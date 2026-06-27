ETV Bharat / state

खाड़ी देशों के फल मंडी में हिमाचल की चेरी और प्लम ने दी दस्तक, हवाई मार्ग से ओमान भेजी गई पहली खेप

ओमान भेजी गई हिमाचल की चेरी और प्लम ( ETV Bharat )

शिमला: देश के छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल के रसीले फलों की मिठास अब अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक अपनी पहचान बनाने निकल पड़ी है. प्रदेश की प्रसिद्ध चेरी और प्लम की 800 किलो की पहली अंतरराष्ट्रीय निर्यात खेप ओमान के लिए रवाना हुई. इस पहल से अब हिमाचल के बाग केवल देश की मंडियों तक सीमित नहीं रहेंगे, दुनिया के प्रतिष्ठित बाजारों में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाएंगे. शिमला में शनिवार को बागवानी मंत्री एवं हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन (HPMC) के अध्यक्ष जगत सिंह नेगी ने इस पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह पहल HPMC ने कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से साकार की है. इस दौरान HPMC के प्रबंध निदेशक डीसी राणा, महाप्रबंधक सनी शर्मा व APEDA के क्षेत्रीय अधिकारी हरप्रीत सिंह उपस्थित रहे. HPMC अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया फलों की खेप (HPMC) हवाई मार्ग से ओमान भेजी खेप जड़ोल-टिक्कर एवं बागी क्षेत्र के छह प्रगतिशील किसानों द्वारा उत्पादित 400 किलोग्राम चेरी और 400 किलोग्राम प्लम की पहली खेप हवाई मार्ग से ओमान भेजी गई. एयर कार्गो के माध्यम से फलों की ताजगी, गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय मानकों को सुरक्षित रखते हुए इन्हें विदेशी बाजार तक जल्द पहुंचाया जाएगा. निर्यात प्रक्रिया के अंतर्गत ग्रेडिंग, पैकिंग, गुणवत्ता परीक्षण और अन्य सभी जरूरी व्यवस्थाओं का खर्च HPMC ने APEDA के सहयोग से वहन किया, ताकि किसानों को बिना अतिरिक्त आर्थिक बोझ के अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने का अवसर मिल सके.