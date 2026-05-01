ETV Bharat / state

कानपुर की पहली डिजिटल लाइब्रेरी, 35 हजार किताबों का संसार, जानिए युवाओं के लिए कितनी फायदेमंद

कानपुर: शहर के लाखों युवा, जो अभी तक ये सोचकर मायूस हो जाते थे कि उनके शहर में डिजीटल लाइब्रेरी तक नहीं है. उनके लिए कानपुर के फूलबाग स्थित नानाराव पार्क से शानदार खबर सामने आई है. यहां पर जो युवा अभी साधारण सी बनी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करते थे, अब वह कुछ दिनों बाद टैबलेट पर पढ़ते दिखेंगे.





8 करोड़ रुपए है बजट: दरअसल, सीएम वैश्विक नगरोदय योजना के तहत करीब आठ करोड़ रुपये के बजट से कानपुर की पहली डिजीटल लाइब्रेरी को तैयार किया जा रहा है. गुरुवार को इसकी हकीकत परखने के लिए खुद मेयर प्रमिला पांडेय नगर निगम अफसरों संग यहां पहुंची. उन्होंने मौजूद छात्र-छात्राओं से जहां बात की, तो वहीं उन्हें ये भी बताया आने वाले कुछ माह के अंदर लाइब्रेरी की तस्वीर बदल जाएगी. यहां अब डेस्कटॉप लगे होंगे, टेबल चेयर्स होंगी जिस पर पढ़ाई करने वाले छात्र आधुनिक तकनीकों के बीच मौजूद रहकर स्मार्ट ढंग से पढ़ाई कर सकेंगे. मेयर ने कहा, इस लाइब्रेरी को हम सिंगर सर्च डिजीटल लाइब्रेरी बनाएंगे.