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यूपी से वियतनाम को पहली बार तरल ग्लूकोज का निर्यात, कानपुर से इतने मीट्रिक टन खेप रवाना?

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कानपुर : उत्तर प्रदेश के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है. कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और योगी सरकार के प्रयासों से प्रदेश से पहली बार तरल ग्लूकोज का वाणिज्यिक निर्यात वियतनाम को किया गया.

शहर से शनिवार को 48 मीट्रिक टन तरल ग्लूकोज की खेप रवाना की गई. यह उपलब्धि प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नए अवसर खोलने के साथ ही निर्यात उत्पादों में विविधता लाने की दिशा में अहम कदम है.