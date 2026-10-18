नक्सल मोर्चे से गरबा के मंच तक, सुकमा में पुलिस परिवार ने किया गरबा-डांडिया
SP मयंक गुर्जर की अनूठी पहल, वर्दी के पीछे संवेदनाओं, संस्कारों और पारिवारिक रिश्तों से जुड़ा उत्सव
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 18, 2026 at 8:06 PM IST
सुकमा: पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर की विशेष पहल पर पुलिस लाइन में पहली बार भव्य गरबा-डांडिया महोत्सव आयोजित किया गया. इस अनूठे आयोजन ने न केवल पुलिस परिवारों को उल्लास के रंगों से सराबोर किया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि वर्दी के पीछे संवेदनाओं, संस्कारों और पारिवारिक रिश्तों से जुड़ा एक जीवंत संसार भी है.
कर्तव्य की कठोरता के बीच संस्कृति का उत्सव
कभी नक्सल प्रभावित रहे सुकमा में पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारियां चुनौतियों और जोखिमों से भरी हैं. लेकिन दुर्गम जंगलों में सुरक्षा मोर्चा संभालने वाले जवानों का मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है. इसे और मजबूती देने और उनके परिवारों को आत्मीयता का मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गरबा का आयोजन किया गया.
‘दुर्गा फाइटर्स’ का दम
नक्सल मोर्चे पर मुस्तैदी से तैनात सुकमा पुलिस की महिला कमांडो इकाई ‘दुर्गा फाइटर्स’ ने गरबा-डांडिया में भी सहभागिता दिखाई. कठिन परिस्थितियों में साहस और अनुशासन की मिसाल पेश करने वाली महिला जवानों ने गरबा-डांडिया में कदम मिलाकर उत्सव में चार चांद लगा दिए. पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं और बच्चों की प्रस्तुतियों ने पूरे आयोजन को जीवंत बना दिया.
शहीद परिवारों की मौजूदगी ने बढ़ाया सम्मान
महोत्सव में वीर शहीद जवानों के परिजनों, पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया. शहीद परिवारों की सहभागिता ने आयोजन को भावनात्मक गहराई प्रदान की. उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया.
कार्यक्रम में कलेक्टर अमित कुमार, सीआरपीएफ डीआईजी आनंद सिंह और एसपी मयंक गुर्जर सपरिवार शामिल हुए.