हरियाणा में गुलाबी ठंड ने दी दस्तक, 5 जिलों में छाई धुंध, दिन का पारा 5 डिग्री तक लुढ़का, सुबह-शाम बढ़ेगी ठिठुरन
हरियाणा में बारिश के बाद सीजन का पहला कोहरा छाया है. वहीं, तापमान में गिरावट से प्रदेश में गुलाबी ठंड की एंट्री हो गई है.
Published : October 17, 2026 at 8:22 AM IST
चंडीगढ़: प्रदेश में लगातार तीन दिन हुई बारिश के बाद शनिवार सुबह सीजन के पहले कोहरे ने दस्तक दी. हिसार, भिवानी, फरीदाबाद और गुरुग्राम समेत कई इलाकों में धुंध छाई रही. दिल्ली-चंडीगढ़ बेल्ट के सोनीपत और पानीपत में भी सुबह हल्की धुंध दिखाई दी. मौसम में आए इस बदलाव से सुबह और शाम के समय ठंड का अहसास बढ़ने लगा है.
सात जिलों में बूंदाबांदी से बदला मौसम: महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, नूंह, पलवल और फरीदाबाद में शुक्रवार को बूंदाबांदी हुई. बारिश और बादलों के प्रभाव से प्रदेश के तापमान में गिरावट दर्ज की गई. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा का औसत अधिकतम तापमान करीब पांच डिग्री तक नीचे आया है. तापमान में गिरावट के कारण लोगों को दिन के समय भी पहले के मुकाबले कम गर्मी महसूस हुई.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 16-10-2026 https://t.co/9bv7xYENpu— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) October 16, 2026
सुबह-शाम बढ़ेगी ठंड: मौसम विभाग के अनुसार 17 अक्टूबर को प्रदेश में बारिश या आंधी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. पश्चिमी विक्षोभ के आगे निकलने के बाद अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां कम रहने और आसमान साफ होने की संभावना है. इसके चलते दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि रात के तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आने के आसार हैं. तापमान सामान्य से नीचे रहने पर सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस होगी.
बालसमंद में सबसे अधिक 31.8 डिग्री तापमान: मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, हिसार के बालसमंद में प्रदेश का सबसे अधिक 31.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. चरखी दादरी और फरीदाबाद में अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री रहा. हिसार में 30.7 डिग्री और अंबाला में 30.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. इन आंकड़ों से साफ है कि बारिश के बाद तापमान में गिरावट के बावजूद दिन में कुछ इलाकों में गर्मी बनी हुई है.
उत्तरी हरियाणा में दिख सकता है हल्का असर: मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 24 अक्टूबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है. इसका असर हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में सीमित रहने की संभावना है. इस दौरान उत्तरी हरियाणा के कुछ जिलों में मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है. फिलहाल प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है.
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