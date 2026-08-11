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सावन की पहली अमावस्या पर मनाई जाती है हरेली, जानिए महत्व

हरेली पर गाय बैलों की पूजा करने के साथ ही ग्रामीण अंचल में गेड़ी चढ़ने की परंपरा है.

Pandit Priyasharan Tripathi
पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 11, 2026 at 5:31 PM IST

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रायपुर: श्रावण मास की पहली अमावस्या को हरेली का पर्व मनाया जाता है. इसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है. हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ का पहला और सबसे प्रमुख पारंपरिक त्योहार है. इसे हरियाली अमावस्या या हरियर के नाम से भी जानते हैं.

हरेली का विशेष महत्व

ग्रामीण अंचलों में हरेली का विशेष महत्व है. लोग गाय बैलों को अच्छी तरह से सजाकर उनकी पूजा करते हैं. कृषि उपकरणों की भी पूजा की जाती है. लोग घरों में जा जाकर दरवाजे पर नीम की पत्तियों को लगाते हैं. ग्रामीण अंचल में लोग हरेली के दिन बांस से बनी गेड़ी चढ़ते हैं और दौड़ भी लगाते हैं. हरेली त्यौहार के दिन खासतौर पर देवी देवताओं को गुड़ का चीला बनाकर उन्हें भोग लगाया जाता है.

हरेली तिहार के बारे में जानकारी (ETV BHARAT)

श्रावण महीने की पहली अमावस्या को हरियाली अमावस्या मनाई जाती है. आज के दिन लोगों के घरों में जा जाकर दरवाजे पर नीम की पत्तियों को लगाते हैं, ताकि आरोग्यता बनी रहे. हरेली के दिन छत्तीसगढ़ में बैल और गायों को चोकर नमक मिलाकर बागरंडा खिलाने की भी परंपरा है. हरेली के दिन छत्तीसगढ़ में कृषि द्रव्य यानी कृषि उपकरणों की पूजा भी की जाती है- पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी

हरेली का मुहूर्त

ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी ने बताया कि हरेली का कोई खास मुहूर्त नहीं होता. हरेली का त्योहार सुबह से लेकर शाम तक होता है. यह श्रावण मास की अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है.

गेड़ी चढ़ने की परंपरा

छत्तीसगढ़ में हरेली के दिन खासतौर पर पालतू पशु गाय और बैलों को सजाया जाता है. उनकी पूजा की जाती है. खेत और खेती में लगे फसल की भी पूजा की जाती है. गेड़ी चढ़ने की भी परंपरा है. यह गेड़ी बांस की लकड़ी की बनी हुई होती है और इससे दौड़ भी लगाते हैं.

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हरेली तिहार
HARELI TIHAR AND HARIYALI AMAVASYA
FIRST FESTIVAL OF CHHATTISGARH

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