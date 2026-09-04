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भारत में पहली बार हुआ नाइट पोलो, दुनिया के चुनिंदा मैदानों में शामिल हुआ राजस्थान पोलो क्लब

जयपुर में इंडियन पोलो एसोसिएशन के स्तर पर भारत के पहले नाइट पोलो मुकाबलों का आयोजन हुआ.

Scene from the night polo match
नाइट पोलो मैच का दृश्य (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 4, 2026 at 1:43 PM IST

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जयपुर: जयपुर पोलो सीजन 2026 के तहत गुरुवार रात को राजस्थान पोलो क्लब ग्राउंड पर पहली बार नाइट पोलो का रोमांच देखने को मिला. क्लब के मैदान में फ्लडलाइट्स की रोशनी में आरपीसी कप टूर्नामेंट (04 गोल्स) के दो सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए. पहला मुकाबला रामबाग/मेफेयर पोलो और टीम गोहिलवाड़ के बीच खेला गया. वहीं, दूसरा मैच टीम आरपीसी और टीम जयपुर के बीच हुआ.

इस अवसर पर पोलो खिलाड़ी पद्मनाभ सिंह ने कहा कि जयपुर और पोलो प्रेमियों के लिए यह ऐतिहासिक अवसर है. जयपुर में इंडियन पोलो एसोसिएशन के स्तर पर भारत के पहले नाइट पोलो मुकाबलों का आयोजन हुआ. राजस्थान पोलो क्लब अब दुनिया के चुनिंदा फ्लडलाइट पोलो मैदानों में शामिल हो गया है. उन्होंने कहा कि यह पहल व्यस्त पोलो प्रेमियों को रात में मैच देखने का अवसर देगी और जयपुर की पोलो विरासत के साथ राजस्थान के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.

नाइट पोलो पर क्या बोले पद्मनाभ सिंह (ETV Bharat Jaipur)

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इन टीमों के बीच मुकाबला: इस मुकाबले में टीम रामबाग/मेफेयर पोलो 9-3 के स्कोर से टीम गोहिलवाड़ को हराकर फाइनल में पहुंची. टीम रामबाग/मेफेयर पोलो के लिए हुर्र अली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 गोल हासिल किए. प्रताप सिंह कानोता ने 2 गोल और सिद्धांत सिंह ने 1 गोल किया. टीम की ओर से अनय शाह भी खेले. वहीं, टीम गोहिलवाड़ से शुभम गुप्ता ने 2 गोल और तरुण बिलवाल ने 1 गोल हासिल किया. टीम में जयवीर सिंह गोहिल और एलन शॉन माइकल भी शामिल रहे.

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जयपुर के बीच एकतरफा टक्कर: दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला टीम जयपुर और टीम आरपीसी के बीच हुआ. इस एकतरफा मुकाबले में टीम जयपुर ने 12- 3.5 के स्कोर से टीम आरपीसी को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई. विजेता टीम जयपुर से पद्मनाभ सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम के लिए अकेले 12 गोल हासिल किए. टीम से विश्वराज सिंह राठौड़, अक्षय मलिक और कुलदीप सिंह राठौड़ भी खेले. वहीं, टीम आरपीसी के लिए डीनो धनखड़ ने 3 गोल किए. मयूरध्वज सिंह तलाबगांव, रणशय पुरोहित और दिव्यमान सिंह दुजोद भी टीम में शामिल रहे. मैच के दौरान टीम को हाफ गोल का एडवांटेज भी प्राप्त हुआ. आरपीसी कप टूर्नामेंट का फाइनल टीम जयपुर और टीम रामबाग/मेफेयर पोलो के बीच होगा.

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