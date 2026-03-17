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घुटना बदलने की बजाय बदला प्रभावित हिस्सा, एमडीएम अस्पताल में पहली बार यूनिकंडाइलर नि-रिप्लेसमेंट सर्जरी

जोधपुर: मथुरा दास माथुर अस्पताल के आर्थोपेडिक विभाग में पहली बार यूनिकंडाइलर नि-रिप्लेसमेंट सर्जरी सफलतापूर्वक की गई. इस सर्जरी में घुटने को पूरा बदलने के बजाय प्रभावित हिस्सा ही बदला जाता है. जिससे मरीज को कम समय में राहत मिलती है. विभागाध्यक्ष डॉ. अरुण वैश्य ने बताया कि हाल ही में एक मरीज घुटने में दर्द की समस्या लेकर अस्पताल आया था. जांच के दौरान पाया गया कि घुटने के जोड़ के तीन हिस्सों में से केवल एक हिस्सा (मीडियल टिबियो-फेमोरल भाग) में आर्थराइटिस था, जबकि बाकी दो हिस्से सामान्य स्थिति में थे. मरीज की कम उम्र और घुटने के लिगामेंट्स की अच्छी स्थिति को देखते हुए पूरे घुटने को बदलने के बजाय केवल प्रभावित हिस्से का ही रिप्लेसमेंट करने का निर्णय लिया गया. इस प्रक्रिया को यूनिकंडाइलर नि-रिप्लेसमेंट कहा जाता है.

जल्द रिकवरी, सामान्य सा रहता है घुटना: डॉ वैश्य ने बताया कि इस तकनीक से मरीज को घुटना लगभग सामान्य जैसा महसूस होता है. साथ ही यह सर्जरी छोटे चीरे से की जाती है, जिसमें रक्तस्राव कम होता है, दर्द कम होता है और ऑपरेशन कम समय में पूरा हो जाता है. ऑपरेशन के बाद मरीज जल्दी चलने-फिरने में सक्षम हो जाता है. जबकि टोटल नि-रिप्लेसमेंट में पूरा घुटना बदला जाता है.