रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में इस साल पहली बार AI से जन्मा गोडावण का चूजा, कुल संख्या हुई 73
डीएनपी के डीएफओ बृजमोहन गुप्ता ने बताया कि रामदेवरा गोडावण ब्रीडिंग सेंटर वर्ष 2022 में स्थापित हुआ था.
Published : March 28, 2026 at 2:15 PM IST
जैसलमेर: राजस्थान के राज्य पक्षी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण) के संरक्षण को लेकर जैसलमेर से लगातार सकारात्मक खबरें सामने आ रही हैं. अब परमाणु नगरी पोकरण के पास रामदेवरा स्थित गोडावण ब्रीडिंग सेंटर में इस वर्ष का पहला चूजा जन्मा है. खास बात यह है कि इस चूजे का जन्म आधुनिक एआई तकनीक की मदद से हुआ है. इस उपलब्धि ने वन्यजीव प्रेमियों और संरक्षण में जुटी टीमों के चेहरे पर नई उम्मीद की मुस्कान ला दी है.
यह चूजा मादा गोडावण 'जेरी' और नर 'पर्व' के जरिए एआई प्रक्रिया से विकसित अंडे से निकला है. इससे पहले सम–सूदासरी क्षेत्र के ब्रीडिंग सेंटर में भी इस माह कई चूजे जन्म ले चुके हैं. अब रामदेवरा की इस सफलता के साथ जैसलमेर जिले में गोडावणों की कुल संख्या बढ़कर 73 तक पहुंच गई है. यह आंकड़ा अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बीते कुछ वर्षों में किए गए वैज्ञानिक और संगठित प्रयास अब जमीन पर परिणाम देने लगे हैं.
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डीएनपी के डीएफओ बृजमोहन गुप्ता ने बताया कि रामदेवरा गोडावण ब्रीडिंग सेंटर, जो वर्ष 2022 में स्थापित हुआ था, वहां पहली बार किसी चूजे का जन्म होना एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. यह केंद्र विशेष रूप से नियंत्रित वातावरण, सुरक्षित घेराबंदी और वैज्ञानिक निगरानी के लिए तैयार किया गया है, ताकि गोडावण जैसे अति संवेदनशील पक्षी का सफल प्रजनन कराया जा सके. इस उपलब्धि के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि सम–सूदासरी के साथ अब रामदेवरा केंद्र भी गोडावण संरक्षण की मजबूत कड़ी बन चुका है.
गोडावण संरक्षण का यह पूरा अभियान प्रोजेक्ट जीआईबी के तहत संचालित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2016 में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वाइल्ड लाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया के संयुक्त प्रयासों से हुई थी. उस समय यह प्रोजेक्ट कई चुनौतियों और संदेहों के बीच शुरू हुआ था, क्योंकि गोडावण की संख्या तेजी से घट रही थी और प्राकृतिक रूप से इनके प्रजनन की दर बेहद कम हो चुकी थी. लेकिन सात वर्षों की सतत मेहनत, वैज्ञानिक मॉनिटरिंग और आधुनिक तकनीकों के प्रयोग ने अब इस प्रोजेक्ट को सफलता की राह पर ला खड़ा किया है.
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AI तकनीक बन रही है गेमचेंजर: डीएफओ बताते हैं कि गोडावण का स्वाभाविक प्रजनन अत्यंत धीमा और जोखिम भरा होता है. खुले वातावरण में अंडों का सुरक्षित रह पाना, शिकारियों से बचाव, तापमान का प्रभाव और मानव गतिविधियां, ये सभी कारक प्रजनन दर को प्रभावित करते हैं. ऐसे में एआई तकनीक एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरी है. इस तकनीक में स्वस्थ नर गोडावण से वैज्ञानिक तरीके से वीर्य (semen) संग्रहित किया जाता है, जिसे नियंत्रित परिस्थितियों में मादा गोडावण के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है. इससे प्राकृतिक मिलन की आवश्यकता कम हो जाती है और निषेचन (fertilization) की संभावना कई गुना बढ़ जाती है.
उन्होंने बताया कि इसके बाद मादा द्वारा दिए गए अंडे को नियंत्रित तापमान और आर्द्रता वाले इनक्यूबेशन सिस्टम में रखा जाता है, जहां विशेषज्ञ लगातार उसकी निगरानी करते हैं. तय समयावधि के बाद अंडे से सुरक्षित रूप से चूजा निकलता है. इस पूरी प्रक्रिया में अंडे के नष्ट होने या असफल होने की संभावना बेहद कम हो जाती है. उन्होंने बताया कि एआई तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे गोडावण जैसे दुर्लभ पक्षी की प्रजनन दर को तेज किया जा सकता है, जो प्राकृतिक परिस्थितियों में संभव नहीं हो पाता. यही कारण है कि जैसलमेर में अब लगातार चूजों के जन्म की खबरें सामने आ रही हैं.
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सम–सूदासरी से रामदेवरा तक बढ़ती सफलता: उन्होंने बताया कि डेजर्ट नेशनल पार्क के अंतर्गत आने वाले सम–सूदासरी क्षेत्र में पहले से संचालित ब्रीडिंग सेंटर ने बीते समय में कई सफलताएं दी हैं. वहीं अब रामदेवरा केंद्र के जुड़ने से इस अभियान को नई गति मिली है. दोनों केंद्रों पर वैज्ञानिक टीम 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रही है. चूजों के जन्म के बाद उनके खानपान, तापमान, मूवमेंट और स्वास्थ्य की बारीकी से देखरेख की जाती है. वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जिस रफ्तार से अब गोडावण के कुनबे में वृद्धि हो रही है, वह संकेत है कि आने वाले समय में इन पक्षियों को फिर से उनके प्राकृतिक आवास में बड़ी संख्या में छोड़ा जा सकेगा.
Gujarat sees a GIB chick after a decade, through a novel conservation measure - the jumpstart approach, coordinated by the Ministry, State Forest Departments of Rajasthan and Gujarat, and Wildlife Institute of India.— Bhupender Yadav (@byadavbjp) March 28, 2026
Envisioned by PM Shri @narendramodi ji in 2011 to conserve… pic.twitter.com/oE2DYTZBUF
मंत्री भूपेंद्र यादव ने साझा की जानकारी: केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने एक्स (ट्विटर) हैंडल पर इस उपलब्धि को साझा करते हुए बताया कि गुजरात में करीब एक दशक बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का एक चूजा देखने को मिला है. यह सफलता 'जंपस्टार्ट' संरक्षण पहल के तहत मिली है, जिसमें केंद्र सरकार, राजस्थान व गुजरात के वन विभाग और भारतीय वन्यजीव संस्थान का समन्वय रहा. उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के बाद 2016 में प्रोजेक्ट जीआईबी शुरू किया गया था. राजस्थान के सम और रामदेवरा में स्थापित ब्रीडिंग सेंटर में अब 73 पक्षी हो चुके हैं. हाल ही में एक अनूठे प्रयास के तहत राजस्थान से एक निषेचित अंडे को 19 घंटे की यात्रा कर कच्छ पहुंचाया गया, जहां एक मादा GIB ने उसे सेया और 26 मार्च को चूजा निकल आया. यह कदम गंभीर रूप से संकटग्रस्त इस प्रजाति के संरक्षण की दिशा में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.