खाड़ी देशों के फल मंडी में हिमाचल की चेरी और प्लम ने दी दस्तक, हवाई मार्ग से ओमान भेजी गई पहली खेप
हिमाचल की चेरी और प्लम ने अंतरराष्ट्रीय फल मंडी में दी दस्तक. खाड़ी देश के लिए एक्सपोर्ट की गई पहली खेप.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 7:12 PM IST
शिमला: देश के छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल के रसीले फलों की मिठास अब अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक अपनी पहचान बनाने निकल पड़ी है. प्रदेश की प्रसिद्ध चेरी और प्लम की 800 किलो की पहली अंतरराष्ट्रीय निर्यात खेप ओमान के लिए रवाना हुई. इस पहल से अब हिमाचल के बाग केवल देश की मंडियों तक सीमित नहीं रहेंगे, दुनिया के प्रतिष्ठित बाजारों में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाएंगे.
शिमला में शनिवार को बागवानी मंत्री एवं हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन (HPMC) के अध्यक्ष जगत सिंह नेगी ने इस पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह पहल HPMC ने कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से साकार की है. इस दौरान HPMC के प्रबंध निदेशक डीसी राणा, महाप्रबंधक सनी शर्मा व APEDA के क्षेत्रीय अधिकारी हरप्रीत सिंह उपस्थित रहे.
हवाई मार्ग से ओमान भेजी खेप
जड़ोल-टिक्कर एवं बागी क्षेत्र के छह प्रगतिशील किसानों द्वारा उत्पादित 400 किलोग्राम चेरी और 400 किलोग्राम प्लम की पहली खेप हवाई मार्ग से ओमान भेजी गई. एयर कार्गो के माध्यम से फलों की ताजगी, गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय मानकों को सुरक्षित रखते हुए इन्हें विदेशी बाजार तक जल्द पहुंचाया जाएगा. निर्यात प्रक्रिया के अंतर्गत ग्रेडिंग, पैकिंग, गुणवत्ता परीक्षण और अन्य सभी जरूरी व्यवस्थाओं का खर्च HPMC ने APEDA के सहयोग से वहन किया, ताकि किसानों को बिना अतिरिक्त आर्थिक बोझ के अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने का अवसर मिल सके.
कार्यशाला में लिया गया था निर्णय
बता दें कि 7 जून को ठियोग में APEDA एवं HPMC द्वारा स्टोन फ्रूट उत्पादकों के लिए संयुक्त कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अपर सचिव नितिन यादव ने की थी. कार्यशाला में मध्य पूर्व एवं खाड़ी देशों के बाजारों में हिमाचल के स्टोन फ्रूट्स के निर्यात की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई थी और पहली निर्यात खेप भेजने का निर्णय लिया गया था. उसी निर्णय को मूर्त रूप देते हुए आज यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई.
भविष्य में और बढ़ेगा दायरा
बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, "मध्य पूर्व और खाड़ी देश हिमाचल प्रदेश के फलों के लिए तेजी से उभरते हुए संभावनाशील बाजार हैं. यह पहल प्रदेश के बागवानों को उनकी उपज का बेहतर और लाभकारी मूल्य दिलाने के साथ हिमाचल को वैश्विक फल निर्यात मानचित्र पर मजबूत पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी".
उन्होंने किसानों से अंतरराष्ट्रीय बाजार की मांग के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों का उत्पादन करने का आह्वान किया है. ताकि हिमाचल के फल गुणवत्ता और विश्वसनीयता के प्रतीक बन सकें. उन्होंने कहा कि यह केवल शुरुआत है. भविष्य में सेब सहित अन्य बागवानी उत्पादों के निर्यात का भी दायरा बढ़ाया जाएगा.
HPMC किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए नए वैश्विक बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए लगातार प्रयास करेगी. उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक पहल प्रदेश के हजारों बागवानों की आय में वृद्धि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती और प्रदेश को विश्व फल व्यापार के मानचित्र पर एक नई और सशक्त पहचान दिलाने की दिशा में निर्णायक साबित होगी.
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