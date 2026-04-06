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शिलाई से शिमला के लिए HRTC की पहली डायरेक्ट बस सुविधा शुरू, उद्योग मंत्री ने दिखाई हरी झंडी

शिलाई से शिमला डायरेक्ट बस को उद्योग मंत्री ने दिखाई हरी झंडी ( ETV Bharat )

सिरमौर: जिला सिरमौर में पहली बार शिलाई से शिमला के लिए एचआरटीसी की पहली डायरेक्ट बस सुविधा शुरू की गई है. हिमाचल सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की नई बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर शिलाई से शिमला वाया पांवटा साहिब के लिए रवाना किया. इस अवसर पर क्षेत्रवासियों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ उद्योग मंत्री का भव्य स्वागत किया. इस दौरान उद्योग मंत्री ने यात्रियों के साथ शिलाई से कफोटा तक बस में यात्रा भी की.

गौरतलब है कि इससे पहले शिलाई से शिमला के लिए एचआरटीसी की कोई डायरेक्ट बस सुविधा उपलब्ध नहीं थी. लोगों, खासकर महिलाओं और छात्रों को शिमला जाने के लिए या तो प्राइवेट बसों का सहारा लेना पड़ता था या बीच में बस बदलनी पड़ती थी. वहीं, इस नई सीधी बस सेवा के शुरू होने से न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि यात्रियों को भी अब काफी सुविधा मिलेगी, खासकर महिलाओं और विद्यार्थियों को भी बहुत सुविधाजनक रहेगा.

शिलाई से शिमला डायरेक्ट बस सेवा शुरू (ETV Bharat)

मंत्री ने डिप्टी सीएम का जताया आभार

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि शिलाई से शिमला बस क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी. उन्होंने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का आभार जताते हुए बताया कि हाल ही में शिलाई विधानसभा के दौरे के दौरान उनसे शिलाई से शिमला, हरिद्वार और चंडीगढ़ के लिए बस सेवाएं शुरू करने का आग्रह किया गया था. जिसके फलस्वरूप आज इस सेवा का शुभारंभ संभव हो पाया है.