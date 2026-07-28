ETV Bharat / state

ऐतिहासिक उपलब्धि: कोलकाता पोर्ट से नेपाल के लिए पहली सीधी कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू

कोलकाता से नेपाल के विराटनगर पहुंची पहली सीधी कमर्शियल कंटेनर मालगाड़ी

Photo Credit; ETV Bharat
कोलकाता पोर्ट से नेपाल के लिए पहली सीधी कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 8:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: भारतीय रेलवे ने कोलकाता पोर्ट से नेपाल के विराटनगर कस्टम्स यार्ड तक पहली सीधी कमर्शियल कंटेनर मालगाड़ी का सफलतापूर्वक संचालन कर लिया है, जो कि भारत-नेपाल माल ढुलाई संपर्क को मजबूत करने में एक अहम उपलब्धि है. इसके साथ ही दोनों देशों के बीच दशकों पुराने व्यापारिक और सामाजिक रिश्तों में एक नई और मजबूत कड़ी जुड़ गई है.

दरअसल, कैनाला का कंसाइनमेंट लेकर सीमा पार पहुंची 40 वैगनों वाली इस मालगाड़ी ने न केवल दोनों देशों के बीच की दूरी को कम किया है, बल्कि सीमा-पार व्यापार, लॉजिस्टिक्स और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के एक नए और समृद्ध युग की नींव भी रख दी है.

बॉर्डर पर नो-झंझट
इस सफल यात्रा की सबसे बड़ी और राहत भरी बात यह है कि अब व्यापारियों को बॉर्डर पर सामान उतारने-चढ़ाने (ट्रांसशिपमेंट) की लंबी और खर्चीली प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा. संशोधित भारत-नेपाल रेल ट्रांज़िट प्रोटोकॉल के तहत अब कोलकाता पोर्ट से सीधे विराटनगर तक मालगाड़ी बिना किसी रुकावट के पहुंचेगी. व्यापारी और लॉजिस्टिक्स से जुड़े लोग अक्सर बॉर्डर पर कार्गो हैंडलिंग और लगने वाले अतिरिक्त समय से परेशान रहते थे. यह नई रेल सेवा अब उनके समय की बचत तो करेगी ही, साथ ही सामान के खराब या क्षतिग्रस्त होने के जोखिम को भी लगभग खत्म कर देगी.

नवंबर 2025 के समझौते तक का सफर

इसके लिए जून 2023 में उस समय रखी गई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भारत के जोगबनी से नेपाल के विराटनगर के बीच ब्रॉड-गेज रेल लिंक का उद्घाटन किया था. इसके बाद, नवंबर 2025 में दोनों देशों के बीच संशोधित 'लेटर ऑफ एक्सचेंज' पर हस्ताक्षर किए गए. इसी समझौते के परिणाम के रूप में आज यह सीधी कमर्शियल ट्रेन सेवा पटरी पर दौड़ती नजर आ रही है.

सस्ता, तेज और पर्यावरण के अनुकूल रास्ता

इस कमर्शियल ट्रेन के चलने से सप्लाई चेन में कई हैंडलिंग पॉइंट्स को कम करने से लॉजिस्टिक्स लागत में भारी गिरावट आएगी. इसका सीधा फायदा आयातकों, निर्यातकों और आम उपभोक्ताओं को मिलेगा. इसके अलावा, सड़क मार्ग के बजाय ट्रेन से भारी मात्रा में सामान ले जाना पर्यावरण के लिहाज से भी काफी बेहतर है.

व्यापार करने की सुगमता

प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि भारतीय रेलवे के पहल से व्यापार में सुगमता और पड़ोसी देशों के साथ मजबूत आर्थिक संबंधों के विजन को गति मिलेगी. यह पहल सिर्फ माल ढोने का जरिया नहीं है, बल्कि यह दो पड़ोसी देशों के बीच आपसी विश्वास, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय समृद्धि की ओर बढ़ाया गया एक साझा कदम है.

ये भी पढ़ें- लखनऊ-गोरखपुर हाईवे पर चलती रोडवेज बस में लगी आग, बस्ती में 20 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया

TAGGED:

KOLKATA TO BIRATNAGAR TRAIN
INDIA NEPAL RAIL
KOLKATA TO NEPAL TRAIN
FREIGHT TRAIN FROM KOLKATA TO NEPAL
INDIA NEPAL RAIL CONNECTIVITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.