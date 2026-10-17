ETV Bharat / state

हरियाणा में गुलाबी ठंड ने दी दस्तक, 5 जिलों में छाई धुंध, दिन का पारा 5 डिग्री तक लुढ़का, सुबह-शाम बढ़ेगी ठिठुरन

हरियाणा में गुलाबी ठंड ने दी दस्तक ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: प्रदेश में लगातार तीन दिन हुई बारिश के बाद शनिवार सुबह सीजन के पहले कोहरे ने दस्तक दी. हिसार, भिवानी, फरीदाबाद और गुरुग्राम समेत कई इलाकों में धुंध छाई रही. दिल्ली-चंडीगढ़ बेल्ट के सोनीपत और पानीपत में भी सुबह हल्की धुंध दिखाई दी. मौसम में आए इस बदलाव से सुबह और शाम के समय ठंड का अहसास बढ़ने लगा है.

सात जिलों में बूंदाबांदी से बदला मौसम: महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, नूंह, पलवल और फरीदाबाद में शुक्रवार को बूंदाबांदी हुई. बारिश और बादलों के प्रभाव से प्रदेश के तापमान में गिरावट दर्ज की गई. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा का औसत अधिकतम तापमान करीब पांच डिग्री तक नीचे आया है. तापमान में गिरावट के कारण लोगों को दिन के समय भी पहले के मुकाबले कम गर्मी महसूस हुई.