बालोद जिले के पलारी नगर पंचायत में पहली बार चुनाव, कांग्रेस ने यानेश को बनाया अध्यक्ष प्रत्याशी, बीजेपी में सस्पेंस
बालोद जिले के पलारी में 1 जून को चुनाव, कांग्रेस ने 15 पार्षद प्रत्याशी का किया ऐलान, अध्यक्ष के लिए यानेश साहू को दिया टिकट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 17, 2026 at 9:10 PM IST
बालोद: जिले के नवगठित नगर पंचायत पलारी में पहली बार नगर पंचायत का चुनाव होने जा रहा है. इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी पार्षदों और अध्यक्ष पद प्रत्याशी की घोषणा कर दी है. अध्यक्ष पद के लिए यानेश साहू को टिकट दिया गया है. वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सस्पेंस बरकरार है. यहां 1 जून को मतदान होगा वहीं 4 जून को रिजल्ट आएगा.
नए सिरे से विकास की जरूरत- यानेश
नगर पंचायत पलारी के कार्यकर्ता यानेश साहू को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है जो कि पहले भी गांव के विषयों को लेकर लड़ाई लड़ते आए हैं. अब वह कांग्रेस का नेतृत्व करते नजर आएंगे. उन्होंने कहा कि पलारी नवनिर्मित नगर पंचायत है और इसका नए सिरे से विकास और संरचना की काफी आवश्यकता है तो हम यहां पर मूलभूत विषयों को लेकर काम करने की बात लेकर जनता के बीच जाएंगे.
छत्तीसगढ़ सरकार अपने 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार यह दोनों सरकारों के खिलाफ अब जनता परेशान हो चुकी है. आप देख सकते हैं कि कैसे गैस सिलेंडर के दम बढ़ रहे हैं, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, यह राष्ट्रीय मुद्दे हैं तो अब स्थानीय जनता भी बीजेपी के चेहरे को समझ चुकी है. हमें पूरा विश्वास है कि जनता इस बार कांग्रेस का साथ देगी- यानेश साहू, कांग्रेस प्रत्याशी
शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन
कल 18 मई को शक्ति प्रदर्शन के साथ कांग्रेस प्रत्याशी यानेश साहू और सभी 15 पार्षद प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल होगा. बालोद जिले के तीनों विधायक सहित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और धमतरी विधायक भी इसमें शामिल होंगे.
बीजेपी में सस्पेंस
भारतीय जनता पार्टी ने 15 में से 14 पार्षद प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है. लेकिन एक पार्षद प्रत्याशी के साथ ही नगर पंचायत के अध्यक्ष पद को लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई है. विवाद को देखते हुए सूची बनाकर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को सौंपा गया है. आगे का निर्णय वहीं से होगा.