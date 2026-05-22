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अंबिकापुर में पहली बार पिंक बॉल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट, अंडर-16 खिलाड़ियों को मिलेगा नया अनुभव

खेल को बढ़ावा देने और स्कूली बच्चों को सिखाने के लिए सरगुजा में अनोखी पहल, संभवतः देश का पहला अंडर-16 नाइट पिंक बॉल टूर्नामेंट

Pink Ball Cricket Tournament
अंबिकापुर में पहली बार पिंक बॉल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 22, 2026 at 2:20 PM IST

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सरगुजा: क्रिकेट के अलग अलग कई फॉर्मेट आजकल देखे जा रहे हैं, टेस्ट मैच को भी बढ़ावा देने के लिए डे-नाइट मैच अब हो रहे हैं, ये मैच पिंक बॉल से होते हैं. डे-नाइट मैच और पिंक बॉल का अनुभव बच्चों को भी देने के लिए सरगुजा में ऐसा ही टूर्नामेंट की सराहनीय पहल की गई है.

अंबिकापुर में पहली बार पिंक बॉल क्रिकेट

अंबिकापुर में हर साल महाराजा एमएस सिंहदेव क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित होता है. इस वर्ष टूर्नामेंट को पिंक बॉल नाइट फॉर्मेट दिया गया है. ऐसा पहली बार होगा की यहां पिंक बॉल से क्रिकेट का एक नया फॉर्मेट देखने को मिल रहा है.

संभवतः देश का पहला अंडर-16 नाइट पिंक बॉल टूर्नामेंट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अंडर-16 टूर्नामेंट में 12 टीमें

अंबिकापुर में सरगुजा जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित ये टूर्नामेंट अंडर-16 है. यानी 16 साल तक के बच्चे गांधी स्टेडियम में अपनी प्रतिभा को निखारते दिखेंगे. टूर्नामेंट 20-20 फॉर्मेट में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 12 युवा टीमें हिस्सा ले रही हैं.

टूर्नामेंट की औपचारिक शुरुआत

मुख्य अतिथि हरिशंकर त्रिपाठी ने महाराजा एम एस सिंह देव जी के चित्र पर मालार्पण और दीप जलाकर टूर्नामेंट की शुरुआत की. सरगुजा जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष आदितेश्वर शरण सिंह देव ने टूर्नामेंट के लिए सरगुजा क्रिकेट संघ की टीम और सहयोगी संगठनों की सराहना की और उन्हें बधाई दी.

मुझे बताया गया कि शायद यह भारत का पहला रात्रिकालीन अंडर‑16 स्तर का ड्यूज बॉल से खेला जाने वाला टूर्नामेंट है. हालांकि अंडर-19 के मैचेस खेले गए हैं लेकिन अंडर 16 का यह देश का पहला टूर्नामेंट होगा जो अंबिकापुर मे खेला जा रहा है- आदितेश्वर शरण सिंहदेव, अध्यक्ष, सरगुजा क्रिकेट एसोसिएशन

Pink Ball Cricket Tournament
खेल को बढ़ावा देने और स्कूली बच्चों को सिखाने के लिए सरगुजा में अनोखी पहल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्कूली बच्चों को फ्लड लाइट अनुभव

आदितेश्वर ने कहा कि इस तरह का आयोजन युवा खिलाड़ियों को फ्लड लाइट और उच्च दबाव वाले मैचों का अनुभव देगा. इससे भविष्य में टी20 और राष्ट्रीय स्तर की तैयारी में भी मदद मिलेगी. यह आयोजन युवाओं को खेल‑कूद के माध्यम से रचनात्मक ऊर्जा देगा और अंबिकापुर को खेलों की दृष्टि से नई पहचान देगा.

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