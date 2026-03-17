ETV Bharat / state

घुटना बदलने की बजाय बदला प्रभावित हिस्सा, एमडीएम अस्पताल में पहली बार यूनिकंडाइलर नि-रिप्लेसमेंट सर्जरी

यूनिकंडाइलर नि-रिप्लेसमेंट सर्जरी छोटे चीरे से की जाती है. इसमें रक्तस्राव और दर्द कम होता है.

Doctor with patient
मरीज के साथ चिकित्सक (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 17, 2026 at 3:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: मथुरा दास माथुर अस्पताल के आर्थोपेडिक विभाग में पहली बार यूनिकंडाइलर नि-रिप्लेसमेंट सर्जरी सफलतापूर्वक की गई. इस सर्जरी में घुटने को पूरा बदलने के बजाय प्रभावित हिस्सा ही बदला जाता है. जिससे मरीज को कम समय में राहत मिलती है. विभागाध्यक्ष डॉ. अरुण वैश्य ने बताया कि हाल ही में एक मरीज घुटने में दर्द की समस्या लेकर अस्पताल आया था. जांच के दौरान पाया गया कि घुटने के जोड़ के तीन हिस्सों में से केवल एक हिस्सा (मीडियल टिबियो-फेमोरल भाग) में आर्थराइटिस था, जबकि बाकी दो हिस्से सामान्य स्थिति में थे. मरीज की कम उम्र और घुटने के लिगामेंट्स की अच्छी स्थिति को देखते हुए पूरे घुटने को बदलने के बजाय केवल प्रभावित हिस्से का ही रिप्लेसमेंट करने का निर्णय लिया गया. इस प्रक्रिया को यूनिकंडाइलर नि-रिप्लेसमेंट कहा जाता है.

जल्द रिकवरी, सामान्य सा रहता है घुटना: डॉ वैश्य ने बताया कि इस तकनीक से मरीज को घुटना लगभग सामान्य जैसा महसूस होता है. साथ ही यह सर्जरी छोटे चीरे से की जाती है, जिसमें रक्तस्राव कम होता है, दर्द कम होता है और ऑपरेशन कम समय में पूरा हो जाता है. ऑपरेशन के बाद मरीज जल्दी चलने-फिरने में सक्षम हो जाता है. जबकि टोटल नि-रिप्लेसमेंट में पूरा घुटना बदला जाता है.

X-ray of the patient's knee
मरीज के घुटने का एक्स–रे (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: नेत्र चिकित्सा में नई क्रांति: जीन थेरेपी से लौटेगी जन्मजात रोशनी, फेम्टोसेकंड लेजर ने बदला मोतियाबिंद का भविष्य

'बढ़ रही है आधुनिक सेवाएं': अस्पताल अधीक्षक डॉ विकास राजपुरोहित ने बताया कि अस्पताल में लगातार हेल्थ सर्विसेज में उपलब्ध आधुनिक तकनीक से जुड़ी सेवाएं शुरू की जा रही हैं. आर्थोपेडिक विभाग में समय-समय पर आधुनिक तकनीकों से ऑपरेशन किए जाते हैं. यह सर्जरी जोधपुर में पहली बार हुई है.

पढ़ें: जयपुर के एसएमएस अस्पताल में डायाफ्रामेटिक इवेंट्रेशन की सफल रोबोटिक सर्जरी

खराब हिस्से को बदला: सामान्यतः टोटल नी–रिप्लेसमेंट सर्जरी में पूरा घुटना बदल जाता है, लेकिन इस तकनीक में घुटने में जो हिस्सा खराब होता है, उसे ही बदल जाता है. इससे मरीज के घुटने में ज्यादातर हिस्सा नेचुरल रहता है. बदलते समय के साथ इसका उपयोग बढ़ा है. डॉ एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ बीएस जोधा ने पूरी टीम को इस उपलब्धि पर बधाई दी. सर्जरी डॉ अरुण वैश्य के नेतृत्व में टीम द्वारा की गई, जिसमें डॉ देवेंद्र सिंह गोदारा, डॉ आशीष गौड़, डॉ सुरेंद्र जाखड़, डॉ मुकेश धाकड़, डॉ पूजा सिंह और डॉ रवि शामिल रहे. नर्सिंग स्टाफ में वलसमा, नारायण जोशी और मुकेश बिश्नोई ने सहयोग किया.

TAGGED:

PARTIAL KNEE REPLACEMENT IN MDM
ONLY EFFECTED PART REPLACED IN KNEE
MDM HOSPITAL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT
UNICONDYLAR KNEE REPLACEMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.