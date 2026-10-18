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नक्सल मोर्चे से गरबा के मंच तक, सुकमा में पुलिस परिवार ने किया गरबा-डांडिया

नक्सल मोर्चे से गरबा के मंच तक, सुकमा में पुलिस परिवार ने किया गरबा-डांडिया ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सुकमा: पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर की विशेष पहल पर पुलिस लाइन में पहली बार भव्य गरबा-डांडिया महोत्सव आयोजित किया गया. इस अनूठे आयोजन ने न केवल पुलिस परिवारों को उल्लास के रंगों से सराबोर किया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि वर्दी के पीछे संवेदनाओं, संस्कारों और पारिवारिक रिश्तों से जुड़ा एक जीवंत संसार भी है.

पुलिस लाइन में पहली बार भव्य गरबा-डांडिया महोत्सव (ETV BHARAT CHHATTISGARH) कर्तव्य की कठोरता के बीच संस्कृति का उत्सव कभी नक्सल प्रभावित रहे सुकमा में पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारियां चुनौतियों और जोखिमों से भरी हैं. लेकिन दुर्गम जंगलों में सुरक्षा मोर्चा संभालने वाले जवानों का मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है. इसे और मजबूती देने और उनके परिवारों को आत्मीयता का मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गरबा का आयोजन किया गया.