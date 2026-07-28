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ऐतिहासिक उपलब्धि: कोलकाता पोर्ट से नेपाल के लिए पहली सीधी कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू

कोलकाता पोर्ट से नेपाल के लिए पहली सीधी कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: भारतीय रेलवे ने कोलकाता पोर्ट से नेपाल के विराटनगर कस्टम्स यार्ड तक पहली सीधी कमर्शियल कंटेनर मालगाड़ी का सफलतापूर्वक संचालन कर लिया है, जो कि भारत-नेपाल माल ढुलाई संपर्क को मजबूत करने में एक अहम उपलब्धि है. इसके साथ ही दोनों देशों के बीच दशकों पुराने व्यापारिक और सामाजिक रिश्तों में एक नई और मजबूत कड़ी जुड़ गई है.

दरअसल, कैनाला का कंसाइनमेंट लेकर सीमा पार पहुंची 40 वैगनों वाली इस मालगाड़ी ने न केवल दोनों देशों के बीच की दूरी को कम किया है, बल्कि सीमा-पार व्यापार, लॉजिस्टिक्स और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के एक नए और समृद्ध युग की नींव भी रख दी है.

बॉर्डर पर नो-झंझट

इस सफल यात्रा की सबसे बड़ी और राहत भरी बात यह है कि अब व्यापारियों को बॉर्डर पर सामान उतारने-चढ़ाने (ट्रांसशिपमेंट) की लंबी और खर्चीली प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा. संशोधित भारत-नेपाल रेल ट्रांज़िट प्रोटोकॉल के तहत अब कोलकाता पोर्ट से सीधे विराटनगर तक मालगाड़ी बिना किसी रुकावट के पहुंचेगी. व्यापारी और लॉजिस्टिक्स से जुड़े लोग अक्सर बॉर्डर पर कार्गो हैंडलिंग और लगने वाले अतिरिक्त समय से परेशान रहते थे. यह नई रेल सेवा अब उनके समय की बचत तो करेगी ही, साथ ही सामान के खराब या क्षतिग्रस्त होने के जोखिम को भी लगभग खत्म कर देगी.

नवंबर 2025 के समझौते तक का सफर

इसके लिए जून 2023 में उस समय रखी गई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भारत के जोगबनी से नेपाल के विराटनगर के बीच ब्रॉड-गेज रेल लिंक का उद्घाटन किया था. इसके बाद, नवंबर 2025 में दोनों देशों के बीच संशोधित 'लेटर ऑफ एक्सचेंज' पर हस्ताक्षर किए गए. इसी समझौते के परिणाम के रूप में आज यह सीधी कमर्शियल ट्रेन सेवा पटरी पर दौड़ती नजर आ रही है.