकने से रोक नहीं सके. विद्यार्थियों ने डमरू की धुन पर झूमते हुए काशी की संस्कृति और स्वागत को बेहतर बताया. उन्होंने कहा कि हमने तो यह सोचा भी नहीं था कि हमारा इतना ग्रैंड वेलकम उत्तर प्रदेश में होगा. पारंपरिक संस्कृति संगीत और आतिथ्य से रूबरू होकर स्टूडेंट काफी उत्साहित दिखाई दिए. उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक एकता का यह नजारा स्टेशन पर हर किसी को आकर्षित करने वाला था. स्टूडेंट्स के स्वागत के लिए आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रो. वी. कामाकोटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी के अलावा भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर चमू कृष्ण शास्त्री भी बनारस रेलवे स्टेशन पर पहुंचे. सभी ने विद्यार्थियों का स्वागत किया और उनके काशी प्रवास पर उनको शुभकामनाएं दीं. काशी में भव्य स्वागत. (Photo Credit: ETV Bharat) काशी तमिल संगम के तहत आए विद्यार्थियों का कार्यक्रम धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव से जुड़ा होगा. शनिवार को सभी प्रतिनिधि काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन-पूजन करेंगे. इसके बाद वह नमो घाट पर आयोजित काशी तमिल संगम के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे. इस आयोजन में तमिलनाडु के विद्यार्थियों को काशी की धार्मिक सांस्कृतिक शैक्षणिक और ऐतिहासिक विरासत के रूप में होने का मौका मिलेगा. शनिवार को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम से पहले काशी और तमिलनाडु के संबंधों को मधुरता के साथ मजबूती प्रदान करने वाले आयोजन की तैयारी को जांचने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी नमो घाट पहुंचे. उन्होंने 28 नवंबर को होने वाले आयोजन के दौरान भव्य उद्घाटन समारोह की जानकारी ली. तमिलनाडु से 200 छात्रों का पहला जत्था पहुंचा. (Photo Credit: ETV Bharat)